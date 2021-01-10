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Максим Браматкин Максим Браматкин
Максим Браматкин в телефильме &laquo;Узкий мост&raquo; (2004) Максим Браматкин в телефильме &laquo;Узкий мост&raquo; (2004)
Максим Браматкин и Евгений Пронин в сериале &laquo;Небо в огне&raquo; (2010) Максим Браматкин и Евгений Пронин в сериале &laquo;Небо в огне&raquo; (2010)
Максим Браматкин в картине &laquo;Семь пар нечистых&raquo; (2018) Максим Браматкин в картине &laquo;Семь пар нечистых&raquo; (2018)
Максим Браматкин Максим Браматкин
Максим Браматкин в сериале &laquo;Второе зрение&raquo; (2016) Максим Браматкин в сериале &laquo;Второе зрение&raquo; (2016)
Максим Браматкин в сериале &laquo;Чокнутая&raquo; (2011) Максим Браматкин в сериале &laquo;Чокнутая&raquo; (2011)
Максим Браматкин в сериале &laquo;Как я стал русским&raquo; (2015) Максим Браматкин в сериале &laquo;Как я стал русским&raquo; (2015)
Максим Браматкин Максим Браматкин

Умер актер Максим Браматкин

В Москве на 41-м году жизни скончался актер Максим Браматкин. Об этом сообщил в своем Facebook режиссер Донатас Грудович. По его словам, он предчувствовал трагическое событие неделю назад, однако так и не навестил Браматкина. Грудович добавил, что последним сообщением его друга было поздравление с Новым годом. «Последние дни он был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы, а это очень важно чтобы у гениальных людей была работа», — написал Грудович.

Максим Браматкин родился в Москве 5 января 1980 года. Он является выпускником театрального училища им. Щукина. На счету актера более 60 ролей в российских сериалах и кино, наиболее известными являются «Простые истины», «Магомаев» и «Небо в огне».

Причина смерти артиста пока не уточняется.
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