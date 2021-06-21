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Кадр из фильма «Бумбараш» (1971) Кадр из фильма «Бумбараш» (1971)
Валерий Золотухин в детстве Валерий Золотухин в детстве
Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин
Юрий Любимов и Валерий Золотухин, 1993 год Юрий Любимов и Валерий Золотухин, 1993 год
Валерий Золотухин в сцене из спектакля «Живой», 1989 год Валерий Золотухин в сцене из спектакля «Живой», 1989 год
Валерий Золотухин и Николай Караченцов, 1978 год Валерий Золотухин и Николай Караченцов, 1978 год
Валерий Золотухин во время репетиции в Театре на Таганке спектакля «До и после», 2003 год Валерий Золотухин во время репетиции в Театре на Таганке спектакля «До и после», 2003 год
Валерий Золотухин исполняет песню о Владимире Высоцком, 1993 год Валерий Золотухин исполняет песню о Владимире Высоцком, 1993 год
Валерий Золотухин и президент России Владимир Путин на открытии Российского центра науки и культуры в Вифлееме, 2012 год Валерий Золотухин и президент России Владимир Путин на открытии Российского центра науки и культуры в Вифлееме, 2012 год
Артисты Театра на Таганке: Валерий Золотухин, Вениамин Смехов, Нина Шацкая и Владимир Высоцкий, 1965 год Артисты Театра на Таганке: Валерий Золотухин, Вениамин Смехов, Нина Шацкая и Владимир Высоцкий, 1965 год
Кадр из фильма «Ночной дозор» (2004) Кадр из фильма «Ночной дозор» (2004)
Валерий Золотухин с сыном Иваном на праздновании своего 65-летия в Театре на Таганке, 2006 год Валерий Золотухин с сыном Иваном на праздновании своего 65-летия в Театре на Таганке, 2006 год
Валерий Золотухин (король Беранже первый) и Ирина Линдт (вторая супруга короля) в спектакле &laquo;Король умирает&raquo;, поставленном Кшиштофом Занусси по пьесе Эжена Ионеско в Театре на Таганке, 2012 год Валерий Золотухин (король Беранже первый) и Ирина Линдт (вторая супруга короля) в спектакле &laquo;Король умирает&raquo;, поставленном Кшиштофом Занусси по пьесе Эжена Ионеско в Театре на Таганке, 2012 год
Валерий Золотухин с супругой Тамарой на праздновании своего 70-летия, 2011 год Валерий Золотухин с супругой Тамарой на праздновании своего 70-летия, 2011 год
Валерий Золотухин, 2011 год Валерий Золотухин, 2011 год
Прощание с актером Валерием Золотухиным в Барнауле, 2013 год Прощание с актером Валерием Золотухиным в Барнауле, 2013 год

80 лет со дня рождения Валерия Золотухина

21 июня исполнилось бы 80 лет выдающемуся советскому и российскому актеру Валерию Золотухину. Он родился в селе Быстрый Исток Алтайской области, учился на отделении музыкальной комедии в ГИТИСе, после окончания которого поступил в Театр имени Моссовета. Слава настигла Валерия Сергеевича на следующем месте работы — на сцене легендарной Таганки, где под руководством Юрия Любимова он сыграл роли в «Пире во время чумы», «Павших и живых», «Добром человеке из Сезуана» и других культовых постановках.

Сниматься в кино Золотухин начал в 1965-м и вскоре получил первые главные роли — в «Интервенции», «Хозяине тайги», «Беге», «Бумбараше» и других лентах. В советское время Валерий Сергеевич много снимался — благодаря разностороннему таланту и умению совмещать «народные» амплуа с тонкостью, позволившей ему сыграть, например, Моцарта в «Маленьких трагедиях»; в его фильмографии более сотни ролей. При этом Театру на Таганке актер не изменял никогда, а летом 2011 года – когда Юрий Любимов ушел из созданного им театра – Золотухин этот театр возглавил, приняв руководство.

В марте 2013 года он попал в больницу, успел написать заявление об отставке по состоянию здоровья и скончался от осложнений, вызванных опухолью головного мозга. Народный артист России Валерий Золотухин был похоронен на малой родине, в селе Быстрый Исток, на территории построенного на его сбережения Храма Покрова Пресвятой Богородицы.
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