Главные фильмы великого Сидни Люмета

Голливудский режиссер Сидни Люмет был очень продуктивным кинематографистом: он снимал более одного фильма в год в течение полувека. После окончания Колумбийского университета по классу драматической литературы Люмет служил в Индии и Бирме, а по возвращении в США основал актерскую группу. Через несколько лет работы на телевидении он снял фильм «Двенадцать разгневанных мужчин» (1957). Позднее Люмет перенес на телеэкраны спектакли «Из породы беглецов», «Чайка», «Долгий день уходит в ночь» и другие.



Наиболее известными фильмами режиссера стали «Холм», «Серпико», «Убийство в Восточном экспрессе» и «Телесеть». За «12 разгневанных мужчин» постановщик получил «Золотого Медведя» Берлинского кинофестиваля и Премию Международной Католической организации в области кино (OCIC). За фильм «Телесеть» кинематографист стал лауреатом «Золотого глобуса-1977» в номинации «Лучшая режиссерская работа». В 2005 году Люмету вручили почетный «Оскар» за вклад в киноискусство. Последней работой мастера стала картина «Игры дьявола» 2007 года. Он скончался в возрасте 86 лет ровно 10 лет назад, 9 апреля 2011 года, причиной смерти стала лимфома.



Несколько важных фильмов Сидни Люмета — в фотогалерее «Газеты.Ru».