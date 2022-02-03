Как Москва прощалась с Виктором Мережко

В Центральном доме кинематографистов в Москве прошла церемония прощания с режиссером и сценаристом Виктором Мережко. На ней присутствовали его друзья и коллеги. Режиссера, который скончался 30 января в возрасте 84 лет, похоронили на Троекуровском кладбище.

По его сценариям сняли пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, включая такие картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться» и «Вас ожидает гражданка Никанорова». Первый фильм по сценарию Мережко поставили, когда он учился на втором курсе ВГИКа.

Виктор Мережко также известен как театральный драматург. Он стал автором более 15 пьес, среди которых «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик». За годы творчества он также срежиссировал 11 картин и снялся в нескольких фильмах.

Как прошла церемония прощания с кинематографистом, — в фотогалерее «Газеты.Ru».