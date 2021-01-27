close
Умер актер Юрий Лахин
В возрасте 68 лет умер советский и российский актер театра и кино Юрий Лахин. Информацию подтвердила порталу E1.RU рассказала актриса Ольга Битюцкая. По ее словам, Лахин и его супруга, актриса Елена Борисова, в декабре переболели коронавирусом. Позже у артиста начались осложнения, последний месяц он провел в больнице.
Юрий Лахин родился в 1952 году в Запорожье, вместе с семьей переехал на Урал и в 1978 году окончил Свердловское театральное училище. Тогда же он поступил на службу в Свердловский академический театр драмы, где проработал больше десяти лет. В 1989-1996 годах артист служил в Театре на Покровке, с 1996 года — в театре «Сатирикон».
Снимался Лахин и в кино — его первой картиной стал советский сериал «Вечный зов». В нулевых и 2010-х он стал появляться на экране чаще — актера можно было увидеть в фильме «Антикиллер», в сериалах «Сыщики», «Ликвидация», «Исаев», Молодежка», «Спящие» и других.
Юрий Лахин родился в 1952 году в Запорожье, вместе с семьей переехал на Урал и в 1978 году окончил Свердловское театральное училище. Тогда же он поступил на службу в Свердловский академический театр драмы, где проработал больше десяти лет. В 1989-1996 годах артист служил в Театре на Покровке, с 1996 года — в театре «Сатирикон».
Снимался Лахин и в кино — его первой картиной стал советский сериал «Вечный зов». В нулевых и 2010-х он стал появляться на экране чаще — актера можно было увидеть в фильме «Антикиллер», в сериалах «Сыщики», «Ликвидация», «Исаев», Молодежка», «Спящие» и других.