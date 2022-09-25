25 сентября 2022, 09:27
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Трагическая судьба Супермена: 70 лет назад родился Кристофер Рив
Американский актер Кристофер Рив — один из самых известных исполнителей роли Супермена. Он сыграл супергероя в четырех фильмах, которые выходили с 1978 по 1987 год. Почти все ленты (за исключение последней) удостоились высочайших оценок от критиков и фанатов.
Помимо серии о Супермене актер снялся в фильмах «Безумные подмостки», «На исходе дня», «Где-то во времени» и «Переключая каналы», а также в сериалах «Фрейзер», «Байки из склепа», «Практика» и «Тайны Смолвиля». Кроме того, Рив играл в театре, работал над документальными фильмами и научно-популярными программами и участвовал в различных благотворительных акциях.
Через восемь лет после выхода последней картины о Супермене Рив упал с лошади и оказался парализованным. Подробнее о судьбе и карьере актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Кристофер Рив в фильме «Супермен» (1978)
Кристофер Рив родился 25 сентября 1952 года в Нью-Йорке. Его мать — журналистка Барбара Питни (Ламб), отец — поэт и романист Франклин Д'Олье Рив. В 1956 году родители развелись, и мать переехала с Кристофером и его младшим братом в Принстон, штат Нью-Джерси. Позднее экс-супруги повторно вступили в брак
В школьные годы Рив преуспевал в учебе, на сцене и в спорте — он играл в футбол, бейсбол, теннис и хоккей. Награда за спортивное мастерство на хоккейном турнире Принстонской дневной школы была названа в честь Рива.
<br><br>На фото: Кристофер Рив, Рональд и Нэнси Рейган на специальном мероприятии в честь олимпийцев в Белом доме, 1983 год
В 1962 году в возрасте девяти лет Рив получил роль в любительской версии оперетты «Йомены гвардии». С годами интерес актера к сцене рос, и в возрасте 15 лет он провел лето на театральном фестивале Уильямстауна. После окончания Принстонской дневной школы в июне 1970 года Рив играл в спектаклях в Бутбее, штат Мэн.
<br><br>На фото: Кристофер Рив в «Маппет-Шоу», 1979 год
Сразу после школы Рив планировал строить карьеру в театре, но мать посоветовала ему подать документы в университеты. Актер поступил в пять — и выбрал Корнельский. Во время учебы на театральном отделении Рив был задействован в многочисленных студенческих спектаклях.
В конце первого курса обучения Рив начал сотрудничать с влиятельным агентом из Нью-Йорка Старком Хесселтином. В свободное время он раз в месяц встречался в кастинг-директорами и договаривался о работе на время летних каникул. Летом он гастролировал в постановке «Сорок каратов» с Элеонор Паркер. В следующем году Рив получил полный летний контракт с Шекспировским фестивалем в Сан-Диего, где исполнял роли Эдуарда IV в «Ричарде II », Фентона в «Виндзорских насмешницах» и Думайна в «Бесплодных усилиях любви».
<br><br>На фото: Кристофер Рив и Анджела Лэнсбери за кулисами театра Гершвина в Нью-Йорке, 1979 год
После третьего года обучения Рив взял трехмесячный отпуск и полетел в Великобританию, где посещал театры и вдохновлялся коллегами. Затем он полетел в Париж, чтобы изучать французский театр. Там актер говорил только по-французски, поскольку учил этот язык с третьего класса. Вернувшись в США, он поступил в Джульярдскую школу.
<br><br>На фото: Джейн Сеймур и Кристофер Рив на съемках фильма «Где-то во времени», 1979 год
В конце 1975 года Рив прошел прослушивание в бродвейской постановке «Вопрос гравитации». Актриса Кэтрин Хепберн выбрала его на роль внука своего персонажа. Благодаря ее влиянию Рив получил роль в сериале «Любовь к жизни». Из-за плотного графика он недоедал — и однажды потерял сознание на сцене.
Первой ролью Рива в голливудском фильме была небольшая роль младшего офицера в фильме «Серая Дама» уходит на глубину» (1978) о крушении подводной лодки. В будущем он снялся в двух десятках фильмов.
В том же 1978 году Рив получил роль Супермена в одноименном фильме и снялся в четырех частях ленты. Ради роли он прошел интенсивный двухмесячный режим тренировок под руководством известного тяжелоатлета Дэвида Проуза — и набрал 14 кг мышц.
После «Супермена 3» Рив поклялся, что больше не будет играть этого персонажа. Тем не менее, актер согласился вернуться к роли в четвертом фильме при условии, что он будет иметь частичный творческий контроль над сценарием.
<br><br>На фото: Кристофер Рив с партнершей по фильму «Супермен» Марго Киддер на 51-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 1979 года
Параллельно с профессиональной деятельностью Рив имел множество хобби — играл на пианино, занимался спортом и верховой ездой, самостоятельно исполнял трюки в фильмах, был опытным яхтсменом, аквалангистом и дельтапланеристом. Являясь лицензированным пилотом, он дважды в одиночку перелетел Атлантику на небольшом самолете.
В апреле 1992-го Рив женился на Дане Морозини, и в июне того же года у них родился сын Уильям. Также у Рива было двое детей от предыдущих долгих отношений с Гай Экстон — Мэтью (1979) и Александра (1983).
27 мая 1995 года Рив упал с лошади во время скачек в Вирджинии, сломал шейные позвонки и оказался парализованным. Благодаря сложной операции он сумел прожить еще девять лет, но ходить больше не смог. В эти годы актер открыл специальную клинику по обучению парализованных людей навыкам самостоятельного существования, а также продолжил работу на телевидении и в кино. 10 октября 2004 года Рив скончался от сердечного приступа.