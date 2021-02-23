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ФОТОРЕПОРТАЖ

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Заслуженный артист России Леонид Агутин проходил службу в советских пограничных войсках КГБ СССР на советско-финской границе с 1986 года по 1988 год. <br> «Может быть, мне просто повезло, я сам служил два года на карело-финской границе, и, хотя физически было тяжело, ничего моей жизни в армии, кроме собственной глупости, не угрожало. И в целом от службы осталось именно такое ощущение &ndash; хорошее» Заслуженный артист России Леонид Агутин проходил службу в советских пограничных войсках КГБ СССР на советско-финской границе с 1986 года по 1988 год. <br> «Может быть, мне просто повезло, я сам служил два года на карело-финской границе, и, хотя физически было тяжело, ничего моей жизни в армии, кроме собственной глупости, не угрожало. И в целом от службы осталось именно такое ощущение &ndash; хорошее»
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов поступил на службу в армию после окончания университета в 2000 году и отслужил год в войсках связи. <br> «Мне часто снился один и тот же сон: я выхожу на сцену в Высшей лиге, а рядом со мной Масляков! Просыпался и понимал, что этого в моей жизни никогда не будет. И в один непрекрасный день решил: хватит грезить о сцене, пора жить реальной жизнью. И&hellip; пошел в армию. Чтобы забыть о сцене, встряхнуться» Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов поступил на службу в армию после окончания университета в 2000 году и отслужил год в войсках связи. <br> «Мне часто снился один и тот же сон: я выхожу на сцену в Высшей лиге, а рядом со мной Масляков! Просыпался и понимал, что этого в моей жизни никогда не будет. И в один непрекрасный день решил: хватит грезить о сцене, пора жить реальной жизнью. И&hellip; пошел в армию. Чтобы забыть о сцене, встряхнуться»
Заслуженный артист России Гоша Куценко проходил службу в войсках связи с 1985 года по 1987 год. <br> «Служил связистом сначала в Калининграде, где было очень холодно, а потом в Черновцах. Мое звание &mdash; старшина запаса. В армии бегал по полю с катушкой, был связистом &mdash; даже как-то раз в прорубь провалился. Два года отслужил, но успел получить травму &mdash; отдал Родине два позвонка» Заслуженный артист России Гоша Куценко проходил службу в войсках связи с 1985 года по 1987 год. <br> «Служил связистом сначала в Калининграде, где было очень холодно, а потом в Черновцах. Мое звание &mdash; старшина запаса. В армии бегал по полю с катушкой, был связистом &mdash; даже как-то раз в прорубь провалился. Два года отслужил, но успел получить травму &mdash; отдал Родине два позвонка»
Драматург Евгений Гришковец был призван на военную службу со второго курса филологического факультета. В 1987 году он на три года поступил на службу в Тихоокеанский флот. Опыт, полученный им в эти годы, лег в основу пьесы «Как я съел собаку». <br> «Три года на Тихом океане &mdash; это ужасное испытание, было очень много унижения. Мне не повезло в том смысле, что я служил три года, а не два. Но зато это была такая удивительная экзотическая деятельность &mdash; произвело впечатление на всю жизнь». Драматург Евгений Гришковец был призван на военную службу со второго курса филологического факультета. В 1987 году он на три года поступил на службу в Тихоокеанский флот. Опыт, полученный им в эти годы, лег в основу пьесы «Как я съел собаку». <br> «Три года на Тихом океане &mdash; это ужасное испытание, было очень много унижения. Мне не повезло в том смысле, что я служил три года, а не два. Но зато это была такая удивительная экзотическая деятельность &mdash; произвело впечатление на всю жизнь».
Вокалист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко проходил службу на полигоне ВВС Тихоокеанского флота с 1987 года по 1989 год. <br> «Все 2 года службы были насыщены интереснейшими историями, удивительными людьми. Так, самоволки закончились, когда довелось провалиться сквозь лед. У танка отказали тормоза, и мы чуть не улетели в море со скалы. На моих глазах падали самолеты. На взятой со свалки рации можно было слушать заказ такси в далеком городе&hellip; Миллион историй» Вокалист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко проходил службу на полигоне ВВС Тихоокеанского флота с 1987 года по 1989 год. <br> «Все 2 года службы были насыщены интереснейшими историями, удивительными людьми. Так, самоволки закончились, когда довелось провалиться сквозь лед. У танка отказали тормоза, и мы чуть не улетели в море со скалы. На моих глазах падали самолеты. На взятой со свалки рации можно было слушать заказ такси в далеком городе&hellip; Миллион историй»
Режиссер Егор Кончаловский с 1984 года по 1986 год служил в кавалерийском полке при киностудии «Мосфильм». <br> «Сначала были конфликты с сержантским составом, за что я получал наряд на целый месяц. Жил и дежурил в конюшне: убирал навоз, ухаживал за лошадьми, кормил их. За это время научился понимать этих животных и ещё собак. Холодная зима выпала, декабрь, уши отморозил, но это было удивительно странное время, когда я почувствовал себя в другом метафизическом качестве» Режиссер Егор Кончаловский с 1984 года по 1986 год служил в кавалерийском полке при киностудии «Мосфильм». <br> «Сначала были конфликты с сержантским составом, за что я получал наряд на целый месяц. Жил и дежурил в конюшне: убирал навоз, ухаживал за лошадьми, кормил их. За это время научился понимать этих животных и ещё собак. Холодная зима выпала, декабрь, уши отморозил, но это было удивительно странное время, когда я почувствовал себя в другом метафизическом качестве»
Заслуженный артист России Григорий Лепс проходил военную службу с 1980 года по 1982 год на военном заводе в Хабаровске. <br> «Я служил в части, где делали военные машины, ракетные тягачи. В роте был музыкальный коллектив, куда меня и взяли. И в свободное время была возможность репетировать» Заслуженный артист России Григорий Лепс проходил военную службу с 1980 года по 1982 год на военном заводе в Хабаровске. <br> «Я служил в части, где делали военные машины, ракетные тягачи. В роте был музыкальный коллектив, куда меня и взяли. И в свободное время была возможность репетировать»
Актер Антон Макарский ушел в армию после двух месяцев работы в театре Марка Розовского. В 1998 году он поступил на службу в конвойную роту, где его заметило военное руководство. Макарского командировали в Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России, где он стал первым тенором и занимался организацией концертов. <br> «Я считаю, что служба в армии&nbsp;- это очень индивидуальная вещь. Кому-то она очень полезна, а кому-то может и навредить. Если человек слаб физически, морально, слаб духовно, то есть опасность не укрепиться, а сломаться. Что касается меня лично, я из числа тех людей, кому служба была просто необходима. У меня даже во время срочной службы были мысли: а может, остаться? Потому что там все, как я люблю: полный порядок, строжайшая дисциплина, физические нагрузки и очень много того, что действительно мне близко» Актер Антон Макарский ушел в армию после двух месяцев работы в театре Марка Розовского. В 1998 году он поступил на службу в конвойную роту, где его заметило военное руководство. Макарского командировали в Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России, где он стал первым тенором и занимался организацией концертов. <br> «Я считаю, что служба в армии&nbsp;- это очень индивидуальная вещь. Кому-то она очень полезна, а кому-то может и навредить. Если человек слаб физически, морально, слаб духовно, то есть опасность не укрепиться, а сломаться. Что касается меня лично, я из числа тех людей, кому служба была просто необходима. У меня даже во время срочной службы были мысли: а может, остаться? Потому что там все, как я люблю: полный порядок, строжайшая дисциплина, физические нагрузки и очень много того, что действительно мне близко»
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко был призван в Советскую армию в 1961 году. Он проходил службу в 62-м гвардейском танковом полку в ГДР, откуда был направлен в ансамбль песни и пляски 2-1 гвардейской танковой армии. <br> «Мы прослужили месяц в Тамбовской области, после чего нас посадили в товарные вагоны, и мы поехали служить в Германию. Там я попал в танковую часть и буквально после еще одного месяца курса молодого бойца меня направили в танковую роту. Я прослужил там четыре месяца, прошел полковые, дивизионные и армейские учения, форсировал Эльбу по дну реки &ndash; в танке, под водой &ndash; стрелял из всех видов вооружений, был заряжающим танка Т-54&raquo; Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко был призван в Советскую армию в 1961 году. Он проходил службу в 62-м гвардейском танковом полку в ГДР, откуда был направлен в ансамбль песни и пляски 2-1 гвардейской танковой армии. <br> «Мы прослужили месяц в Тамбовской области, после чего нас посадили в товарные вагоны, и мы поехали служить в Германию. Там я попал в танковую часть и буквально после еще одного месяца курса молодого бойца меня направили в танковую роту. Я прослужил там четыре месяца, прошел полковые, дивизионные и армейские учения, форсировал Эльбу по дну реки &ndash; в танке, под водой &ndash; стрелял из всех видов вооружений, был заряжающим танка Т-54&raquo;
После окончания Пензенского музыкального училища в 1979 году певец Сергей Пенкин поступил на службу в артиллерийские войска. Во время прохождения службы он просил о переводе в Афганистан, однако получил отказ. <br> «Вероятно, это был юношеский максимализм. Я искреннее верил, что должен исполнить свой интернациональный долг. Но порыв остудили, и меня командировали солистом в военный ансамбль «Алый шеврон». Не знаю, как бы сложилась жизнь, если мой рапорт тогда приняли&hellip;» После окончания Пензенского музыкального училища в 1979 году певец Сергей Пенкин поступил на службу в артиллерийские войска. Во время прохождения службы он просил о переводе в Афганистан, однако получил отказ. <br> «Вероятно, это был юношеский максимализм. Я искреннее верил, что должен исполнить свой интернациональный долг. Но порыв остудили, и меня командировали солистом в военный ансамбль «Алый шеврон». Не знаю, как бы сложилась жизнь, если мой рапорт тогда приняли&hellip;»
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Никита Михалков добровольно решил отправиться на военную службу в 27 лет. С 1972 года по 1973 год он служил во флоте на Камчатке. <br> «Я считаю, что к службе нужно готовить не непосредственно в армии, а дома. Жестокость, жестокосердие, насилие, которые бывают в армии, они совершаются не теми людьми, которые в армии стали такими &mdash; такими пришли. Это просто чувство власти развило худшие их качества. Надо больше внимания обращать на культуру, на духовность общества, на образование. На дом, школу, семью, двор, улицу. Отсюда приходит призывник» Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Никита Михалков добровольно решил отправиться на военную службу в 27 лет. С 1972 года по 1973 год он служил во флоте на Камчатке. <br> «Я считаю, что к службе нужно готовить не непосредственно в армии, а дома. Жестокость, жестокосердие, насилие, которые бывают в армии, они совершаются не теми людьми, которые в армии стали такими &mdash; такими пришли. Это просто чувство власти развило худшие их качества. Надо больше внимания обращать на культуру, на духовность общества, на образование. На дом, школу, семью, двор, улицу. Отсюда приходит призывник»
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин начал прохождение службы в пограничных войсках на острове Большой Уссурийский, однако через полгода был переведен в ансамбль песни и пляски Дальневосточного пограничного округа. <br> «Так как я очень активно начал на заставе заниматься творческой жизнью, то на второй год службы меня перевели в ансамбль песни и пляски Дальневосточного Краснознаменного пограничного округа. Честно скажу, когда командир заставы меня вызвал (пришел приказ о переводе в Хабаровск), я заплакал. Я же домой писал своей девушке, что я первый пограничник!» Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин начал прохождение службы в пограничных войсках на острове Большой Уссурийский, однако через полгода был переведен в ансамбль песни и пляски Дальневосточного пограничного округа. <br> «Так как я очень активно начал на заставе заниматься творческой жизнью, то на второй год службы меня перевели в ансамбль песни и пляски Дальневосточного Краснознаменного пограничного округа. Честно скажу, когда командир заставы меня вызвал (пришел приказ о переводе в Хабаровск), я заплакал. Я же домой писал своей девушке, что я первый пограничник!»
Стриптизер и актер Сергей Глушко с отличием окончил Военный инженерный институт им. Можайского, после чего три проходил службу на космодроме Плесецк с 1992 года по 1995 год. <br> «Мой папа сейчас подполковник в отставке, его отец тоже был человеком служивым. И когда при поступлении в академию я заполнял анкету, то на вопрос: «Почему решили стать военнослужащим?» &mdash; честно ответил: «Хочу продолжать славную семейную традицию». А почему нет? В те годы профессия военного была уважаемой и высокооплачиваемой. Человек в форме считался, как это принято теперь говорить, VIP-персоной и мог семью содержать в полном достатке» Стриптизер и актер Сергей Глушко с отличием окончил Военный инженерный институт им. Можайского, после чего три проходил службу на космодроме Плесецк с 1992 года по 1995 год. <br> «Мой папа сейчас подполковник в отставке, его отец тоже был человеком служивым. И когда при поступлении в академию я заполнял анкету, то на вопрос: «Почему решили стать военнослужащим?» &mdash; честно ответил: «Хочу продолжать славную семейную традицию». А почему нет? В те годы профессия военного была уважаемой и высокооплачиваемой. Человек в форме считался, как это принято теперь говорить, VIP-персоной и мог семью содержать в полном достатке»
Парикмахер и стилист Сергей Зверев в 1981 году поступил на службу в войска ПВО СССР и проходил службу в Польше, где дослужился до звания старшего сержанта. <br> «Я знаю, что служить сейчас не в тренде. В нашей время был период, когда это была честь &ndash; служить. Не служить &ndash; это было не круто. Если бы сейчас мне пришлось выбирать служить или не служить &ndash; я бы пошел служить. Я бы пошел служить еще затем, чтобы показать своим примером &mdash; как надо. Я считаю, что служить надо. Надо отдать долг своей стране. Я бы, наверное, служил бы в разведке. Как можно не поверить, посмотрев в эти глубокие, нереальные глаза?» Парикмахер и стилист Сергей Зверев в 1981 году поступил на службу в войска ПВО СССР и проходил службу в Польше, где дослужился до звания старшего сержанта. <br> «Я знаю, что служить сейчас не в тренде. В нашей время был период, когда это была честь &ndash; служить. Не служить &ndash; это было не круто. Если бы сейчас мне пришлось выбирать служить или не служить &ndash; я бы пошел служить. Я бы пошел служить еще затем, чтобы показать своим примером &mdash; как надо. Я считаю, что служить надо. Надо отдать долг своей стране. Я бы, наверное, служил бы в разведке. Как можно не поверить, посмотрев в эти глубокие, нереальные глаза?»

Знаменитости, которые свое отслужили

В День защитника Отечества «Газета.Ru» по традиции рассказывает о знаменитостях, чей путь к славе прошел через службу в российской армии. Вопреки распространенному мнению, что люди творческих профессий стремятся обходить стороной военный образ жизни, многим актерам и эстрадным артистам пришлось пройти срочную службу до того, как они сделали карьеру в шоу-бизнесе. Мы поздравляем россиян, отдавших родине воинский долг, а также всех российских военных, и желаем мирного неба над головой.
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