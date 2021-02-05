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Виталий Альшанский в фильме &laquo;Игра мимо нот&raquo; (2004) Виталий Альшанский в фильме &laquo;Игра мимо нот&raquo; (2004)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Бригада&raquo; (2002) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Бригада&raquo; (2002)
Виталий Альшанский в фильме &laquo;Бумер&raquo; (2003) Виталий Альшанский в фильме &laquo;Бумер&raquo; (2003)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Диверсант&raquo; (2004) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Диверсант&raquo; (2004)
Виталий Альшанский в фильме &laquo;Колхоз Интертейнмент&raquo; (2004) Виталий Альшанский в фильме &laquo;Колхоз Интертейнмент&raquo; (2004)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Парижане&raquo; (2006) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Парижане&raquo; (2006)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Прапорщик Шматко, или Ё-моё&raquo; (2007) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Прапорщик Шматко, или Ё-моё&raquo; (2007)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Паутина-4&raquo; (2010) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Паутина-4&raquo; (2010)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Право на правду&raquo; (2012) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Право на правду&raquo; (2012)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Московская борзая&raquo; (2014) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Московская борзая&raquo; (2014)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Неизвестный&raquo; (2017) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Неизвестный&raquo; (2017)
Виталий Альшанский в сериале &laquo;Восемь бусин на тонкой ниточке&raquo; (2017) Виталий Альшанский в сериале &laquo;Восемь бусин на тонкой ниточке&raquo; (2017)

Умер актер Виталий Альшанский

На 53-м году жизни скончался российский актер Виталий Альшанский, об этом на своей странице в Facebook сообщила его подруга Юлия Бурименко. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. На его личной странице позже появилось сообщение, вероятно, от родных: «Человек жив, пока его помнят и вспоминают хорошими поступками и делами».

Виталий Альшанский родился в 1968 году в Новочеркасске, сниматься в кино начал в начале нулевых. В его фильмографии более ста проектов, в основном он играл роли второго плана. Среди прочего, он снимался в «Бумере», «Бригаде», «Кухне» и «Полицейском с Рублевки». Кроме того, Альшанский работал в качестве одного из режиссеров сериала «Молодежка».
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