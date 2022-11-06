Дочь принцессы: актрисе Тэндиве Ньютон — 50

Сегодня свое 50-летие отмечает британская актриса Тэндиве Ньютон.
Она родилась в Лондоне в семье уроженки Зимбабве и британца. В интервью Ньютон говорила, что ее мать – принцесса народа Шона.
Сниматься в кино Ньютон стала в начале 90-х. В 1994 году актриса сыграла в ленте Нила Джордана «Интервью с вампиром», где главные роли исполнили Брэд Питт и Том Круз. А мировая известность пришла к Тэндиве после выхода фильма «Джефферсон в Париже».
Ньютон известна ролями в фильмах «Миссия невыполнима 2», «Столкновение», «В погоне за счастьем» и сериале «Мир Дикого запада». Лучшие киноработы актрисы — в нашей фотогалерее.
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