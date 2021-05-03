«Зеркало русской интеллигенции»: Татьяне Толстой — 70

Российская писательница, телеведущая, публицист и литературный критик Татьяна Толстая появилась на свет 3 мая 1951 года в Ленинграде. Ее дедушка по отцовской линии — писатель Алексей Толстой.



Работая в издательстве «Наука», в 1983 году она написала свой первый рассказ «На золотом крыльце сидели…», который был опубликован в журнале «Аврора». Критики похвалили произведение, и вскоре Толстая опубликовала в журналах еще около 20 рассказов.



Наиболее известные сборники рассказов автора — «Любишь — не любишь», «Река Оккервиль», «Изюм», «Круг», «Белые стены», «День» и «Ночь» — были переведены на несколько языков. Единственным романом Толстой стала постапокалиптическая антиутопия «Кысь».



Толстая является обладателем премий «Триумф», Grinzane Cavour (Италия), «Премии Белкина», «Олимпия» и «Новая культура новой Европы». Писатель и доктор философских наук Андрей Ашкеров в своей статье назвал Толстую «зеркалом русской интеллигенции». Еще несколько фактов из жизни Татьяны Толстой — в фотогалерее «Газеты.Ru».