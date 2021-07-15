Спасти водку и лошадей: что не так с новым законопроектом о приватизации

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит государству при приватизации сохранить контроль над предприятиями, имеющими стратегические значение, если до продажи ему принадлежало как минимум 25% плюс одна акция – то есть блокирующий пакет. Необходимость принятия такого закона объясняется тем, что государство в таком случае сохранит возможность осуществлять эффективный контроль над такими компаниями. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, в законопроекте есть существенные несостыковки.

Как пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе Минфина, который является разработчиком документа, «предлагаемые изменения позволят расширить основания для возможности принятия решения об использовании Российской Федерацией в отношении акционерных обществ с государственным участием специального права («золотой акции»), а также осуществлять эффективный контроль за их деятельностью».

В случае принятия законопроекта в существующем виде «золотая акция» разрешит правительству налагать вето на решения собраний акционеров о внесении изменений в устав, реорганизации, ликвидации, участии в других акционерных обществах, а также об отчуждении имущества. Она также даст право правительству вносить предложения в повестку собрания акционеров и требовать его внеочередного созыва. «Решения об отчуждении акций и использовании «золотой акции» будут приниматься правительством с учетом конъюнктуры рынка, а также необходимости привлечения инвестиций в компании», — объяснили «Газете.Ru» в Минфине.

К акционерным обществам, на которые предлагается распространить эти нормы, в частности, относятся АО «Международный аэропорт «Внуково», АО «Махачкалинский морской торговый порт», ПАО «Ростелеком», АО «Россельхозбанк», АО «Российские ипподромы», АО «Росспиртпром» и другие, — отмечают авторы в пояснительной записке к законопроекту. Это компании, имеющие стратегически важное значение для страны, но не включенные в утвержденный президентом РФ перечень стратегических.

Контроль за ними «будет способствовать обеспечению национальной безопасности и поддержанию устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу», — убеждены авторы документа.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев разделяет позицию авторов документа.

«Такая норма существует, полагаю, в подавляющем большинстве цивилизованных государств, так как напрямую влияет на потенциальную безопасность страны и ее экономический, военный и научный суверенитет»

, — отмечает он. Однако список предлагаемых к защите «золотой акцией» предприятий у Коренева вызывает некоторое удивление.

«Да, аэропорт Внуково, Махачкалинский порт и даже «Росспиртпром», безусловно, являются стратегически важными для страны объектами, но как тут оказался ипподром, не совсем понятно»

, — говорит эксперт.

Отметим, что в действующем плане приватизации на 2020-2022 годы из этого перечня указаны только АО «Махачкалинский морской торговый порт» (полное прекращение участия государства) и АО «Росспиртпром» (сокращение до 75% + 1 акция). Аэропорт «Внуково», «Ростелеком» и «Россельхозбанк» в этом списке не значатся.

Нет в нынешнем перечне и АО «Российские Ипподромы», а из предприятий, работающих в области спорта, в перечне указана только водно-спортивная база «Галс» в Московской области. По данным «Спарка», в отношении последней 30 июня этого года Арбитражным судом Мособласти возбуждено производство по делу о банкротстве по заявлению ООО «Континент» из Тульской области (электромонтажные, санитарно-технические и прочие строительно-монтажные работы).

Впрочем, во внесенном в Госдуму законопроекте есть несостыковки с уже действующим законодательством. Так, в соответствии с распоряжением правительства РФ от 30 августа 2017-го № 1870-р, «Росспиртром», «Ростелеком» и «Росипподромы» уже вносились в перечни, к которым может применяться правило «золотой акции» и управление которыми осуществляется Росимуществом (подведомственно автору законопроекта — Минфину) по согласованию с соответствующими роду деятельности предприятий министерствами.

Адвокат адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Иван Бабин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что перевносить все те же предприятия в новые аналогичные постановления и законопроекты смысла нет, так как перечень компаний, в которых устанавливается право «золотой акции», не имеет заранее установленного срока действия. Для отмены права «золотой акции» требуется принятие соответствующего постановления органом власти, изначально установившим право золотой акции. Поэтому повторное включение упомянутых трех компаний в пояснительную записку вполне может быть «технической накладкой», считает эксперт.

«Принятие закона не означает, что эти компании будут включены в перечень повторно, поскольку пояснительная записка не является частью будущего законодательного акта, а призвана объяснить мотивы принятия закона, при ее подготовки возможны различные технические накладки»

, — сказал эксперт.

Новый состав Госдумы займется

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил «Газете.Ru», что законопроект будут рассматривать уже депутаты 8-го созыва. Они будут обсуждать необходимость введения новых норм на комитете и с экспертным сообществом. В компаниях, над которыми правительство собирается сохранить контроль после приватизации, «Газете.Ru» отказались рассказывать, как относятся к инициативе Минфина.

«Мы ничего не сможем сообщить по данному запросу, так как не комментируем решения и инициативы правительства», — сообщила начальник информационно-аналитического отдела департамента информации и внешних связей АО «Росспиртпром» Анастасия Лаврентьева. «Мы не комментируем эту тему», — заявили в пресс-службе аэропорта «Внуково». В пресс-службе «Ростелекома» также воздержались от комментариев.

«Предлагаемая норма позволяет государству сократить вовлеченность в оперативное управление стратегически значимыми предприятиями. Определенный контроль за ними сохранится, но он касается лишь самых принципиальных вопросов, — говорит первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович. По его мнению, «золотая акция» не является запретительной мерой, поэтому едва ли это создаст риск для продажи пакетов акций, принадлежащих государству.

Но даже несмотря на намерение Минфина защитить стратегически значимые предприятия, есть одна существенная проблема – прозрачность проведения тендеров и аукционов в России. Алексей Коренев в беседе с «Газетой.Ru» отметил:

«Трудно сосчитать, сколько копий было сломано в борьбе за то, чтобы конкурсы, особенно приватизационные, проводились максимально прозрачно и на равных для всех участников условиях. И почти всегда в итоге возникают вопросы и остаются недовольные».

Аналитик подчеркивает, что поскольку речь идет о неких «стратегических предприятиях, не попавших в президентский перечень», возникает вопрос, кем и по каким критериям будут в дальнейшем определяться параметры этой «стратегической важности».

«Не начнет ли список раздуваться в чьих-либо интересах. Или наоборот – не приведет ли непрозрачность и закрытость формирования соответствующих списков к тому, что бизнес потеряет к данной инициативе интерес. Так что на сегодняшний день вопросов больше, чем ответов»

, — отмечает эксперт.

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов считает, что введение «золотой акции» вызвано опасениями, что при приватизации перечисленные в законопроекте объекты попадут в руки иностранных инвесторов.

«Правительство опасается хищнической практики, когда международная корпорация покупает предприятие не для развития, а для закрытия и устранения конкурента», — говорит эксперт.

Реализация такого риска на примере аэропорта Внуково, парализовала бы работу гражданской авиации в Московском регионе, что правительство просто не может допустить. Блокировка подобного события через механизм «золотой акции», по словам Тузова, выглядит более цивилизованным способом, чем силовое давление на собственников или другие методы.