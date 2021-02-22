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Екатерина Градова в картине &laquo;Семнадцать мгновений весны&raquo; (1974) Екатерина Градова в картине &laquo;Семнадцать мгновений весны&raquo; (1974)
Екатерина Градова и Вячеслав Тихонов на съемках картины &laquo;Семнадцать мгновений весны&raquo;, 1974 год Екатерина Градова и Вячеслав Тихонов на съемках картины &laquo;Семнадцать мгновений весны&raquo;, 1974 год
Екатерина Градова &laquo;Осенние свадьбы&raquo; (1967) Екатерина Градова &laquo;Осенние свадьбы&raquo; (1967)
Екатерина Градова в фильме &laquo;Место встречи изменить нельзя&raquo; (1979) Екатерина Градова в фильме &laquo;Место встречи изменить нельзя&raquo; (1979)
Екатерина Градова и Александр Ширвиндт в спектакле &laquo;Чудак&raquo; театра Сатиры, 1980 год Екатерина Градова и Александр Ширвиндт в спектакле &laquo;Чудак&raquo; театра Сатиры, 1980 год
Екатерина Градова в телефильме &laquo;Таланты и поклонники&raquo; (1971) Екатерина Градова в телефильме &laquo;Таланты и поклонники&raquo; (1971)
Екатерина Градова и Вячеслав Тихонов в фильме &laquo;Семнадцать мгновений весны&raquo; (1974) Екатерина Градова и Вячеслав Тихонов в фильме &laquo;Семнадцать мгновений весны&raquo; (1974)
Кадр из фильма &laquo;Осенние свадьбы&raquo; (1967) Кадр из фильма &laquo;Осенние свадьбы&raquo; (1967)
Екатерина Градова в фильме &laquo;Собака Баскервилей&raquo; (1971) Екатерина Градова в фильме &laquo;Собака Баскервилей&raquo; (1971)
Екатерина Градова в телефильме &laquo;Гнездо глухаря&raquo; (1987) Екатерина Градова в телефильме &laquo;Гнездо глухаря&raquo; (1987)

Умерла Екатерина Градова

В Москве на 75-м году жизни умерла заслуженная артистка России Екатерина Градова. Актриса была звездой театра Сатиры. В кино Градова сыграла всего четыре роли, однако две из них принесли ей всесоюзную известность.

В 1973 году ее радистку Кэт в «Семнадцати мгновениях весны» запомнила вся страна. Эпизод с допросом стал одним из самых ярких и одновременно тяжелых в картине. Шесть лет спустя Градова появилась в еще одном горячо любимом зрителями фильме — «Место встречи изменить нельзя». Ей досталась небольшая, но запоминающаяся роль напарницы вора Ручечника в исполнении Евгения Евстигнеева.

Екатерина Градова была замужем за Андреем Мироновым 1971 по 1976 годы. В браке у них родилась дочь — Мария Миронова.
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