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ФОТОРЕПОРТАЖ

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Художник Таир Салахов на фоне картины &laquo;Коррида&raquo; в своей мастерской, 1970 год Художник Таир Салахов на фоне картины &laquo;Коррида&raquo; в своей мастерской, 1970 год
Художник Таир Салахов возле написанного им портрета композитора Кара Караева, 1961 год Художник Таир Салахов возле написанного им портрета композитора Кара Караева, 1961 год
Народный художник СССР Таир Салахов на отдыхе с дочкой, 1971 год Народный художник СССР Таир Салахов на отдыхе с дочкой, 1971 год
Репродукция картины народного художника СССР Таира Салахова &laquo;Ремонтники&raquo;, 1960 год Репродукция картины народного художника СССР Таира Салахова &laquo;Ремонтники&raquo;, 1960 год
Азербайджанский художник Таир Салахов рассматривает свою коллекцию древней чеканной посуды, 1968 год Азербайджанский художник Таир Салахов рассматривает свою коллекцию древней чеканной посуды, 1968 год
Народный художник СССР Таир Салахов (в центре) с друзьями на одной из улиц Баку, 1978 год Народный художник СССР Таир Салахов (в центре) с друзьями на одной из улиц Баку, 1978 год
Художник Таир Салахов с семьей у моря, 1971 год Художник Таир Салахов с семьей у моря, 1971 год
Таир Салахов во время прогулки по набережной Баку, 1970 год Таир Салахов во время прогулки по набережной Баку, 1970 год
Репродукция картины художника Таира Салахова &laquo;Мостик в Венеции&raquo; из серии &laquo;По Италии&raquo;, 1971 год Репродукция картины художника Таира Салахова &laquo;Мостик в Венеции&raquo; из серии &laquo;По Италии&raquo;, 1971 год
Композитор Кара Караев и художник Таир Салахов, 1971 год Композитор Кара Караев и художник Таир Салахов, 1971 год
Вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов на открытии выставки, приуроченной к его 80-летнему юбилею, в фонде культуры &laquo;Екатерина&raquo;, 2009 год Вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов на открытии выставки, приуроченной к его 80-летнему юбилею, в фонде культуры &laquo;Екатерина&raquo;, 2009 год
Художник Таир Салахов на своей выставке &laquo;Таир Салахов. Солнце в зените&raquo; в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве, 2016 год Художник Таир Салахов на своей выставке &laquo;Таир Салахов. Солнце в зените&raquo; в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве, 2016 год
Художник Таир Салахов и его супруга Варвара Салахова на открытии выставки &laquo;Оттепель&raquo; в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве, 2017 год Художник Таир Салахов и его супруга Варвара Салахова на открытии выставки &laquo;Оттепель&raquo; в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве, 2017 год
Таир Салахов, 2016 год Таир Салахов, 2016 год

Умер художник Таир Салахов

Народный художник СССР и вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов скончался в на 93-м году жизни в Германии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его дочь Айдан. «Он ушел сегодня ночью от воспаления легких», — сообщила она.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку в семье Теймура и Соны Салаховых. Его отец был репрессирован в 1938 году (реабилитирован в 1956 году). Художник окончил Азербайджанское художественное училище им. Азима Азимзаде и Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова. Написал портреты композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, писателя Расула Рзы. Автор цикла произведений о нефтяниках Азербайджана («С вахты», «Утренний эшелон», «Ремонтники», «Над Каспием», «Утро на Каспии» и др.), пейзажей Апшерона, декораций к спектаклям. Салахов участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.

Художника похоронят в Баку, дата прощания станет известна позже, в настоящее время идут переговоры с посольством.
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