Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В турагентствах России фиксируют спад продаж зарубежных туров 22:13
Туктамышева рассказала о разговоре с Валиевой после скандала... 22:08
МИД: Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР 22:02
Reuters: США могут ограничить доступ России к американским... 21:47
Вероника Степанова: золото Олимпиады — титул, о котором я... 21:45
В МИД России оценили введение новых санкций ЕС против России 21:44
В Колумбии легализовали аборты 21:40
Украина не захотела отказываться от транзита российского газа 21:31
Слуцкая высказалась о введении возрастного ценза в фигурном... 21:24
Глава Еврокомиссии пригрозила России «новыми мерами»... 21:23
Фото

Умер пан Збышек из передачи «Кабачок 13 стульев»

Народный артист России Олег Вавилов умер в возрасте 72 лет после долгой болезни. «Он давно болел, это никак не связано с коронавирусом», — отметили в Театре Сатиры, где работал актер.

За свою жизнь Вавилов снялся в более чем 50 фильмах и сериалах. Массовый зритель запомнил его по юмористической телепередаче «Кабачок 13 стульев». Она выходила 15 лет, с 1966 по 1981 год, и имела огромную популярность. Сам генсек СССР Леонид Брежнев не пропускал ни одного выпуска. Вавилов играл в «Кабачке» роль пана Збышека.

Актер также появлялся в сериалах «Не было печали», «Месяц в деревне», «Бедная Настя», «Побег».

Скопировать ссылку
Картина дня
Россия эвакуирует дипломатов с Украины
Путин заявил, что не говорил об отправке войск в Донбасс прямо сейчас
«Не нужно переговоров»: в Раду внесли два проекта о разрыве дипотношений с Россией
Кулеба заявил, что надо было разорвать отношения с Россией еще в 2014 году
«Чего их выполнять, если мы признали независимость». Путин и депутаты — о Минских соглашениях
Путин заявил о прекращении существования «Минска-2»
МИД: Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР
Reuters: США могут ограничить доступ России к американским товарам
Украина не захотела отказываться от транзита российского газа
ЕС введет санкции против 351 депутата Госдумы, голосовавшего за признание ДНР и ЛНР
Новости
В турагентствах России фиксируют спад продаж зарубежных туров
Туктамышева рассказала о разговоре с Валиевой после скандала на Олимпиаде-2022
Вероника Степанова: золото Олимпиады — титул, о котором я уже забыла
В МИД России оценили введение новых санкций ЕС против России
В Колумбии легализовали аборты
Слуцкая высказалась о введении возрастного ценза в фигурном катании
Глава Еврокомиссии пригрозила России «новыми мерами» в случае обострения конфликта
Все новости
«Украина способна только на грязную атомную бомбу»
Генерал-полковник Есин объяснил, что мешает Киеву получить полноценное ядерное оружие
Можно ли украсть цифровой рубль
В Центробанке рассказали, как защитят цифровой рубль от мошенников
«При нем начнется новая жизнь»: что говорят о приглашении Кустурицы в Театр российской армии
Друг Кустурицы рассказал о плюсах назначения режиссера в Театр российской армии
Mercedes-Benz и Jeep: названы худшие автокомпании 2022 года
Mazda проиграла Subaru звание лучшего автобренда
Какие страны поддержали решение России признать республики Донбасса
В МИД Белоруссии заявили об уважительном отношении к решению России о признании ЛНР и ДНР
«Изолируем банки». Великобритания ввела санкции против России
Лондон внес в санкционный список пять российских банков и трех миллиардеров
Король поп-арта и продавец искусства. 35 лет назад умер Энди Уорхол
«Полномасштабная война с Россией или шанс на заморозку конфликта в Донбассе»
Украинские политологи оценили, чем грозит Киеву решение Москвы по ЛНР и ДНР
Империи не будет. Зачем Алиев приехал к Путину
Алиев заявил Путину, что жители бывшего СССР по-прежнему должны учить русский язык
В России снимут часть ограничений для посетителей театров, музеев и кафе
Попова анонсировала смягчение правил посещения музеев, фитнес-центров и общепита
«Ситуация страшная для каждого бортпроводника. За смерть пассажира ответит весь экипаж»
Бортпроводница рассказала, что делает экипаж самолета в случае смерти пассажира
Продуктивность для каждого: в России появился планшет Huawei MatePad
Новый планшет Huawei стал примером гаджета, доступного каждому
Какая новая технология погубит человечество? Отвечают ученые
Специалисты назвали самые опасные для человечества технологии

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+