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Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Кореневым в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo; в Москве, 5 января 2020 года Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Кореневым в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo; в Москве, 5 января 2020 года
Вдова актера Владимира Коренева Алевтина Константинова (слева), его дочь Ирина Коренева (справа) и внук Егор на церемонии прощания в электротеатре «Станиславский», 5 января 2020 года Вдова актера Владимира Коренева Алевтина Константинова (слева), его дочь Ирина Коренева (справа) и внук Егор на церемонии прощания в электротеатре «Станиславский», 5 января 2020 года
Актер Кирилл Гребенщиков на церемонии прощания с актером Владимиром Кореневым в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года Актер Кирилл Гребенщиков на церемонии прощания с актером Владимиром Кореневым в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года
Дочь Владимира Коричнева Ирина на церемонии прощания в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года Дочь Владимира Коричнева Ирина на церемонии прощания в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года
Художественный руководитель электротеатра &laquo;Станиславский&raquo; Борис Юхананов на церемонии прощания с актером Владимиром Кореневым, 5 января 2020 года Художественный руководитель электротеатра &laquo;Станиславский&raquo; Борис Юхананов на церемонии прощания с актером Владимиром Кореневым, 5 января 2020 года
Церемония прощание с народным артистом России Владимиром Кореневым в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года Церемония прощание с народным артистом России Владимиром Кореневым в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года
Актриса Юлия Абдель-Фаттах на церемонии прощания с актером Владимиром Кореневым в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года Актриса Юлия Абдель-Фаттах на церемонии прощания с актером Владимиром Кореневым в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года
Актер Сергей Дорогов на церемонии прощания с актером Владимиром Кореневым в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года Актер Сергей Дорогов на церемонии прощания с актером Владимиром Кореневым в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года
Во время церемонии прощания с актером Владимиром Кореневым в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года Во время церемонии прощания с актером Владимиром Кореневым в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года
Вынос гроба с телом актера Владимира Коренева после церемонии прощания в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года Вынос гроба с телом актера Владимира Коренева после церемонии прощания в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года
Во время церемонии прощания с актером Владимиром Кореневым, 5 января 2020 года Во время церемонии прощания с актером Владимиром Кореневым, 5 января 2020 года
Катафалк с телом народного артиста России Владимира Коренева после церемонии прощания в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года Катафалк с телом народного артиста России Владимира Коренева после церемонии прощания в электротеатре &laquo;Станиславский&raquo;, 5 января 2020 года

В Москве простились с Владимиром Кореневым

В Москве в электротеатре «Станиславский» завершилось прощание с народным артистом России Владимиром Кореневым. После гражданской панихиды артиста похоронят на Введенском кладбище столицы. 80-летний Коренев скончался 2 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС, на последнем курсе института получил главную роль в фильме режиссера Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», которая и принесла Кореневу популярность. Также снимался в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и др.
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