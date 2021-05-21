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Умер художник Таир Салахов
Народный художник СССР и вице-президент Российской академии художеств Таир Салахов скончался в на 93-м году жизни в Германии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его дочь Айдан. «Он ушел сегодня ночью от воспаления легких», — сообщила она.
Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку в семье Теймура и Соны Салаховых. Его отец был репрессирован в 1938 году (реабилитирован в 1956 году). Художник окончил Азербайджанское художественное училище им. Азима Азимзаде и Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова. Написал портреты композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, писателя Расула Рзы. Автор цикла произведений о нефтяниках Азербайджана («С вахты», «Утренний эшелон», «Ремонтники», «Над Каспием», «Утро на Каспии» и др.), пейзажей Апшерона, декораций к спектаклям. Салахов участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.
Художника похоронят в Баку, дата прощания станет известна позже, в настоящее время идут переговоры с посольством.
Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку в семье Теймура и Соны Салаховых. Его отец был репрессирован в 1938 году (реабилитирован в 1956 году). Художник окончил Азербайджанское художественное училище им. Азима Азимзаде и Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова. Написал портреты композиторов Дмитрия Шостаковича, Кара Караева, писателя Расула Рзы. Автор цикла произведений о нефтяниках Азербайджана («С вахты», «Утренний эшелон», «Ремонтники», «Над Каспием», «Утро на Каспии» и др.), пейзажей Апшерона, декораций к спектаклям. Салахов участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.
Художника похоронят в Баку, дата прощания станет известна позже, в настоящее время идут переговоры с посольством.