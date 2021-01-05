В Москве простились с Владимиром Кореневым

В Москве в электротеатре «Станиславский» завершилось прощание с народным артистом России Владимиром Кореневым. После гражданской панихиды артиста похоронят на Введенском кладбище столицы. 80-летний Коренев скончался 2 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.



Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС, на последнем курсе института получил главную роль в фильме режиссера Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», которая и принесла Кореневу популярность. Также снимался в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и др.