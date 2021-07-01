Обременительная помощь: правительство поддержало регионы отсрочкой по кредитам

По условиям реструктуризации существующих долгов с 2021 по 2024 год регионам разрешается погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно. В период с 2025 по 2029 год остаток долга должен выплачиваться равными долями. Можно также погасить задолженность досрочно.

Это решение касается только тех кредитов, которые были предоставлены регионам в декабре 2020 года.

«В декабре 2020 года Минфин России заключил соглашения с 53 регионами о предоставлении бюджетных кредитов для погашения ранее выданных кредитов из федерального бюджета со сроком погашения не позднее 1 июля 2021 года, — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Минфина. — Объем реструктурированной задолженности составит до 218 млрд рублей. При этом высвобождаемые средства пойдут на инвестиции в объекты инфраструктуры».

Решение о реструктуризации было принято по поручению президента России, отмечает пресс-служба кабмина.

Руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что принятые правила реструктуризации бюджетных кредитов развивают инициативы президента о снижении долговой нагрузки на регионы и в целом повышения финансовой их устойчивости. Сами правила нацелены на реструктуризацию накопленного объема госдолга, значительную часть которого составляют кредиты из федерального бюджета.

«Их рост происходил достаточно активно в 2020 году. Уже тогда было принято несколько поправок в Бюджетный кодекс, которые, в том числе, удлиняли срок погашения данных бюджетных кредитов. Однако, проблема и сейчас остается напряженной», – сказал эксперт.

Как поясняется на сайте правительства, помимо упомянутых сдвинутых сроков, в прошлом году был в два раза увеличен срок предоставления коротких казначейских займов, а также «напрямую» выделено 300 млрд рублей, которые пошли на выполнение социальных обязательств, закупку лекарств, поддержку ЖКХ и социальной инфраструктуры.

«Практически все субъекты сейчас имеют федеральные бюджетные кредиты, — рассказывает Климанов. — Их объем составляет около 1,1 трлн рублей при общем объеме государственного долга примерно в 2,5 трлн рублей. Объем бюджетных кредитов большой. Очевидно, что требуется их реструктуризация».

Однако условия реструктуризации предусматривают ужесточение ряда мер. Так, регионам, подавшим заявку на реструктуризацию, запрещается увеличивать долг по рыночным заимствованиям. Второе условие — высвободившиеся средства должны быть направлены на финансирование объектов инфраструктуры в рамках новых инвестпроектов.

«Насколько такие меры носят жесткий по отношению к регионам характер, и создадут ли они сложности для финансового управления региону, однозначно сказать нельзя, — отмечает Климанов. — Очевидно, что некоторые регионы самостоятельно справиться с долговой нагрузкой уже не могут. Поэтому проведение реструктуризации — вполне естественное требование со стороны государства».

Спасти утопающих

В Минфине рассчитывают, что реализация предлагаемых решений будет способствовать росту экономического потенциала регионов и дополнительному поступлению налоговых доходов в бюджетную систему страны. «Это, в свою очередь, создаст условия для списания задолженности региона по бюджетным кредитам», — объясняют в пресс-службе.

Для тех регионов, у которых есть идеи экономического развития, связанные с инфраструктурным строительством, эти обязательства не станут обременительными, согласен член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

«У значительной части регионов такие идеи есть, и они смогут с выгодой для себя воспользоваться новыми механизмами, — считает он. — Рост бизнеса, промышленности, экономики всегда неразрывно связан с финансированием инфраструктуры, которое частник на себя взять не может — этим должно заниматься государство, в данном случае региональные власти. Развитие инфраструктуры позволяет увеличивать налоговые поступления в бюджет и привлекать инвестиции».

Пункт об инфраструктуре перекликается с программой о реструктуризации бюджетных кредитов 2017 года, где также фигурировало аналогичное требование, напоминает, в свою очередь, старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева.

«Таким образом, получается, что прогнозируемые дефициты бюджетов по итогам 2021 года еще могут быть профинансированы за счет коммерческих кредитов и облигационных выпусков», — говорит эксперт. И эти требования действительно выглядят жестко.

«По сути, с 2022 года регионы не смогут занимать банковские кредиты и облигации, — отмечает Галиева. — А облигации являются эффективным инструментом по удлинению долгового портфеля и еще совсем недавно только поднималась и активировалась со стороны федеральных властей тема по мотивированию регионов идти за публичным долгом, диверсифицировать портфель и удлинять его».

Собеседница «Газеты.Ru» добавила, что, помимо этого, не очень понятно, за счет чего регионы в таком случае будут покрывать бюджетные дефициты. У них, конечно, теперь появится новый инструмент в виде инфраструктурных бюджетных кредитов, но как они смогут изловчиться и направить эти деньги на покрытие дефицита, пока не ясно, отметила Галиева.

Эксперт сомневается, что все регионы, получившие полугодовой бюджетный кредит, решат участвовать в программе реструктуризации. «Часть регионов уже успела погасить этот кредит, — говорит она. — А для кого-то, возможно, будет эффективнее сейчас рефинансировать этот кредит за счет того же, например, банковского кредита, чем ввязываться в обременительную программу реструктуризации. Также, вполне возможно, что будут введены новые условия по смягчению долговой нагрузки со стороны федеральных властей, которые позволят регионам более гибко формировать свой долговой портфель».

Новые правила появились вслед за принятием новых поправок в Бюджетный кодекс. Они были приняты Государственной думой в ходе последних весенних заседаний, одобрены Советом Федерации и подписаны президентом 28 июня.

«В этой связи появление именно сейчас таких готовых решений было определено тем, что законодательная основа для проведения такой реструктуризации появилась только на этой неделе», — отмечает Климанов.