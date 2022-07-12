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Умер актер Юрий Мажуга

Украинский актер театра и кино Юрий Мажуга умер на 92-м году жизни.

«Трагическая новость: сегодня ушел из жизни Юрий Николаевич Мажуга. <...> Почти 70 лет своей жизни актер отдал Театру имени Леси Украинки, где сыграл более 90 ярких, незабываемых ролей в большинстве легендарных для Киева спектаклей. Верим, актеры не умирают, они продолжают жить в стенах родного театра, сердцах зрителей и памяти коллег и учащихся», – говорится в сообщении Киевского национального университета имени Карпенко-Карого (альма-матер артиста).

Мажуга родился в 1931 году в Краснодаре. Телезрителям запомнился по фильмам «Город зажигает огни», «Катя-Катюша», «Рожденная революцией», «Странная женщина», «Святое семейство» и, конечно, «Вечера на хуторе близ Диканьки», а также многим другим.

В 1981 году Мажуга получил звание Народного артиста СССР, а в 1983 году стал лауреатом Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко.

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