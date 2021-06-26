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Ольга Барнет в фильме Андрея Тарковского «Солярис», 1972 год Ольга Барнет в фильме Андрея Тарковского «Солярис», 1972 год
Артисты Ольга Барнет в роли Тины Ивановны, Александр Калягин в роли Табака и Андрей Мягков в роли Аладьина (слева направо) в спектакле по пьесе Михаила Рощина &laquo;Перламутровая Зинаида&raquo; на сцене МХАТа имени М. Горького, 1987 год Артисты Ольга Барнет в роли Тины Ивановны, Александр Калягин в роли Табака и Андрей Мягков в роли Аладьина (слева направо) в спектакле по пьесе Михаила Рощина &laquo;Перламутровая Зинаида&raquo; на сцене МХАТа имени М. Горького, 1987 год
Народный артист РФ Виктор Гвоздицкий и народная артистка РФ Ольга Барнет в сцене из спектакля &laquo;Учитель словесности&raquo;, 2003 год Народный артист РФ Виктор Гвоздицкий и народная артистка РФ Ольга Барнет в сцене из спектакля &laquo;Учитель словесности&raquo;, 2003 год
Актеры Олег Табаков (граф Альмавива) и Ольга Барнет (ключница Марселина) в сцене из спектакля по пьесе Пьера де Бомарше &laquo;Безумный день, или Женитьба Фигаро&raquo; в постановке театра-студии Олега Табакова, 2009 год Актеры Олег Табаков (граф Альмавива) и Ольга Барнет (ключница Марселина) в сцене из спектакля по пьесе Пьера де Бомарше &laquo;Безумный день, или Женитьба Фигаро&raquo; в постановке театра-студии Олега Табакова, 2009 год
Ольга Барнет в роли Арины Пантелеевны и Ирина Пегова в роли Агафьи Тихоновны (справа налево) в сцене из спектакля &laquo;Женитьба&raquo;, 2010 год Ольга Барнет в роли Арины Пантелеевны и Ирина Пегова в роли Агафьи Тихоновны (справа налево) в сцене из спектакля &laquo;Женитьба&raquo;, 2010 год
Артистка Екатерина Семенова (Стелла Тэбрет) и Ольга Барнет (миссис Тэбрет) в сцене из спектакля &laquo;Священный огонь&raquo;, 2002 год Артистка Екатерина Семенова (Стелла Тэбрет) и Ольга Барнет (миссис Тэбрет) в сцене из спектакля &laquo;Священный огонь&raquo;, 2002 год
Иван Чебутыкин (Вячеслав Невинный) и Ольга (Ольга Барнет) в сцене из спектакля &laquo;Три сестры&raquo; по пьесе А. П. Чехова, 2002 год Иван Чебутыкин (Вячеслав Невинный) и Ольга (Ольга Барнет) в сцене из спектакля &laquo;Три сестры&raquo; по пьесе А. П. Чехова, 2002 год
Актриса Ольга Барнет (Мадам Вагабундова) в сцене из спектакля &laquo;Событие&raquo; по В.Набокову в постановке Константина Богомолова на сцене МХТ им. А.П.Чехова, 2012 год Актриса Ольга Барнет (Мадам Вагабундова) в сцене из спектакля &laquo;Событие&raquo; по В.Набокову в постановке Константина Богомолова на сцене МХТ им. А.П.Чехова, 2012 год
Ольга Барнет Ольга Барнет

Умерла актриса Ольга Барнет из «Соляриса» Тарковского

На 70-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса МХТ имени Чехова и звезда фильма «Солярис» Андря Тарковского Ольга Барнет. Информация об этом размещена на официальном сайте театра. Сообщается, что актриса умерла после тяжелой и продолжительной болезни.

Ольга Барнет родилась в 1951 году в семье актрисы Аллы Казанской и кинорежиссера Бориса Барнета. В 1972 году выпустилась из Театрального училища имени Б. Щукина. После этого начала служить в Московском Художественном театре. В течение полувека была одной из ведущих актрис, сыграла десятки ролей. Исполняла роли в спектаклях «Три сестры» Олега Ефремова, «Господа Головлевы» Льва Додина, «Тамада» Камы Гинкаса.

Публичного прощания, согласно ее желанию, проведено не будет.
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