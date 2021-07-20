«Черный понедельник» еще не отыгран: почему в мире просели акции банков

Банковский сектор во всем мире заметно просел по итогам торгов в понедельник – начиная от Германии (-3,1% у Deutsche Bank) и Франции (-4,58% у Societe Generale), заканчивая США (-2,78% у Wells Fargo и -3,25% у JP Morgan). Как поясняют аналитики, это результат волнений на рынке после заявления ВОЗ на прошлой неделе о том, что в мире началась третья волна пандемии COVID-19. «Газета.Ru» выяснила, стоит ли воспринимать это как длительный тренд, и повлияет ли это на ситуацию в российской экономике.

Глобальный побег от рисков, преобладавший во всем мире в начале недели, затронул все сектора фондовых рынков, и в первую очередь — финансовые организации, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Но в первую очередь пострадали проциклические акции, то есть ориентированные на будущий рост экономики, и банковский сектор — в их числе.

«Это обусловлено опасениями по поводу третьей волны пандемии, которая способна затормозить восстановление экономики, – объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. – Причем

наблюдаемые во многих странах высокие темпы инфляции ограничивают возможности центробанков и правительств поддерживать существующие, и тем более вводить новые экономические стимулы».

Уже во вторник некоторые акции в банковском секторе отторговались в обратную сторону, хотя это не значит, что им удалось выйти на прежние уровни. Так, ценные бумаги JP Morgan на момент подготовки материала (20:00 по мск) торговались на уровне $151,05 против $158 на закрытии в прошлый понедельник, Societe Generale — 23,37 против 24,8 евро, Intesa Sanpaolo — $15,39 против $16,5 соответственно.

Банковский сектор в США на биржевых торгах падает не первый день, говорит основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. И сначала они падали, потому что не всех инвесторов устроила квартальная отчетность финансовых организаций, но в понедельник к этому добавились и другие риски.

Вчера же сектор снижался вместе со всем рынком — из-за роста заболеваемости коронавирусом и заявления ВОЗ о третьей волне коронавируса и лямбда-штамме, циркулирующем в основном в Южной и Северной Америке.

«19 июля уже был назван «черным понедельником», – рассказывает Сидоров. – Поэтому снижение индексов произошло везде, прокатилось по всем секторам (нефтяному, технологическому, ритейлу и т.д.)». Снижение бумаг банков в США также обосновано опасениями инвесторов, касающихся неопределенности, в особенности того, что ФРС вскоре начнет сворачивать программы стимулирования экономики Штатов, так как это разгоняет инфляцию.

Главными выгодоприобретателями программ ликвидности, отмечает эксперт, стали именно банки – чем больше государства выделяют денег на восстановление экономики, тем больше спрос на кредиты у граждан и бизнеса. Если ФРС свернет этот процесс или поднимет ставки, прибыль банков упадет.

«На мой взгляд, фундаментально причина падения банковского сектора в Европе и США лежит в многолетней политике «количественного смягчения», или, по-другому, накачивания рынков и активов деньгами, – соглашается главный аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов. – И

рано или поздно это приведет к масштабной коррекции цен». Но начаться она, по его словам, должна не с банковского сектора, а с технологического, после чего уже перекинется на все остальное.

России не коснется

На отечественном рынке падение банковского сектора в США серьезно не отразится. «Мы больше зависим от общих настроений инвесторов, которые сейчас сокращают вложения в рублевые активы», — говорит Сидоров. Так что

отдельно для финансовой системы эти тенденции опасностей не несут — за время пандемии российские банки получили высокие прибыли и нарастили общую устойчивость, пояснил аналитик.

Рубль также очень далек от динамики бумаг банковского сектора в США и Европе, так как относится к валютам развивающихся стран, добавляет Алексей Антонов.

Для российской валюты куда важнее, какое решение примет ЦБ на пятничном заседании по денежно-кредитной политике и насколько в итоге вырастет ключевая ставка (сейчас большинство аналитиков считают, что повышение произойдет сразу на 50 или 100 б.п.).

И так как регулятор не раз словесно обозначил свою «ястребиную» позицию, значит, по факту решения по ставке сильного движения вниз по паре рубль-доллар может и не быть.

Однако если в значительной степени повторится сценарий весны прошлого года, пострадают все сектора экономики, отмечает Дмитрий Бабин. Последует снижение стоимости нефти, что ударит и по российской экономике и рублю (причем снижению цен уже сейчас способствует и договоренность о наращивании добычи в рамках ОПЕК+, из-за которой, в том числе, Brent с начала месяца подешевела почти на $6).

«Пока рынки ограничились одним днем падения, сегодня наблюдаются попытки восстановления, рубль также торгуется в умеренном плюсе (акции того же JP Morgan к вечеру вторника подорожали на 2,6% против падения в 3,25% днем ранее), – замечает он. –

Но факторы, обозначенные выше, никуда не делись, и все зависит от дальнейшей динамики распространения коронавируса в мире. В первую очередь важно, какую эффективность покажут вакцины против новых штаммов».