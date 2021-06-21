80 лет со дня рождения Валерия Золотухина

21 июня исполнилось бы 80 лет выдающемуся советскому и российскому актеру Валерию Золотухину. Он родился в селе Быстрый Исток Алтайской области, учился на отделении музыкальной комедии в ГИТИСе, после окончания которого поступил в Театр имени Моссовета. Слава настигла Валерия Сергеевича на следующем месте работы — на сцене легендарной Таганки, где под руководством Юрия Любимова он сыграл роли в «Пире во время чумы», «Павших и живых», «Добром человеке из Сезуана» и других культовых постановках.



Сниматься в кино Золотухин начал в 1965-м и вскоре получил первые главные роли — в «Интервенции», «Хозяине тайги», «Беге», «Бумбараше» и других лентах. В советское время Валерий Сергеевич много снимался — благодаря разностороннему таланту и умению совмещать «народные» амплуа с тонкостью, позволившей ему сыграть, например, Моцарта в «Маленьких трагедиях»; в его фильмографии более сотни ролей. При этом Театру на Таганке актер не изменял никогда, а летом 2011 года – когда Юрий Любимов ушел из созданного им театра – Золотухин этот театр возглавил, приняв руководство.



В марте 2013 года он попал в больницу, успел написать заявление об отставке по состоянию здоровья и скончался от осложнений, вызванных опухолью головного мозга. Народный артист России Валерий Золотухин был похоронен на малой родине, в селе Быстрый Исток, на территории построенного на его сбережения Храма Покрова Пресвятой Богородицы.