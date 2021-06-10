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Сериал “Ну, погоди!” (с 25 серии). Перезапуск культового советского мультсериала-погони начался в 2020 году, в сюжете появился новый персонаж &mdash; Котенок. Волка озвучил Гарик Харламов. Сериал “Ну, погоди!” (с 25 серии). Перезапуск культового советского мультсериала-погони начался в 2020 году, в сюжете появился новый персонаж &mdash; Котенок. Волка озвучил Гарик Харламов.
Сериал &laquo;Приключения Пети и Волка&raquo; (с 17 серии) &mdash; один из немногих проектов с возрастным цензом 12+. По сюжету Волк связывает школьника Петю с миром сказок, и мальчик помогает сказочным героям решать проблемы нестандартными способами. Сериал &laquo;Приключения Пети и Волка&raquo; (с 17 серии) &mdash; один из немногих проектов с возрастным цензом 12+. По сюжету Волк связывает школьника Петю с миром сказок, и мальчик помогает сказочным героям решать проблемы нестандартными способами.
Сериал «Енотки» &mdash; анимационный мюзикл, который удобно смотреть с телефона. Герои сериала &mdash; милые зверьки, которые живут в музыкальной шкатулке и поют обо всем песни. В каждой серии они знакомят малышей с разными предметами. Премьера сериала состоялась в январе. Сериал «Енотки» &mdash; анимационный мюзикл, который удобно смотреть с телефона. Герои сериала &mdash; милые зверьки, которые живут в музыкальной шкатулке и поют обо всем песни. В каждой серии они знакомят малышей с разными предметами. Премьера сериала состоялась в январе.
Развивающие пластилиновые мультсериалы &laquo;Пластилинки. Зверушки&raquo; (13-16 серии) и &laquo;Пластилинки. Растения&raquo;. Вышли весной на YouTube &laquo;Союзмультфильма&raquo; и нескольких видеоплатформах. Развивающие пластилиновые мультсериалы &laquo;Пластилинки. Зверушки&raquo; (13-16 серии) и &laquo;Пластилинки. Растения&raquo;. Вышли весной на YouTube &laquo;Союзмультфильма&raquo; и нескольких видеоплатформах.
Развивающие пластилиновые мультсериалы “Пластилинки. Зверушки” (13-16 серии) и “Пластилинки. Растения”. Вышли весной на YouTube “Союзмультфильма” и нескольких видеоплатформах. Развивающие пластилиновые мультсериалы “Пластилинки. Зверушки” (13-16 серии) и “Пластилинки. Растения”. Вышли весной на YouTube “Союзмультфильма” и нескольких видеоплатформах.
Сериал “Простоквашино” (с 42 серии). Продолжение советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Мультфильм, который выходит с 2018 года, создан при помощи 2D- и 3D-техники. В нем появились новые персонажи &mdash; сестра Дяди Федора Вера Павловна, зверек Тама-Тама и вредная няня Маргарита Егоровна. Сериал “Простоквашино” (с 42 серии). Продолжение советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Мультфильм, который выходит с 2018 года, создан при помощи 2D- и 3D-техники. В нем появились новые персонажи &mdash; сестра Дяди Федора Вера Павловна, зверек Тама-Тама и вредная няня Маргарита Егоровна.
Новый сериал “Чуч-Мяуч” о приключениях девочки Маруси и волшебного кота по имени Мяуч. Новый сериал “Чуч-Мяуч” о приключениях девочки Маруси и волшебного кота по имени Мяуч.
Сериал &laquo;Тайны Медовой долины (с 11 серии). В нем рассказывается о жизни обитателей городка на берегу моря &mdash; ежихи Мари, белки Люси, медвежонка Фила и других. Сериал &laquo;Тайны Медовой долины (с 11 серии). В нем рассказывается о жизни обитателей городка на берегу моря &mdash; ежихи Мари, белки Люси, медвежонка Фила и других.
Сериал “Пиратская школа” (с 16 серии) &mdash; история детей пиратов Бобо, Киля и Фитиля, которые учатся в специальной пиратской школе на острове. Сериал “Пиратская школа” (с 16 серии) &mdash; история детей пиратов Бобо, Киля и Фитиля, которые учатся в специальной пиратской школе на острове.
Сериал “Оранжевая корова” (с 53 серии). Продолжение приключений телят Бо и Зо, их родители и многочисленных друзей. Сериал “Оранжевая корова” (с 53 серии). Продолжение приключений телят Бо и Зо, их родители и многочисленных друзей.
Сериал “Зебры в клеточку” (с 28 серии). Новые эпизоды мультфильма о приключениях необычной зебры, которая уходит от стереотипов, и ее друзей. Главную героиню озвучивает звезда сериала “Кухня” Ольга Кузьмина. Сериал “Зебры в клеточку” (с 28 серии). Новые эпизоды мультфильма о приключениях необычной зебры, которая уходит от стереотипов, и ее друзей. Главную героиню озвучивает звезда сериала “Кухня” Ольга Кузьмина.
Экологический мультсериал «Инопланетяне в моем рюкзаке» &mdash; совместный проект «Союзмультфильма» и сингапурской компании «Toonz». По сюжету гуманоиды с планеты с идеальной экологией прилетают на Землю, чтобы научить людей заботиться о природе. Релиз проекта планировался на 2021 год, но его отложили на 2022-й. Экологический мультсериал «Инопланетяне в моем рюкзаке» &mdash; совместный проект «Союзмультфильма» и сингапурской компании «Toonz». По сюжету гуманоиды с планеты с идеальной экологией прилетают на Землю, чтобы научить людей заботиться о природе. Релиз проекта планировался на 2021 год, но его отложили на 2022-й.

«Союзмультфильму» — 85. Что студия выпускает в юбилейном году

Киностудия «Союзмультфильм» была основана 10 июня 1936 года в Москве. За 85 лет существования она выпустила более полутора тысяч анимационных полнометражек и сериалов. Мультфильмы «Чебурашка», «Ну погоди!», «Винни-Пух», «Трое из Простоквашино» и многие другие прочно вошли в нашу культуру.

О том, какие проекты «Союзмультфильм» выпускает в 2021 году, рассказывает «Газеты.Ru».
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