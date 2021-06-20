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Анатолий Лысенко (1937 &mdash; 2021) Анатолий Лысенко (1937 &mdash; 2021)
Журналист Александр Любимов берет интервью у генерального директора Российской телерадиокомпании Анатолия Лысенко, 1991 год Журналист Александр Любимов берет интервью у генерального директора Российской телерадиокомпании Анатолия Лысенко, 1991 год
Борис Ельцин вручает государственные награды сотрудникам ВГТРК, 1996 год. Крайний справа&nbsp;- первый заместитель председателя компании Анатолий Лысенко Борис Ельцин вручает государственные награды сотрудникам ВГТРК, 1996 год. Крайний справа&nbsp;- первый заместитель председателя компании Анатолий Лысенко
Президент Международной академии телевидения Анатолий Лысенко и журналист, телекритик Ирина Петровская на заседании литературной гостиной, посвященной выходу книги А. Лысенко &laquo;ТВ: живьём и в записи&raquo;, 2011 год Президент Международной академии телевидения Анатолий Лысенко и журналист, телекритик Ирина Петровская на заседании литературной гостиной, посвященной выходу книги А. Лысенко &laquo;ТВ: живьём и в записи&raquo;, 2011 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и лауреат премии правительства РФ в области СМИ генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко на церемонии вручения премий правительства РФ в области СМИ за 2014 год Премьер-министр России Дмитрий Медведев и лауреат премии правительства РФ в области СМИ генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко на церемонии вручения премий правительства РФ в области СМИ за 2014 год
Первый заместитель генерального директора АНО &laquo;Общественное телевидение России&raquo; Александр Пономарев и гендиректор ОТВ, президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко во время первого эфира телеканала автономной некоммерческой организации &laquo;Общественное телевидение России&raquo;, 2013 год Первый заместитель генерального директора АНО &laquo;Общественное телевидение России&raquo; Александр Пономарев и гендиректор ОТВ, президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко во время первого эфира телеканала автономной некоммерческой организации &laquo;Общественное телевидение России&raquo;, 2013 год
Президент ГМИИ им.А.С.Пушкина Ирина Антонова и генеральный директор ОТВ, президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко перед началом торжественного собрания комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 2014 год Президент ГМИИ им.А.С.Пушкина Ирина Антонова и генеральный директор ОТВ, президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко перед началом торжественного собрания комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 2014 год
Анатолий Лысенко на презентации своей книги &laquo;ТВ живьем и в записи&raquo;, 2011 год Анатолий Лысенко на презентации своей книги &laquo;ТВ живьем и в записи&raquo;, 2011 год
Гендиректор ОТВ, президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко во время первого эфира телеканала автономной некоммерческой организации &laquo;Общественное телевидение России&raquo;, 2013 год Гендиректор ОТВ, президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко во время первого эфира телеканала автономной некоммерческой организации &laquo;Общественное телевидение России&raquo;, 2013 год

Умер Анатолий Лысенко

На 85-м году жизни скончался советский и российский теледеятель Анатолий Лысенко. «Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни», — рассказали в пресс-службе Общественного телевидения России (ОТР).

Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года в украинской Виннице, затем семья переехала в Москву. Он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. На телевидение впервые попал в студенческие годы. С 1968 года начал работать в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.

В 1987 году Анатолий Лысенко руководил телепрограммой «Взгляд», а позже стал вдохновителем создания телеигры «Поле Чудес». С 1990 по 1996 год занимал должность директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией. В последние годы руководил телеканалом ОТР и преподавал в Высшей школе экономики.

Анатолий Лысенко — лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Среди его наград — орден «Дружбы», орден «За заслуги перед отечеством», премия Союза журналистов России, премия ТЭФИ «За личный вклад в развитие телевидения».
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