Налоговый карт-бланш: президенту предложат смелую реформу для бизнеса

Муниципальные органы зачастую сводят на нет усилия федеральных и региональных властей по созданию условий для развития МСП, говорится в докладе, подготовленном Борисом Титовым и общественным омбудсменом по малому и среднему бизнесу (МСП) Анастасией Татуловой. Проблема в том, что они никак не мотивированы к развитию малого бизнеса: если в 2000 году, по расчетам Института экономики роста им. П.А. Столыпина на основе данных Минфина, доходы от налогов достигали 68,2% в местных бюджетах, то к 2019-му они упали до 28%. А межбюджетные трансферты в структуре доходов муниципалитетов, наоборот, выросли с 28,3% до 66%.

По мнению авторов доклада, для стимулирования роста МСП в регионах необходимо значительно изменить действующую систему распределения налогов по уровням бюджета. В частности, омбудсмены предлагают внести изменения в ст. 56 Бюджетного кодекса (Налоговые доходы бюджетов субъектов РФ), передающие 100% по УСН и налога на профессиональный доход муниципалитетам.

В настоящее время

субъект РФ наделен правом самостоятельно передать поступления от УСН в муниципалитеты, рассказывает старший директор – руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. В 2020 году 100% по УСН в нижестоящие бюджеты передали 13 субъектов.

Это Калужская, Ленинградская, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская области, Ненецкий автономный округ, республики Алтай, Дагестан, Саха (Якутия), Чеченская республика, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чукотский и Ямало-Ненецкий АО. Ничего не передали от поступлений по УСН в местные бюджеты 26 регионов, в том числе Москва и Севастополь. Остальные в разной пропорции распределили поступления между региональным и муниципальным уровнем бюджета.

«В целом же получилось, что из 502 млрд рублей «упрощенки» в бюджеты муниципалитетов попал почти 21% (105 млрд руб.), – говорит Анисимова. – Если передать муниципалитетам все доходы от УСН, их собственные доходы вырастут на четверть. Также этих денег хватит, чтобы полностью погасить весь муниципальный долг». Долги местных бюджетов на 1 января 2020 года, по данным авторов доклада, составили 380,5 млрд руб., увеличившись за год на 2,3%.

Но в то же время для субъектов такое нововведение может обернуться потерей доходов. «Чтобы решить, не приведет ли эта ситуация к возникновению выпадающих доходов регионов, необходимо быть уверенным в том, что с передачей объема УСН субъект на эту же сумму снизит трансферты муниципалитетам, иначе это обернется ростом долга субъекта», – подчеркивает эксперт. По ее мнению, такой расчет наиболее качественно смогут выполнить только региональные власти. Но если передача УСН с равнозначным снижением трансферта окажется принципиально возможной, то регион ничего не потеряет, а местный орган власти действительно будет очень заинтересован в стимулировании развития предпринимательства на своей территории.

Налоговые стимулы

Снижение налоговой нагрузки предприниматели считают главной мерой, которая поможет вывести темпы роста российской экономики на уровень выше среднемировых.

Снижение налогов на фонд оплаты труды (ФОТ) для одного сотрудника стимулирует предпринимателя увеличивать число рабочих мест, что ведет к росту размера общего налогового платежа, считают авторы доклада. Так, по данным «Сбербанка», частичное снижение страховых взносов для МСП в 2020 г. привело к повышению декларируемого ФОТ МСП в кризисном III квартале 2020 г. по сравнению с «докризисным» I кварталом.

Еще один положительный эффект – «обеление» бизнеса в сегменте МСП.

Для стимулирования компаний на первом этапе предлагается предоставить право всем МСП возможность работать на УСН, независимо от годового оборота (сейчас верхняя планка составляет 200 млн руб. в год), а также расширить перечень принимаемых расходов на УСН. Кроме того, снизить страховые взносы до 15% на весь объем заработной платы, а не только на часть, которая превышает МРОТ. Для патентной системы – увеличить максимально возможную среднюю численность работников с 15 до 30 человек.

В среднесрочном периоде авторы доклада считают необходимым «провести реинжиниринг налоговой системы МСП и установить для всех МСП и самозанятых единый налоговый режим на базе лучших мировых практик налогообложения МСП», а до конца 2022 г. перейти к «матричной системе установления ставок этого налогового режима в зависимости от размера, вида деятельности, региона и других факторов деятельности предприятия». Также предлагается уделить особое внимание стимулированию перехода ИП в ООО, отменив налог на дивиденды для ООО в категории МСП, созданных одним учредителем или членами одной семьи. А переход МСП на общую систему налогообложения (ОСНО) активизировать переходным периодом с отменой налога на прибыль на 3 года с дальнейшим постепенным увеличением.

«Нет никаких сомнений, что меры, предложенные в докладе своевременны и крайне необходимы в такой сложный период для бизнеса, – считает партнер консалтинговой компании Rights Business Standard Владимир Красильников. – Снижение налогов на ФОТ в случае создания новых рабочих мест на предприятии поможет решить проблему роста безработицы, увеличившейся на 24,7% в 2020 году. Расширение списка расходов по УСН позволит компаниям уменьшить налоговую базу и тем самым направить средства на развитие бизнеса».

Но хотя снижение налогов на ФОТ должно позитивно сказаться на развитии МСП, при этом неясно, за счет каких источников предлагается компенсировать бюджету выпадающие доходы, замечает партнер, руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин.

«Отсутствие источников для компенсации выпадающих бюджетных доходов может быть существенным препятствием для продвижения данных инициатив, – говорит он.

– Кроме того, по-прежнему одной из наиболее значимых проблем для предпринимателей остается постоянное изменение налогового законодательства, а также практики его применения».

В этой связи, считает эксперт, целесообразно предусмотреть неизменность налогового законодательства и правоприменительной практики для МСП хотя бы на краткосрочный период в 3-4 года, чтобы предприниматель, начинающий свое дело, понимал, что «правила игры» останутся неизменными в ближайшей перспективе.

Управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат Вячеслав Косаков отмечает, что

меры в целом благоприятно повлияют на бизнес, но в их нынешней формулировке остается лазейка, которую предприниматели смогут использовать для уклонения от уплаты налогов.

«Компании могут намеренно дробить бизнес для того, чтобы воспользоваться льготами для малого и среднего бизнеса», – подытожил Косаков, сравнив это с похожей ситуацией, возникшей с созданием института самозанятых. Тогда некоторые организации стали переоформлять своих штатных сотрудников для ухода от уплаты обязательных взносов.