Эфрос, Овечкин и Файнс: Вера Глаголева в жизни и на экране

Актриса Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в учительской семье. В 1974 году ее пригласили на главную роль в фильм «На край света…» режиссера Родиона Нахапетова, который после съемок сделал ей предложение. Глаголева родила двух дочерей в браке с Нахапетовым и сыграла в шести его фильмах.



В начале 1990-х она дебютировала в качестве режиссера и вышла замуж за предпринимателя Кирилла Шубского. Их дочь Анастасия в 2017 году стала женой хоккеиста Александра Овечкина. В 2011 году Глаголева была удостоена звания Народной артистки Российской Федерации. В 2014 году в ее фильме «Две женщины» снялся британский актер Рэйф Файнс.



Причиной смерти Глаголевой стало онкологическое заболевание. Она умерла в немецкой клинике 16 августа 2017 года. В 2019 году на могиле актрисы на Троекуровском кладбище был открыт памятник в ее честь. Сегодня Вере Глаголевой могло бы исполниться 65 лет.