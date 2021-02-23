Знаменитости, которые свое отслужили

В День защитника Отечества «Газета.Ru» по традиции рассказывает о знаменитостях, чей путь к славе прошел через службу в российской армии. Вопреки распространенному мнению, что люди творческих профессий стремятся обходить стороной военный образ жизни, многим актерам и эстрадным артистам пришлось пройти срочную службу до того, как они сделали карьеру в шоу-бизнесе. Мы поздравляем россиян, отдавших родине воинский долг, а также всех российских военных, и желаем мирного неба над головой.