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Первой полнометражной режиссерской работой Бекмамбетова стала драма “Пешаварский вальс” (1994), основанная на реальных событиях времен Афганской войны. Картина рассказывает о восстании советских и афганских военнопленных в лагере моджахедов в Бадабере (Пакистан). Фильм получил призы на фестивале в Карловых Варах, “Кинотавре” и другие награды. Первой полнометражной режиссерской работой Бекмамбетова стала драма “Пешаварский вальс” (1994), основанная на реальных событиях времен Афганской войны. Картина рассказывает о восстании советских и афганских военнопленных в лагере моджахедов в Бадабере (Пакистан). Фильм получил призы на фестивале в Карловых Варах, “Кинотавре” и другие награды.
Бекмамбетов стал известен в России благодаря фильмам в жанре городского фэнтези “Ночной дозор” (2004) и “Дневной дозор” (2005), снятым по мотивом романов Сергея Лукьяненко. Первая лента побила кассовый рекорд того времени, а вторая его обновила, перешагнув порог в 1 млрд рублей. Бекмамбетов стал известен в России благодаря фильмам в жанре городского фэнтези “Ночной дозор” (2004) и “Дневной дозор” (2005), снятым по мотивом романов Сергея Лукьяненко. Первая лента побила кассовый рекорд того времени, а вторая его обновила, перешагнув порог в 1 млрд рублей.
После успеха “Дозоров” Бекмамбетова пригласили в Голливуд. Там он снял боевик “Особо опасен” с Джеймсом Макэвоем, Морганом Фрименом и Анджелиной Джоли. Фильм получил две номинации на «Оскар» и быстро окупил себя в прокате. В 2009 году вышла видеоигра «Особо опасен: Орудие судьбы» на PC и консолях. После успеха “Дозоров” Бекмамбетова пригласили в Голливуд. Там он снял боевик “Особо опасен” с Джеймсом Макэвоем, Морганом Фрименом и Анджелиной Джоли. Фильм получил две номинации на «Оскар» и быстро окупил себя в прокате. В 2009 году вышла видеоигра «Особо опасен: Орудие судьбы» на PC и консолях.
Драматический сериал “Громовы” (2006) и продолжение “Громовы. Дом надежды” (2007) Бекмамбетов снимал в Калужской области, Москве, Дубне и Кимрах. Семейная сага о трудностях, навалившихся на примерных сельчан Громовых, стала одной из самых тяжелых работ режиссера. Драматический сериал “Громовы” (2006) и продолжение “Громовы. Дом надежды” (2007) Бекмамбетов снимал в Калужской области, Москве, Дубне и Кимрах. Семейная сага о трудностях, навалившихся на примерных сельчан Громовых, стала одной из самых тяжелых работ режиссера.
Продюсируя вместе с Тимом Бертоном мультфильм режиссера Шейна Экера “Девять”, Бекмамбетов добавил в него несколько изменений для российского проката. Вместе с Дмитрием Глуховским он переписал диалоги, что немного изменило историю ленты. По сюжету профессор сшил девять тряпичных кукол, вложив в них человеческие души. В российской версии девять человечков является воплощениям конкретной личности, в то время как в классической версии мультфильма все они &mdash; части души ученого. Продюсируя вместе с Тимом Бертоном мультфильм режиссера Шейна Экера “Девять”, Бекмамбетов добавил в него несколько изменений для российского проката. Вместе с Дмитрием Глуховским он переписал диалоги, что немного изменило историю ленты. По сюжету профессор сшил девять тряпичных кукол, вложив в них человеческие души. В российской версии девять человечков является воплощениям конкретной личности, в то время как в классической версии мультфильма все они &mdash; части души ученого.
С 2010 по 2018 год Бекмамбетов снимал новогодние комедии “Елки”, “Елки 2”, “Елки 3”, “Елки 1914”, “Елки 5” и “Елки новые”. Главные роли в фильмах сыграли Иван Ургант и Сергей Светлаков. Также Бекмамбетов продюсировал семейную ленту “Елки лохматые” о собаках. Кадр из фильма &laquo;Елки последние&raquo;, 2018 год С 2010 по 2018 год Бекмамбетов снимал новогодние комедии “Елки”, “Елки 2”, “Елки 3”, “Елки 1914”, “Елки 5” и “Елки новые”. Главные роли в фильмах сыграли Иван Ургант и Сергей Светлаков. Также Бекмамбетов продюсировал семейную ленту “Елки лохматые” о собаках. Кадр из фильма &laquo;Елки последние&raquo;, 2018 год
В 2010 году Бекмамбетов стал продюсером международной версии документального фильма “Счастливые люди: Год в тайге” (режиссеры &mdash; Вернер Херцог и Дмитрий Васюков). Лента рассказывает о быте и нравах охотников, рыболовов и обычных сельчан из села Бахта Туруханского района. Главную роль в фильме сыграл немецкий постановщик Вернер Херцог. В 2010 году Бекмамбетов стал продюсером международной версии документального фильма “Счастливые люди: Год в тайге” (режиссеры &mdash; Вернер Херцог и Дмитрий Васюков). Лента рассказывает о быте и нравах охотников, рыболовов и обычных сельчан из села Бахта Туруханского района. Главную роль в фильме сыграл немецкий постановщик Вернер Херцог.
Американский фильм Бекмамбетова “Президент Линкольн: Охотник на вампиров” продюсировал Тим Бертон. Снятая по одноименному роману Сета Грэма-Смита лента посвящена “тайной” жизни Авраама Линкольна, который по ночам убивает вампиров. Главную роль в фильме сыграл Бенджамин Уокер (также на нее рассматривались Эдриен Броуди, Джош Лукас, Джеймс Д’арси, Том Харди и Оливер Джексон-Коэн). Американский фильм Бекмамбетова “Президент Линкольн: Охотник на вампиров” продюсировал Тим Бертон. Снятая по одноименному роману Сета Грэма-Смита лента посвящена “тайной” жизни Авраама Линкольна, который по ночам убивает вампиров. Главную роль в фильме сыграл Бенджамин Уокер (также на нее рассматривались Эдриен Броуди, Джош Лукас, Джеймс Д’арси, Том Харди и Оливер Джексон-Коэн).
Исторический фильм “Время первых” (2017) Дмитрия Киселева, продюсером которого был Бекмамбетов, посвящен первому выходу Алексея Леонова в открытый космос. В ленте снялись Евгений Миронов и Константин Хабенский, а космонавт Леонов консультировал съемочную группу. Исторический фильм “Время первых” (2017) Дмитрия Киселева, продюсером которого был Бекмамбетов, посвящен первому выходу Алексея Леонова в открытый космос. В ленте снялись Евгений Миронов и Константин Хабенский, а космонавт Леонов консультировал съемочную группу.
В 2017 году Бекмамбетов спродюсировал историко-биографический фильм “Война токов” режиссера Альфонсо Гомес-Рехона. Томаса Эдисона в фильме сыграл Бенедикт Камбербетч, Николу Теслу &mdash; Николас Холт, а Джорджа Вестингауза &mdash; Майкл Шеннон. В 2017 году Бекмамбетов спродюсировал историко-биографический фильм “Война токов” режиссера Альфонсо Гомес-Рехона. Томаса Эдисона в фильме сыграл Бенедикт Камбербетч, Николу Теслу &mdash; Николас Холт, а Джорджа Вестингауза &mdash; Майкл Шеннон.
Напряженный триллер “Поиск” (2018) Аниша Чаганти в формате скринлайф, продюсером которого стал Бекмамбетов, рассказывает о пропаже девочки-подростка. Отец пытается разобраться в ее исчезновении с помощью ее ноутбука и понимает, что ничего не знал о тайной жизни дочери. Напряженный триллер “Поиск” (2018) Аниша Чаганти в формате скринлайф, продюсером которого стал Бекмамбетов, рассказывает о пропаже девочки-подростка. Отец пытается разобраться в ее исчезновении с помощью ее ноутбука и понимает, что ничего не знал о тайной жизни дочери.
В 2021 году вышла режиссерская и продюсерская работа Бекмамбетова “Девятаев” о летчике Михаиле Девятаеве, который в феврале 1945 года бежал из немецкого лагеря на угнанном самолете. Сын летчика Александр Девятаев консультировал режиссера и дал “Газете.Ru интервью. В 2021 году вышла режиссерская и продюсерская работа Бекмамбетова “Девятаев” о летчике Михаиле Девятаеве, который в феврале 1945 года бежал из немецкого лагеря на угнанном самолете. Сын летчика Александр Девятаев консультировал режиссера и дал “Газете.Ru интервью.
Также Бекмамбетов снял клипы «Ту-лу-ла» и «Жара» Чичериной, «Powerless» Linkin Park и “Любимый город” Тилля Линдеманна. Также Бекмамбетов снял клипы «Ту-лу-ла» и «Жара» Чичериной, «Powerless» Linkin Park и “Любимый город” Тилля Линдеманна.
Бекмамбетов трижды был женат. От первой жены, имя которой неизвестно, у него есть дочь Жанна. С 1999 по 2019 год кинематографист был женат на второй супруге, художнице по костюмам и продюсере Варваре Авдюшко. Третьей женой Бекмамбетова стала помощница президента Республики Татарстан Наталия Фишман (сейчас ей 30 лет). 22 апреля 2019 года они поженились в Казани. На фото: Тимур Бекмамбетов и Наталия Фишман-Бекмамбетова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве, 2021 год Бекмамбетов трижды был женат. От первой жены, имя которой неизвестно, у него есть дочь Жанна. С 1999 по 2019 год кинематографист был женат на второй супруге, художнице по костюмам и продюсере Варваре Авдюшко. Третьей женой Бекмамбетова стала помощница президента Республики Татарстан Наталия Фишман (сейчас ей 30 лет). 22 апреля 2019 года они поженились в Казани. На фото: Тимур Бекмамбетов и Наталия Фишман-Бекмамбетова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве, 2021 год
Тимур Бекмамбетов на церемонии вручения российской премии в области веб-индустрии в Цифровом деловом пространстве, 2019 год Тимур Бекмамбетов на церемонии вручения российской премии в области веб-индустрии в Цифровом деловом пространстве, 2019 год

От русской глубинки до Голливуда: лучшие фильмы Тимура Бекмамбетова

Один из самых успешных российских кинематографистов Тимур Бекмамбетов отмечает 60-летие.

Он родился в казахском городе Гурьев, а после армии переехал в Ташкент. Там он поступил в Энергетический институт, бросил его и перешел в Ташкентский театрально-художественный институт им. А.Н. Островского.

Работал художником в театре «Ильхом» и на киностудии «Узбекфильм». В 1987 году Бекмамбетов уехал в Москву. Начав с работы над рекламой и став в этом деле лучшим, он перешел к съемкам фильмов.

О лучших режиссерских и продюсерских работах кинематографиста рассказываем в фотоподборке «Газеты.Ru».
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