Размер ипотеки растет, цены тоже. Когда квартиры перестанут дорожать

В июне этого года размер ипотечного кредита в России впервые превысил 3 млн рублей — плюс 134 тыс. рублей или почти 5%. Годовой рост показателя за год составил 27%. Это явно свидетельствует о том, что квартиры в стране продолжают стремительно дорожать. «Газета.Ru» выяснила, когда цены стабилизируются.

За первое полугодие средний размер ипотеки увеличился на 403 тыс. рублей, а за год — на 652 тыс. рублей, сообщают в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), которое располагает информацией о примерно 97% российских заемщиков.

«На столь быстрый рост среднего размера кредита повлияли прежде всего цены на недвижимость. Если в апреле квадратный метр на вторичном рынке стоил менее 71 тыс. рублей, а на первичном — 92 тыс. рублей, то в мае — уже 73 и 95 тыс. рублей соответственно. В июне квадратный метр на вторичном рынке подорожал до 98 тыс. рублей. Поскольку гражданам пришлось занимать у банков больше средств, то им пришлось увеличить и срок кредитования. За июнь он в среднем вырос на три месяца до 18 лет и восемь месяцев», — отметил генеральный директор бюро Артур Александрович.

Среди 30 регионов, в которых заемщики берут наибольшее количество ипотечных кредитов, средняя сумма больше всего выросла в Калмыкии (на 12% по сравнению с маем), Мурманской, Архангельской и Томской областях (на 9%).

Когда ипотечные кредиты выдавались по самым низким в истории РФ ставкам (в конце прошлого года средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 7,8% годовых, по льготной — 6,5%), цены на квадратный метр взлетели, и в итоге в апреле 2021 года льготные займы на новостройки исчерпали себя в 38% российских городов, подсчитали в ЦИАН. Общая переплата за 20 лет по льготной ипотеке тогда оказалась выше, чем переплата по обычному ипотечному кредиту, выданному год назад, в Ростове-на-Дону (на 6%, или 123 000 руб.), Ярославле (6%, или 127 000 руб.), Барнауле (3%, или 65 000 руб.), Самаре (1%, или 12 000 руб.).

Рынок ждал, что стоимость квадратного метра начнет снижаться вслед за повышением ставок по кредитам, но этого не произошло. Вслед за ключевой ставкой и фактической отменой программы льготного кредитования проценты по ипотечным кредитам начали понемногу расти (средневзвешенная ставка 8% в июле 2021 года), однако к удешевлению квартир это пока не привело. Напротив, цены продолжают идти вверх.

Спрос на недвижимость не падает, и это толкает цены вверх, к тому же дорожают строительные материалы и стоимость работ, объясняют девелоперы.

Так, по словам коммерческого директора «Сити-XXI век» Юрия Просвирова, с началом пандемии резко возросла себестоимость проектов.

«Из-за закрытия границ застройщики и подрядчики начали испытывать дефицит рабочей силы, произошло подорожание строительных материалов и стоимости подрядных работ»

, — заявил Просвиров «Газете.Ru».

«Цена растет, но мы стараемся повышать ее минимально и как можно реже, понимая, что нам необходимо сохранять спрос на наши проекты», — подчеркнул Просвиров.

Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» сообщила, что в большинстве регионов программа ипотеки с господдержкой продолжается, поэтому оснований для заметных изменений спроса не наблюдается.

«Если же говорить про крупные города, то, во-первых, девелоперы запускают совместные с банками программы субсидирования ставок, что позволит поддержать спрос в краткосрочной перспективе. Во-вторых, более заметную роль на рынке понемногу начнет играть семейная ипотека. Новые условия программы фактически предлагают условия, аналогичные ипотеке с господдержкой с прежним лимитом, и для их получения достаточно иметь только одного ребенка, рожденного после 1 января 2018 года», — пояснила Боим.

Она также отметила, что немало критически важных строительных материалов заметно подорожало за последний год, в отдельных случаях – в 2-3 раза. Это касается, например, изделий из металла, в том числе арматуры, удельный вес которой в себестоимости строительства жилого дома составляет 15-20%. «В этой области исправить ситуацию могут только профильные органы власти», — считает эксперт.

Получить комментарий от Минстроя и «ДОМ.РФ» «Газете.Ru» не удалось. В «ДОМ.РФ» сообщили, что ситуацию с ценами комментировать не будут.

Эксперты же считают, что рост цен на квадратный метр продолжится и в текущем, и в следующем году. «С одной стороны рост стоимости квадратного метра происходит из-за роста цен на стройматериалы. Цены на многие строительные материалы выросли в 2-3 раза, и не собираются откатываться назад. С другой стороны, само удорожание квартир подталкивает высокий спрос», — говорит аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

Люди видят ежедневное удорожание и понимают, что даже если в краткосрочной перспективе цены могут снизиться, то в долгосрочной квадратные метры стабильно дорожают. Недвижимость в принципе остается самым популярным способом инвестирования в сознании россиян»,

— подчеркивает эксперт.

По прогнозу управляющего партнера Экспертной группы Veta Ильи Жарского, размер ипотечного кредита вполне может увеличится еще на 10-15% в связи с продолжающимся ростом цен на стройматериалы и сохраняющимся дефицитом трудовых кадров. Это может остудить спрос, однако государству снижение спроса не выгодно. Правительство стремится выполнить сейчас цели нацпроекта «Жилье и городская среда» где есть необходимость нарастить ежегодный ввод жилья к 23 году в размере 90 млн кв метров, отмечает Жарский.

Руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ (организация запрещена в России) «Универ Капитал» Андрей Верников считает, что в следующем году цены на недвижимость вырастут на уровень инфляции – примерно на 6-7%.

«Нельзя говорить о росте цен на жилье в России в отрыве от мировых тенденций», — рассуждает Верников. Рынок жилья в мире, по его словам, сейчас находится в третьем большом цикле роста (предыдущий закончился в 2008 году).

Внезапно население стало понимать, что сценарий гиперинфляции на ближайшие годы в связи с денежной накачкой Центробанков не такой уж маловероятный. А при гиперинфляции разумной стратегией является улучшение качества жизни.

«Пока деньги не сгорели, надо улучшать качество жизни. Государство в урезанном виде продлило программу льготной ипотеки на год. Оно заинтересовано в поддержке строительной отрасли, потому что эта отрасль по цепочке вытягивает металлургов и производителей стройматериалов. С другой стороны, это льготное ипотечное кредитование способствует буму среди покупателей и поднимает цены на недвижимость», — резюмирует эксперт.