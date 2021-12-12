Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Политолог определил виновных в развале СССР 08:28
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях 08:19
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем 08:13
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России 08:10
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала 07:55
Быстров высказался о «трусливом» футболе... 07:51
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная... 07:48
В МИД России разочарованы политикой европейцев 07:37
Жириновский вспомнил свой самый счастливый день 07:37
В Россию стали больше импортировать рома, джина и чачи 07:27
Фото

«Я свободный человек». 80 лет со дня рождения «советского Ватсона» Виталия Соломина

Виталий Соломин родился в 1941 году Чите в семье музыкальных педагогов. В 18-летнем возрасте он сумел поступить в Щепкинское театральное училище в Москве, а в 20 впервые снялся в кино. Тогда Соломин появился на несколько секунд в фильме «Застава Ильича», его герой – московский выпускник бросает в Москва-реку бутылку со словами «она попадет в Черное море, а дальше — океан».

Широкая известность пришла к актеру много позже благодаря экранизации рассказов Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Советский телесериал режиссера Игоря Масленникова высоко оценили не только на родине, но и за рубежом, даже в Великобритании его признали лучшей адаптацией классики. Сам режиссер объяснял успех как раз игрой Ватсона, который показан как живой человек, а не картонное дополнение к великому сыщику.

«Основная ошибка двухсот фильмов, снятых по рассказам о Шерлоке Холмсе во всем мире, заключается в том, что везде фигурирует только Холмс. А его сыграть невозможно – он механистичен, однолинеен, и если он один «болтается» в драматургии, то с ним тяжело справиться. На Ватсона мало кто обращал внимание, он как бы был неуловим», — говорил Масленников.

По мнению режиссера, картина «выстрелила», потому что Соломин сработался с исполнителем роли Холмса Василием Ливановым. В жизни актеры были противоположностями по характеру, но подружились на съемках.

Всего фильмография Соломина насчитывает более пятидесяти картин. Он также исполнил одну из главных ролей, Вадима Дашкова, в фильме «Зимняя вишня». Соломин также работал в Малом театре, сам ставил там спектакли.

«Я свободный человек, хотел бы этого или нет. <…> Если я не решаю делать то, что нужно, я перестаю спать», — говорил про себя актер. Он также рассказывал, что ему не хватает в жизни «авантюризма, нахальства, риска».

В 2002 году во время спектакля «Свадьба Кречинского» 60-летнему Соломину стало плохо, он сумел доиграть первый акт и потерял сознание. Актера госпитализировали с инсультом, через месяц он умер.

Скопировать ссылку
Картина дня
Заразнее, но менее опасен. В ВОЗ сравнили «омикрон» и «дельту»
ВОЗ: штамм коронавируса «омикрон» менее опасен, чем «дельта»
В Ливии заявили о 7 тысячах российских наемников
Глава Высшего госсовета Ливии указал на попытки «Вагнера» захватить страну
Путин рассказал, как Европа делила Россию на несколько стран в 90-е
Путин вспомнил, как на распад СССР отреагировали в Европе
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная 2021»
Глава Центра Гамалеи Гинцбург: штамм «омикрон» может вытеснить «дельту»
Замглавы МИД Рябков: действия США и НАТО повторяют опыт «Карибского кризиса»
Новости
«Рубин» удалил сразу несколько своих аккаунтов в социальных сетях
В России спроектирован защитный противогаз-бронешлем
Олимпийский чемпион раскритиковал биатлонистку сборной России
Россиянка спасла жизнь 79-летней соседке и сразу же ее обокрала
Быстров высказался о «трусливом» футболе «Зенита»
В МИД России разочарованы политикой европейцев
Жириновский вспомнил свой самый счастливый день
Все новости
Георгий Бовт
Психи. И не лечатся
О том, как мир сходит с ума в буквальном смысле
«Увидеть в Минске демократически избранного президента». О чем мечтает глава Евросовета
Шарль Мишель: кресло лидера Белоруссии останется пустым на саммите Восточного партнерства
Новый канцлер Германии призвал к деэскалации в Донбассе
Шольц выступил за активизацию «нормандского формата» для урегулирования на Украине
«Переваливание ответственности на Россию за собственную халтуру»: Захарова оценила угрозы G7
Главы МИД стран G7 призвали Россию к прекращению конфликта на Украине
Сокуров против Путина, обращение Моргенштерна к СК, ответ мужа Шульман Оксимирону
Новости культуры и шоу-бизнеса за неделю
«Если Россия не поставит оружие Турции — это сделают другие»
Как Россия поможет Турции создать истребитель пятого поколения TF-X
«Какой же надо быть умной, чтобы все время казаться дурой». Кларе Новиковой — 75
«Вся сумма вернется на счет владельца карты»
В банках рассказали, как получить назад украденные через онлайн-магазины деньги
«Должен сидеть гораздо дольше»: облитая кислотой в Петербурге девушка находится в коме
До 8 января арестован мужчина, обливший в Петербурге кислотой бывшую девушку
Кому из пенсионеров начислят «сельскую надбавку» в 2022 году
ПФР: повышенные выплаты не будут зависеть от того, где теперь живет пенсионер
«Такого еще никто не делал»: как Imanbek записывал звук атома на АЭС
Интервью с диджеем Imanbek — о съемках фильма на АЭС и жизни после получения «Грэмми»
Лучшее — детям: Huawei представила детские смарт-часы
Huawei анонсировала детские часы Huawei Watch Kids 4 Pro
Три часа избиений: хабаровские школьницы убили пенсионера ради 10 тысяч руб.
В поселке Хабаровского края двух школьниц арестовали после убийства пенсионера

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+