Нефть всему голова: сколько заработают ФНБ и инвесторы из-за проблем в ОПЕК+

На последнем заседании ОПЕК+, которое состоялось 31 июня, представители стран-участниц картеля не смогли прийти к обоюдному решению по поводу увеличения объемов добычи нефти. Заседание несколько раз переносилось (последнее должно было состояться в понедельник 5 июля, но в итоге не состоялось), и рекомендации по увеличению объемов добычи так и не были приняты.

В преддверии встречи стран-участниц ОПЕК+ в конце июня цены нефть стали стремительно расти. Так, в период с 18 июня по 6 июля, котировки WTI выросли на 8%, подскочив с $70,69 до $76,72 за баррель, а Brent – на 16% с $66,44 до $77,16 за баррель в период с 21 мая по 5 июля, преодолев порог в $70 за баррель впервые с октября 2018 года.

В беседе с «Газетой.Ru» аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, сказал, что из-за задержки в принятии решении ОПЕК+, цены на нефть продолжают расти, а поставки какое-то время будут держаться на низком уровне (хотя 7 июля на рынке произошла коррекция и WTI подешевела до $71,57, а Brent – до $72,9). Но сохранение этого тренда безусловно будет подталкивать акции вверх и сулит рост прибыли как самим нефтегазовым компаниям, так и их акционерам.

«Отрасль сейчас приносит хорошие дивиденды, которые могут находиться на грани взрывного роста. ETF нефтегазового сектора (NYSE:XLE) платит 3,87%, а группа Exxon (XOM) — более 5%», — отмечает Миронюк. Эксперт также поделился своим мнением по поводу ценных бумаг с высокими дивидендами: в нефтяном секторе США сейчас наиболее привлекательны акции Exxon (XOM), Chevron (CVX), National Fuel Gas Company (NFG). По его мнению даже в условиях турбулентности рынка дивиденды у данных компаний, скорее всего, останутся на высоком уровне.

Такой тренд, но уже в российском сегменте, отметил и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Он уточнил, что среди российских компаний, акционеры которых в большей степени могут выиграть от высоких цен, можно отметить Лукойл и Татнефть. В том числе, привлекательно выглядят акции Газпрома, но они больше связаны с высокими ценами на газ в Европе. Помимо этого собеседники «Газеты.Ru» разобрали возможные сценарии, связанные с будущим решением ОПЕК+. Игорь Галактионов считает, что в случае успешного завершения переговоров ОПЕК+ динамика цен будет зависеть от параметров достигнутого соглашения.

«Если отталкиваться от озвученных на прошлой неделе условий по росту на 2 млн б/с с августа по декабрь 2021-го, то коррекция может оказаться несущественной, и цены останутся выше $70 за баррель», — сказал он. Однако при существенном увеличении добычи нефти странами ОПЕК+ может произойти более значительное снижение цен, а это – ключевой риск для котировок акций нефтегазовых компаний.

Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» прокомментировал два других возможных исхода. По его словам, в случае неопределенности, с условиями пролонгации сделки, отдельные участники картеля могут начать наращивать добычу. В этом случае все нефтегазовые компании США окажутся под давлением.

«В случае развала сделка может сильно ударить по рынку, но только в ближайшие месяцы, – говорит он. – Но крайний сценарий развития переговоров, при котором отдельные участники могут начать выходить из сделки, не рассматривается».

Бюджет в накладе не останется

От текущих цен на нефть напрямую зависят доходы российского бюджета, в том числе – ФНБ, средства которого направляются на развитие инвестпроектов внутри страны. В комментарии «Газете.Ru» директора практики «Госрегулирование ТЭК» Vygon Consulting Дарья Козлова заметила, что при любом сценарии развития событий с ОПЕК+, в этом году ожидается увеличение поступлений в (ФНБ), так как бюджет 2021-го изначально сверстан на основании цен Urals в $43,3 за баррель.

«В базовом варианте увеличения предложения ОПЕК+ на 2 млн барр./сут. цены, вероятно, будут оставаться в комфортном диапазоне $60-70 за баррель. В этом случае в 2021 году резервы увеличатся на 2,5-3 трлн рублей, — делится подсчетами собеседница «Газеты.Ru». — Если предположить сценарий взрывного роста цен до $100 за баррель, объем поступлений может превысить 4 трлн рублей». Вместе с тем эксперт отметила, что последний вариант маловероятен, так как будет сильно сказываться на посткризисном восстановлении мировой экономики.

В диалоге с «Газетой.Ru» директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв сказал, что нефтегазовые доходы, которые пополнят ФНБ, должны пойти на развитие экономики страны. Он считает, что в соответствии со стратегией Минфина, деньги будут выделены на поддержание экспортоориентированных проектов, а также крупных инфраструктурных строек, призванных вывести траекторию экономического роста страны на более высокий уровень.

К такому же выводу, видимо, пришли и в правительстве. Как сообщал РБК, власти уже выбрали первые проекты для финансирования из ФНБ на общую сумму около 900 млрд рублей. Эти деньги будут выделены на строительство новых автодорог, железнодорожных путей, обновления ЖКХ и вагонов петербургского метро.

Александр Широв уверен, что нынешний рост ВВП страны выводит в приоритет Минфина развитие и поддержание капиталоемких проектов, которые поспособствуют развитию конкретно национальной экономики в ближайшей перспективе, что уже в последствии даст возможность заниматься развитием более многочисленных и мелких проектов по улучшению благосостояния и уровня жизни граждан. Он также подчеркнул, что утвержденные проекты в силу своей масштабности и прибыльности более перспективны и легки в управлении и привнесут значительно больший вклад в развитие экономики. В свою очередь проекты с направленные непосредственно на улучшение качества жизни россиян более многочисленны и тяжелы в управлении и разработке, что отодвигает их на дальнюю перспективу.