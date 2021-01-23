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Умер «король эфира» Ларри Кинг
На 88-м году жизни скончался знаменитый американский журналист Ларри Кинг. Об этом сообщается в его официальном аккаунте в Twitter. Несколько недель назад Кинг был госпитализирован с коронавирусом, он проходил лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе.
В 2017 году Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 он перенес ангиопластику и инфаркт.
Лоуренс Харви Зейгер (настоящее имя Кинга) появился на свет в 1933 году в американском Бруклине в еврейской семье эмигрантов из Европы. Большая карьера Ларри началась в конце 50-х, когда он перебрался в Майами по предложению комментатора CBS Джеймса Сермонса, — из-за нехватки дикторов Кинг несколько раз появился в эфире местного радио и настолько сильно влюбился в работу (к счастью, взаимно), что остался в ней навсегда.
Пожалуй, самым грандиозным проектом телеведущего являлось его ток-шоу «Larry King Live», которое он вел с 1985-го по 2010 год. За все это время Кинг успел сделать десятки тысяч интервью со знаменитыми политиками, деятелями искусства и спортсменами, включая Владимира Путина, Дональда Трампа и многих других.
В 2017 году Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 он перенес ангиопластику и инфаркт.
Лоуренс Харви Зейгер (настоящее имя Кинга) появился на свет в 1933 году в американском Бруклине в еврейской семье эмигрантов из Европы. Большая карьера Ларри началась в конце 50-х, когда он перебрался в Майами по предложению комментатора CBS Джеймса Сермонса, — из-за нехватки дикторов Кинг несколько раз появился в эфире местного радио и настолько сильно влюбился в работу (к счастью, взаимно), что остался в ней навсегда.
Пожалуй, самым грандиозным проектом телеведущего являлось его ток-шоу «Larry King Live», которое он вел с 1985-го по 2010 год. За все это время Кинг успел сделать десятки тысяч интервью со знаменитыми политиками, деятелями искусства и спортсменами, включая Владимира Путина, Дональда Трампа и многих других.