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Умер Борис Грачевский
Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщила его жена Екатерина Белоцерковская, передает ТАСС. «Он умер», — сказала она.
Грачевский был госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии в городскую больницу №52 в Москве еще 27 декабря. После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. 11 января он пришел в себя и начал общаться с врачами. После ухудшения состояния Грачевский был переведен в другую реанимацию, но скончался вечером 14 января.
Грачевский был госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии в городскую больницу №52 в Москве еще 27 декабря. После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. 11 января он пришел в себя и начал общаться с врачами. После ухудшения состояния Грачевский был переведен в другую реанимацию, но скончался вечером 14 января.