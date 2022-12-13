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Из клана Сопрано в окружение Сталина. Стиву Бушеми — 65

Американский актер, комик, режиссер и продюсер Стив Бушеми родился 13 декабря 1957 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. Выступать на сцене он начал еще в юности, в школьном драматическом кружке, однако к актерской карьере пришел не сразу.

В начале 1980-х Бушеми четыре года проработал пожарным. Во время терактов 11 сентября 2001 года актер вернулся в пожарный участок, где работал до попадания в Голливуд, и вместе с другими пожарными разгребал завалы по 12 часов несколько дней.

Дебют Бушеми в кино состоялся в 1985 году в драме «Так обстоит дело» Эрика Митчелла. Актер пришел к всемирной известности благодаря ролям в многочисленных успешных голливудских фильмах, таких как «Нью-Йоркские истории» (1989), «Бешеные псы» (1992), «Отчаянный» (1995), «Армагеддон» (1998) и «Большой Лебовски» (1998). На его счету больше 150 ролей в сериалах и фильмах, в частности, он сыграл Никиту Хрущева в ленте «Смерть Сталина», лишенной прокатного удостоверения в России.

За роль двоюродного брата Тони Сопрано в популярном сериале «Клан Сопрано» актер получил номинацию на премию «Эмми», а в 2010-2014 годах Бушеми исполнил главную роль в криминальном сериале HBO «Подпольная империя».

Тот факт, что Бушеми часто приглашали играть психопатов и неудачников, актер комментирует так: «Это странно. Конечно, я не был самым крутым парнем в старшей школе, но в конечном итоге я чаще всего играю всех этих психопатов и преступников. Но мне нравится борьба, которую эти люди ведут, и их чувства, что они не вписываются в общество. Потому что у меня есть схожие ощущения».

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