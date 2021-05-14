От «Криминального чтива» до «Твин Пикса»: лучшие роли Тима Рота

Британец Тим Рот часто играет жестоких персонажей, но, по его собственному признанию, киношный образ обманчив. В жизни Рот — примерный семьянин, отец троих мальчиков и заядлый трудоголик, который боится оружия. Свою карьеру артист начал с театральных подмостков, а на экране дебютировал в 1982 году в роли скинхеда в фильме «Сделано в Британии». В начале 1990-х Рот переехал в Лос-Анджелес, где познакомился в баре с Квентином Тарантино. Впоследствии актер сыграл знаковые роли в фильмах режиссера «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Четыре комнаты» и «Омерзительная восьмерка». Рот даже пробовался на роль дворецкого Шерон Тейт в последней картине Тарантино «Однажды в...Голливуде», но сцену по итогу вырезали.



Помимо съемок, Рот занят продюсированием и режиссурой — в 1999 году он снял «Зону военных действий». В 2021 году на экраны выйдет боевик «Изгои», в котором он сыграл ресторатора Шульца, спонсирующего террористов.



Об этих и других работах актера, которому 14 мая исполняется 60 лет, — в фотоподборке «Газеты.Ru».