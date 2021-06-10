«Союзмультфильму» — 85. Что студия выпускает в юбилейном году

Киностудия «Союзмультфильм» была основана 10 июня 1936 года в Москве. За 85 лет существования она выпустила более полутора тысяч анимационных полнометражек и сериалов. Мультфильмы «Чебурашка», «Ну погоди!», «Винни-Пух», «Трое из Простоквашино» и многие другие прочно вошли в нашу культуру.



О том, какие проекты «Союзмультфильм» выпускает в 2021 году, рассказывает «Газеты.Ru».