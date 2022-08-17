17 августа 2022, 22:37
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«Ширли-мырли» снова на большом экране. Интересные факты о картине к выходу в повторный прокат
18 августа киноконцерн «Мосфильм» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вновь выпускают на большие экраны знаменитую комедию-фарс обладателя премии «Оскар» Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Фильм был снят в середине 1990-х и в гротескной форме отразил переломную ситуацию своеобразной эпохи. В день выхода картины в повторный прокат «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» делятся подборкой фотографий и занимательными фактами, связанными с работой съемочной группы.
<b>Валерий Гаркалин в роли Василия Кроликова и Иннокентия Шниперсона</b>
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После выхода комедии «Любовь и голуби» (1986) у Владимира Меньшова получился почти восьмилетний простой в режиссуре. Он снимался в кино как актер, руководил киностудией «Жанр», но подходящей идеи для собственного фильма не находил. Однажды на киностудию пришли сценаристы Виталий Москаленко и Андрей Самсонов, ученики Валерия Фрида, близкого друга режиссера. Они предложили написать что-нибудь для «Жанра» и рассказали, что есть наброски сценария о двух близнецах. Меньшов решил, что в нелегкое время 1990-х годов незамысловатая комедия положений может оказаться востребованной. И посоветовал ввести в сюжет побольше близнецов, чтобы не было скучно.
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Он еще несколько раз встречался со сценаристами, обговаривал и придумывал новые идеи будущего фильма. В итоге так увлекся, что стал соавтором сценария и режиссером картины. Меньшов давно хотел рассказать о реалиях нового времени и решил сделать это в виде комедии-фарса. Сценарий «Ширли-мырли» был закончен в 1993 году.
<b>Инна Чурикова в роли Прасковьи Алексеевны, Валерий Гаркалин в роли Василия Кроликова и Олег Ефремов в роли соседа</b>
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Владимир Меньшов изначально задумал собрать в картине звездный актерский состав. И у него получилось. Все, кому он дал почитать сценарий, нашли его смешным и не отказались даже от эпизодов. К примеру, в роли меломана на концерте зрители могут заметить народного артиста СССР Всеволода Санаева, а в качестве его спутницы легко узнать знаменитую «бесприданницу» – заслуженную артистку Нину Алисову. Более заметные роли достались народным артистам Инне Чуриковой, Ролану Быкову, Нонне Мордюковой, Олегу Ефремову, Евгению Веснику, Армену Джигарханяну, Леониду Куравлеву.
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Олегу Табакову режиссер даже предлагал роль Василия Кроликова с компанией его близнецов. Правда, потребовал от артиста похудеть килограмм на 20. Но 60-летний Олег Павлович понимал, что Меньшов просто в отчаянии от бесплодных поисков исполнителя главной роли, и отказался. Из списка колоритных персонажей он выбрал для себя алкоголика Суходрищева.
<b>Юрий Кузьменков в роли пастуха с козой</b>
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Владимир Меньшов рассказывал, что ему не составило труда собрать такое количество знаменитых артистов в одной картине. Дело было не только в режиссерском имени, а также интересном сценарии. В середине 1990-х годов фильмов снимали мало, зрители почти не ходили в театры. Так что актеры были рады возможности поработать и заработать. Юрий Кузьменков, которому досталась роль тульского мужика с козой, вспоминал, что получил за съемку $5 тыс. Причем – сумму гонорара он назначил сам, «с бухты-барахты», а режиссер сразу же согласился.
<b>Валерий Гаркалин в роли Иннокентия Шниперсона и Вера Алентова в роли Кэрол Абзац </b>
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Меньшов долго выбирал исполнителя главной роли, ведь ему предстояло сыграть сразу нескольких персонажей. Среди кандидатов рассматривались Никита Михалков, Александр Абдулов и Игорь Угольников, с которым сценарист Виталий Москаленко сотрудничал на съемках юмористического шоу «Оба-на!». Режиссеру требовался артист в возрасте 30-40 лет, способный сыграть на уровне Андрея Миронова. Но среди молодых он не видел никого подобного. Наблюдая за мучениями Владимира Валентиновича, коллеги посоветовали ему загримироваться и взять роль Кроликова на себя. Однако режиссер посчитал, что в 55 лет не сможет органично сыграть столь энергичных близнецов.
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На Валерия Гаркалина Меньшов вышел случайно. Он видел артиста в драматическом амплуа, а тут в какой-то статье прочитал, что тот обладает и комедийным талантом. Однако первые пробы Гаркалина режиссеру не понравились. Только когда поиски исполнителя затянулись, он сходил в Театр Сатиры и посмотрел работу артиста на сцене. После этого Гаркалин был утвержден с оговоркой – он пока не дотягивает до предложенной роли, но в процессе работы должен до нее дорасти.
<b>Валерий Гаркалин в роли Иннокентия Шниперсона и Вера Алентова в роли Кэрол Абзац </b>
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Роли подруг близнецов достались супруге режиссера, народной артистке РФ Вере Алентовой. В фильме она сыграла сразу семь героинь: американку Кэрол Абзац, цыганку Земфиру Алмазову, стюардессу Уитни Кроликоу, Люсьену Кроликову и еще трех персонажей в финале. Больше всего актрисе понравилась роль американской невесты, на протяжении всего фильма разгуливающей в свадебном платье. Алентова сама выбрала его в одном из салонов и с удовольствием носила на съемках.
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Валерий Гаркалин вспоминал, что на площадке Меньшов был очень требовательным к звездной супруге, но остался доволен ее работой. Для самой Алентовой невероятной похвалой оказался отзыв знаменитого сценариста Валерия Фрида, который не узнал ее в роли цыганки и восхитился игрой неизвестной артистки.
<b>Александр Ворошило в роли Кузи, Вера Алентова в роли Земфиры Алмазовой и Валерий Гаркалин в роли Романа Алмазова</b>
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Вера Алентова с радостью вспоминает, насколько весело было сниматься в картине – и сколько знаменитых людей она встретила в неожиданных амплуа. Одним из партнеров актрисы стал известный оперный певец Александр Ворошило. К тому времени он уже четыре года не пел на сцене и занимался предпринимательством. Роль Кузи, поклонника Шниперсона, открыла еще одну грань его яркого артистического таланта. В 2000 году Меньшов снова поработал с Ворошило в картине «Зависть богов».
<b>Игорь Угольников в роли следователя Пискунова и Сергей Баталов в роли лейтенанта</b>
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Игорь Угольников не получил роль близнецов, зато сыграл вездесущего следователя Пискунова. На съемках ему пришлось самостоятельно выполнить несколько опасных трюков – его персонаж держался на капоте мчащегося автомобиля, висел вниз головой на крыше трамвая.
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Вместе с Сергеем Баталовым, исполнителем роли лейтенанта, они так вошли в образ, что даже воспользовались «служебным положением». Во время работы над фильмом Угольников лишился водительских прав и решил их вернуть. Сотрудники ГАИ обомлели, увидев на пороге отделения грозного милиционера с маршальской звездой на погонах и его бравого ординарца. Права были тут же возвращены, и артисты спешно ретировались.
<b>Инна Чурикова и Валерий Гаркалин на съемках фильма «Ширли-мырли» (1995)</b>
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Тетю-маму Василия Кроликова сыграла Инна Чурикова. Поначалу она считала, что этот образ не для нее, и предлагала на свое место Нонну Мордюкову. Но режиссер настоял. Мордюковой же досталась роль работницы ЗАГСа.
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У Чуриковой сложились дружеские отношения с Гаркалиным. Их гримерки располагались рядом, и коллеги нередко вместе чаевничали, обсуждая разные темы.
<b>Инна Чурикова в роли Прасковьи Алексеевны и Валерий Гаркалин в роли Василия Кроликова</b>
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Съемки в «Ширли-мырли» дались Гаркалину нелегко. Ему все время казалось, что режиссер недоволен. Однажды артист сказал Инне Чуриковой, что видит – Меньшов его не любит. И признался, что готов уйти с проекта. Чурикова посоветовала прежде поговорить с Владимиром Валентиновичем. Гаркалин застал мэтра в одном из коридоров «Мосфильма» и крикнул ему: «Вы меня не любите!» Опешивший Меньшов бухнулся на колени перед артистом и стал театрально клясться в любви. Сняв напряжение таким неординарным способом, режиссер выслушал претензии. После этого разговора он начал улыбаться артисту во время съемок, отмечая так каждую удачно снятую сцену, что психологически очень помогало Валерию в работе.
<b>Оператор-постановщик Вадим Алисов, Валерий Гаркалин в роли Романа Алмазова и Вера Алентова в роли Земфиры Алмазовой на съемках кинофильма «Ширли-мырли»</b>
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Гаркалин сыграл четырех главных героев: вора Василия Кроликова, дирижера Иннокентия Шниперсона, цыганского барона Романа Алмазова и стюарда Патрика Кроликоу. Помимо этого в финале его ожидали образы других близнецов, которых в итоге оказалось целых 12.
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Компьютерная графика в то время не применялась. Если в сцене было несколько близнецов, операторы снимали каждого отдельно. Общий кадр создавали, используя технологию комбинированных съемок. Где было возможно, Гаркалину подыгрывали дублеры. Технически картина оказалась довольно сложной, поэтому работа над ней шла больше года, включая подготовку и монтаж.
<b>Леонид Куравлёв в роли посла США, Любовь Полищук в роли жены посла и Сергей Баталов в роли лейтенанта</b>
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По словам Валерия Гаркалина, на съемках он чувствовал себя планетой, вращающейся среди звезд. Особенное восхищение у него вызывала Любовь Полищук, лишь недавно получившая официальное признание – статус Народной артистки РФ. Она играла роль жены американского посла и, по сути, придумала весь образ, много импровизировала в своих сценах. Меньшов даже в шутку выгонял актрису с площадки, чтобы она не работала за режиссера.
<b>Олег Табаков в роли Суходрищева и Валерий Гаркалин в роли Романа Алмазова</b>
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Олег Табаков, отказавшись от роли Кроликова, «оторвался», играя бузотера Суходрищева. На долю этого персонажа выпало немало «крепких» выражений, часть из которых артист выдумал сам. Владимир Меньшов всячески поощрял импровизацию на площадке. «Ширли-мырли» были первой картиной, над которой он работал без подробного режиссерского сценария. Не хотел ограничивать актеров, понимая, насколько широк спектр их возможностей. Режиссер вспоминал, что фильм снял легко, несмотря на обилие героев и динамичный сюжет.
<b>Армен Джигарханян в роли мафиози Козюльского и Лев Борисов в роли мафиози Алексея Феофилактовича</b>
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Актеры тоже работали с удовольствием. Большинство из них были свободны от других проектов и могли полностью посвятить себя персонажу. Один из центральных и ярких, во всех смыслах, героев достался Армену Джигарханяну. Он сыграл мафиозо Козюльского. Артист признавался, что при случае пересматривал «Ширли-мырли». Однажды ночью в гостинице включил телевизор, попал на эту комедию, да так и не заснул до утра.
<b>Инна Чурикова в роли Прасковьи Алексеевны, Валерий Гаркалин в роли Иннокентия Шниперсона и Армен Джигарханян в роли мафиози Козюльского</b>
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Фильм вышел на экраны в марте 1995 года. Критика отнеслась к нему негативно. Режиссера обвиняли в пошлости и безвкусице, называли картину «рядовой народной комедией». Меньшов говорил, что другого не ожидал – примерно те же рецензии звучали и после премьеры мелодрамы «Москва слезам не верит». Ровно до того момента, пока она не получила «Оскар».
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Гораздо обиднее были высказывания некоторых актеров. К примеру, Нонна Мордюкова и Инна Чурикова публично сожалели о съемках в «Ширли-мырли». Правда, позже Чурикова изменила мнение – признала фильм хорошим и приняла свою роль.
<b>Валерий Гаркалин в роли Патрика Кроликоу, Вера Алентова в роли Уитни Кроликоу и Владимир Меньшов в роли президента (на экране телевизора)</b>
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Для самого режиссера «Ширли-мырли» были важной работой, а 1990-е годы насыщенными и увлекательными в творческом плане. Он говорил, что в другое время просто не смог бы осуществить подобный проект. Впервые в съемочный процесс никто не вмешивался. Николай Досталь, генеральный директор «Мосфильма», выделил огромный по тем временам бюджет и дал Меньшову полную свободу.
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Владимиру Валентиновичу хотелось отразить дух переломного времени, главным содержанием которого было внутреннее перерождение человека. Вера Алентова считает, что картина лет на пять опередила время. Молодежь изначально полюбила комедию, а вот зрители за 40 не сразу приняли, в том числе из-за непривычной динамики и насыщенности сюжета.
<b>Афиша к кинофильму «Ширли-мырли» (1995)</b>
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Владимир Меньшов говорил, что очень рассчитывал на поддержку и понимание зрителей. И хотя в середине 1990-х годов аншлаги на премьерах ушли в прошлое, администраторы кинотеатра «Россия» убеждали режиссера, что залы на показе «Ширли-мырли» были намного полнее, чем обычно. Сегодня фильм не нуждается ни в особом представлении, ни в защите. Это не просто первоклассная комедия, что само по себе ценно, фильм затрагивает многие нравственные и даже философские вопросы. И остается не только смешным, но и невероятно актуальным.