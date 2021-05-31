Умер актер Филимон Сергеев

В возрасте 79 лет скончался советский и российский актер театра и кино Филимон Сергеев. Помимо работы на сцене и на экране, артист занимался писательской деятельностью — он издал несколько книг с прозой и стихами.



Филимон Сергеев родился в 1941 году в Архангельской области, но учился уже в Москве — сначала в Школе-студии МХАТ, позже на режиссерском факультете ВГИКа. Оба учебных учреждения актер не закончил, что не помешало его дальнейшей работе - он играл в театре, выступал с концертами, а с 1963 года начал сниматься в кино.



В его фильмографии значатся несколько десятков ролей, в том числе в фильме «Женитьба Бальзаминова», в телефильме «Россия молодая» и в сериале нулевых «Две судьбы».