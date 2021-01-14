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Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького
Борис Грачевский и Александр Розенбаум на сочинском пляже во время &laquo;Кинотавра&raquo;, 2004 год Борис Грачевский и Александр Розенбаум на сочинском пляже во время &laquo;Кинотавра&raquo;, 2004 год
Директор детского тележурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский дома со своими собаками, 2004 год Директор детского тележурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский дома со своими собаками, 2004 год
Борис Грачевский Борис Грачевский
Продюсер Иосиф Пригожин и Борис Грачевский на презентации книги писательницы Лены Лениной «Миллионеры шоу-бизнеса» в «Крокус Сити Молл», 2007 год Продюсер Иосиф Пригожин и Борис Грачевский на презентации книги писательницы Лены Лениной «Миллионеры шоу-бизнеса» в «Крокус Сити Молл», 2007 год
Борис Грачевский, 1998 год Борис Грачевский, 1998 год
Борис Грачевский и актер Леонид Ярмольник на приеме по случаю официального объявления номинантов национальной кинематографической премии &laquo;НИКА&raquo;, 2014 год Борис Грачевский и актер Леонид Ярмольник на приеме по случаю официального объявления номинантов национальной кинематографической премии &laquo;НИКА&raquo;, 2014 год
Гость XI Международного кинофестиваля &laquo;Лики любви&raquo; директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на пляже в Сочи, 2005 год Гость XI Международного кинофестиваля &laquo;Лики любви&raquo; директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на пляже в Сочи, 2005 год
Борис Грачевский и Леонид Якубович, 2016 год Борис Грачевский и Леонид Якубович, 2016 год
Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького
Борис Грачевский во время выступления на концерте в спорткомплексе ЦСКА, 2009 год Борис Грачевский во время выступления на концерте в спорткомплексе ЦСКА, 2009 год
Борис Грачевский перед началом благотворительной акции Первого канала &laquo;Стань Первым!&raquo; в День защиты детей в аэропорту Ижевска, 2018 год Борис Грачевский перед началом благотворительной акции Первого канала &laquo;Стань Первым!&raquo; в День защиты детей в аэропорту Ижевска, 2018 год
Борис Грачевский перед церемонией закрытия XI кинофестиваля &laquo;Меридианы Тихого&raquo;, 2013 год Борис Грачевский перед церемонией закрытия XI кинофестиваля &laquo;Меридианы Тихого&raquo;, 2013 год
Режиссер юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на торжественной линейке &laquo;Орлята России&raquo; во Всероссийском детском центре &laquo;Орленок&raquo;, 2019 год Режиссер юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на торжественной линейке &laquo;Орлята России&raquo; во Всероссийском детском центре &laquo;Орленок&raquo;, 2019 год
Борис Грачевский, октябрь 2020 года Борис Грачевский, октябрь 2020 года

Умер Борис Грачевский

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщила его жена Екатерина Белоцерковская, передает ТАСС. «Он умер», — сказала она.

Грачевский был госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии в городскую больницу №52 в Москве еще 27 декабря. После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. 11 января он пришел в себя и начал общаться с врачами. После ухудшения состояния Грачевский был переведен в другую реанимацию, но скончался вечером 14 января.
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