В ногу со временем: Банк России исследует системные крипториски

В исследовании, которое Банк России намерен провести в июле, примут участие Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, «Открытие», Совкомбанк, «Юникредит банк», Росбанк, Райффайзенбанк, »Тинькофф банк», »Киви банк» и «Экспобанк». Включение некоторых из них в этот перечень вполне очевидно ввиду их опыта работы с криптоактивами. Например,

в августе прошлого года «Экспобанк» впервые в России оформил клиентский займ, приняв токены Waves в качестве залога.

После мощного ралли биткоина и других криптовалют многие страны пришли к осознанию скорой необходимости регуляции рынка цифровых активов. По приведенным президентом РАКИБ Юрием Припачкиным данным Россия входит в тройку государств — лидеров по использованию цифровых валют, соответственно такой шаг со стороны ЦБ, как регуляторного органа, достаточно очевиден.

Руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов считает, что ЦБ видит запрос от физических лиц и бизнеса на легализацию криптовалюты, поскольку во всем мире подобные процессы запускаются уже давно.

«Хотя текущая позиция ЦБ по отношению к криптовалютам и негативная, между цифровым рублем, реализация которого – вопрос времени, и остальными криптовалютами, пропасть не такая большая, и эксперты ЦБ наверняка это понимают», – предположил Восквицов.

С миру по нитке

Если обращаться к современному мировому опыту, Сальвадор, например, уже узаконил биткоин в качестве платежного средства, в Эстонии и Японии криптовалюта является альтернативным средством платежа. Такие страны как Аргентина, Испания, Беларусь, Новая Зеландия и Сингапур создали достаточно комфортные и благоприятные условия для развития криптоиндустрии.

Однако многие аналитики и члены правительств разных стран опасаются серьезных рисков, связанных с такими финансовыми активами. Регуляторные органы считают криптовалюты прямым конкурентом национальных платежных систем и инструментов. Это неминуемо осложняет развитие такого рода активов на финансовых рынках многих стран.

В частности, Китай в начале этого года сильно ужесточил свою политику в отношении крипты, запретив майнинг цифровых монет на территории нескольких провинций, что повлекло за собой стремительное падение хешрейта (общая вычислительная мощность подключенного к сети оборудования, которая отвечает за продуктивность майнинга) биткоина на 50%.

В некоторых странах предпочитают бороться не с самими цифровыми финансовыми активами (ЦФА), а с посредниками, через которых частные инвесторы обмениваются ими. Так, в Великобритании по инициативе Национального Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) 26 июня этого года ввели запрет на работу одной из крупнейших в мире криптобирж Binance. А Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) в тех же числах, наоборот, разрешило криптобирже Coinbase вести деятельность по хранению крипты.

К перечню настороженно настроенных в отношении рынка криптовалюты стран входят и США. Федеральное правительство Соединенных Штатов собирается ужесточать свою политику в отношении регулирования цифровых финансовых активов.

Тем не менее власти некоторых штатов активно поддерживают внедрение криптовалют. Например, штат Вайоминг активно принимает законы в поддержку компаний, работающих в криптоиндустрии. А губернатор Техаса Грег Эбботт в мае этого года принял «Закон о виртуальной валюте», в котором криптовалюта была признана безопасной транзакцией и внесена в Единый торговый кодекс.

Зарегулируй и властвуй

В словах некоторых экспертов явно прослеживается пессимистичный настрой относительно будущих изменений в регулировании деятельности крипторынка в России. С 1 января уже вступил в силу закон о регулировании ЦФА, который позволяет проводить операции с криптоактивами, но при этом их выпуск и оборот стал осуществляться специальными организациями, подконтрольными ЦБ.

Генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон, связывает ужесточение контроля над криптовалютами с противодействием отмыванию незаконно полученных денежных средств. Об этом достаточно прямо заявляли и в Росфинмониторинге:

в марте этого года замглавы ведомства Герман Негляд, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил о намерении ввести дополнительный контроль за банковскими операциями с деньгами, полученными от конвертации криптовалют.

«Согласно Национальной оценке рисков, вероятность использования виртуальных активов в схемах отмывания денег является высокой, — говорил тогда Негляд «Ведомостям». — Кроме того, с 1 января 2021 г. в силу вступили поправки в российское антиотмывочное законодательство, обязывающие субъекты этого закона и Росфинмониторинг отслеживать и анализировать операции с цифровой валютой».

Роман Потоцкий, основатель социальной сети XQR, более критично настроен в отношении ограничительной политики по крипторынку и видит проблему отнюдь не в отмывании денег.

«Власть не понимает, что важна не печать денег, а то, что можно на них купить. По сути, абсолютно все равно в чем собирать налоги: в постоянно падающих классических деньгах, в растущих акциях или криптовалютах», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

В своем комментарии эксперт также отметил, что на свободное использование криптовалют согласятся только страны, которые по-настоящему выстраивают долгосрочную экономическую политику:

Потоцкий считает, что подход к формированию государственного бюджета должен учитывать стремительное развитие технологий, что в результате поможет стабилизировать национальные экономики, особенно в кризисных ситуациях.