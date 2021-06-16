«У них есть деньги на войны, но они не могут накормить бедных»: 50 лет со дня рождения Тупака

Легенда хип-хопа Тупак Шакур родился 16 июня 1971 года в нью-йоркском Гарлеме. Он с детства занимался музыкой (будучи членом уличного ансамбля), обучался актерскому мастерству в школе искусств, играл в постановках по пьесам Шекспира. В рэп Шакур пришел в 1987-м, а дебютный студийный альбом исполнителя — «2Pacalypse Now» — вышел четырьмя годами позднее. В общей сложности на счету музыканта, одного из самых продаваемых артистов в истории жанра, 11 пластинок, шесть из которых были выпущены уже после его гибели.



Одна из главных тем, поднимаемых в творчестве рэп-исполнителя, — борьба с неравенством в американском обществе. Придавая огласке социальные проблемы, Шакур пытался сократить пропасть между жителями черных гетто и остальным населением США. Творчеством Шакура вдохновлялись такие известные рэп-исполнители, как 50 Cent, Ja Rule, Lil Wayne, Freddie Gibbs и даже Eminem.



В 2005 году журнал Rolling Stone поместил Тупака на 86 позицию в списке «Бессмертные: 100 величайших исполнителей всех времен». Также он стал первым рэпером, которому поставили памятник.



Тупак Шакур погиб в возрасте 25 лет — 13 сентября 1996 года. Он скончался из-за полученных пулевых ранений: на рэпера было совершено покушение в Лас-Вегасе, это произошло вскоре после боя с участием Майка Тайсона, на котором присутствовал музыкант. Дело долгие годы оставалось нераскрытым, однако в 2018 году гангстер Дуэйн Кит Дэвис, находившийся в машине, из которой стреляли в Шакура, заявил, что смертельные выстрелы произвел его (Дэвиса) племянник по прозвищу Baby Lane. Спустя два года он погиб в перестрелке.