Умер Анатолий Лысенко

На 85-м году жизни скончался советский и российский теледеятель Анатолий Лысенко. «Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни», — рассказали в пресс-службе Общественного телевидения России (ОТР).



Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года в украинской Виннице, затем семья переехала в Москву. Он окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. На телевидение впервые попал в студенческие годы. С 1968 года начал работать в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.



В 1987 году Анатолий Лысенко руководил телепрограммой «Взгляд», а позже стал вдохновителем создания телеигры «Поле Чудес». С 1990 по 1996 год занимал должность директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией. В последние годы руководил телеканалом ОТР и преподавал в Высшей школе экономики.



Анатолий Лысенко — лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Среди его наград — орден «Дружбы», орден «За заслуги перед отечеством», премия Союза журналистов России, премия ТЭФИ «За личный вклад в развитие телевидения».