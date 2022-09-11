Ушел из жизни Ростислав Орел. Он снимался в «Улицах разбитых фонарей» и «Тайнах следствия»

Петербургский актер Ростислав Орел скончался на 56-м году жизни, сообщается на странице «ВКонтакте» Театра им. Андрея Миронова, где служил актер.

«Сегодня к нам пришла трагическая для театра новость. Ушел из жизни актер, обладавший даром создавать уникальные и незабываемые образы в спектаклях. Он был одним из самых близких друзей театра и замечательным человеком — Ростислав Владимирович Орел», — говорится в сообщении.

Ростислав Орел родился 5 октября 1966 года. С 2010 года жил и работал в Петербурге. Кинокарьеру Орел начал в 1996 году с американской картины «В погоне за солнцем», затем снялся в австралийских фильмах «Морская полиция» и «Большое небо». С 2010 года снимался в российских сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Невский» и других. Орел в основном исполнял роли второстепенных персонажей — тюремного врача кладбищенского скульптора, бомжа, хозяина квартиры, соседа, пиротехника.

Гражданская панихида и прощание с артистом состоится в понедельник, 12 сентября в Санкт-Петербургском театре имени Андрея Миронова. Позже в Храме священномучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии пройдет отпевание. Похороны назначены на 15.00 на Красненьком кладбище.