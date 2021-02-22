Умерла Екатерина Градова

В Москве на 75-м году жизни умерла заслуженная артистка России Екатерина Градова. Актриса была звездой театра Сатиры. В кино Градова сыграла всего четыре роли, однако две из них принесли ей всесоюзную известность.



В 1973 году ее радистку Кэт в «Семнадцати мгновениях весны» запомнила вся страна. Эпизод с допросом стал одним из самых ярких и одновременно тяжелых в картине. Шесть лет спустя Градова появилась в еще одном горячо любимом зрителями фильме — «Место встречи изменить нельзя». Ей досталась небольшая, но запоминающаяся роль напарницы вора Ручечника в исполнении Евгения Евстигнеева.



Екатерина Градова была замужем за Андреем Мироновым 1971 по 1976 годы. В браке у них родилась дочь — Мария Миронова.