Великий русский эмигрант: 50 лет назад умер Игорь Стравинский

Композитор Игорь Стравинский родился 17 июня 1882 года под Петербургом в семье оперного певца, ведущего баса Маринки, в юношестве получил музыкальное образование, но по-настоящему занялся музыкой в студенческие годы. Параллельно с учебой на юридическом факультете Петербургского университета Стравинский в течение пяти лет брал уроки композиции у директора Петербургской консерватории Николая Римского-Корсакова. Слава пришла к нему в 28 лет в Париже в 1910 году на премьере «Жар-птицы». Последующие годы популярность не оставляла Стравинского: он сочинил еще два балета, которым было суждено стать бестселлерами — «Петрушка» и «Весна священная».



«Я вобрал в себя всю историю музыки», — так говорил о себе сам композитор. В своих ранних сочинениях он вдохновлялся фольклором и сказками, затем последовала эпоха неоклассицизма и, наконец, додекафония в позднем творчестве. Стравинский был одним из самых ярких представителей мирового искусства ХХ века. Он дружил с Дягилевым, Прустом, Хаксли, Коко Шанель, беседовал о кинематографе с Уолтом Диснеем, нередко бывал на приемах в Белом доме, в честь него названа площадь в центре Парижа.



Несмотря на русское происхождение, большую часть жизни он прожил в эмиграции — во Франции, Швейцарии, Германии и США. На родине произведения мастера были запрещены вплоть до оттепели. В 1962 году ему разрешили вернуться в СССР, где он сыграл концерты в Москве и Санкт-Петербурге.



В 1971 году, ровно полвека назад, Стравинского не стало. Он умер от от сердечной недостаточности в Нью-Йорке.