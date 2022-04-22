«Если оба родителя умерли от рака, не факт, что их ребенок в зоне риска»

Выявление рака на ранних стадиях повышает шансы на успешное лечение. Врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт высшей категории, д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков в колонке для «Газеты.Ru» рассказал, что важно знать о своих генетических особенностях, чтобы не пропустить опасное заболевание, и высказал мнение о профилактических операциях.

Какие формы рака связаны с наследственностью

Если у мамы и бабушки был рак груди, насколько рискует внучка? Если и отец, и мать умерли от рака желудка, значит ли, что ребенка ждет то же самое? На самом деле, далеко не любая форма рака, которая встречалась в роду, непременно повлияет на его представителей.

Есть три формы рака, которые действительно связаны с наследственностью: это так называемые наследственные аутосомно-доминантные формы рака, аутосомно-рецессивные синдромы и семейный рак.

И если первая форма рака почти всегда передается по наследству, то вторая — только в 25% случаев. О семейном же раке врачи говорят, когда в одной семье несколько раз встречается тот или иной тип онкологического заболевания.

Иногда термин «семейный рак» употребляется как синоним наследственного рака, что не вполне верно, поскольку не во всех семейных случаях удается выявить конкретную мутацию, вызывающую заболевание.

Онкологические заболевания не наследуются с одинаковой частотой, и это важно учитывать. Чаще всего наследуются рак яичников, рак молочной железы, рак толстой кишки и рак поджелудочной железы.

Что можно делать для профилактики

Если в семье были случаи рака, об этом обязательно нужно сказать врачу. Он направит на дополнительные исследования и скрининги, чтобы оценить степень риска. В первую очередь нужно сделать медико-генетическое тестирование, которое поможет увидеть мутации в генах или, наоборот, понять, что их нет — и жить спокойно и счастливо.

Если мутации обнаружатся, это не означает, что человек обязательно заболеет раком. Онколог разработает план профилактических мероприятий, связанных с изменением образа жизни, расскажет о необходимых обследованиях и частоте визитов к нему.

С какого возраста ребенку нужен контроль, если у кого-то из родителей рак

Во многих случаях понять, передается онкологическое заболевание по наследству или нет, можно, зная, по какому типу наследуются гены, наличие которых приводит к раку.

Для этого родственники больных раком должны проходить регулярный скрининг на злокачественные процессы – приблизительно на 10 лет раньше развития злокачественного процесса у родителя. То есть, если у отца в 30 лет было обнаружено онкологическое заболевание, сыну необходимо заняться своим здоровьем уже в 20 лет. Этот скрининг включен в стандартную программу диспансеризации.

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Какие вида рака чаще передаются по мужской или женской линии

У мужчин первые места по распространенности и частоте поражения занимают злокачественные опухоли легких, толстого кишечника, простаты и яичка. Эти формы рака и предшествующие им состояния наследуются по мужской линии: аденоматозный полипоз кишечника; саркоидоз легких; гиперплазия простаты.

У женщин это рак молочной железы и гинекологические раки. У представительниц некоторых этнических групп наследственная предрасположенность к раку встречается особенно часто, например, у евреев-ашкенази – рак молочных желез и рак яичников из-за присутствия мутаций в генах BRCA1 / BRCA2.

Насколько обоснованы профилактические операции

По статистике, наследственный рак молочной железы, действительно, встречается чаще всего. И в некоторых странах, включая США, Канаду, Израиль, Австралию, Японию и Южную Корею, распространены профилактические операции по удалению молочных желез (мастэктомия) и яичников (аднексэктомия), когда у людей с выявленным геном наследственной предрасположенности удаляют здоровый орган.

Мнение врачей и ученых о профилактических операциях не такое однозначное. Генетический фактор даже при «сложной» наследственности не всегда приводит к развитию онкологии. И если оба родителя умирают от рака, не факт, что их ребенок находится в зоне риска.

Неоднозначное мнение о профилактических операциях у врачей связано и с тем, что, например, люди с геном BRCA 1/BRCA 2 имеют также повышенный риск развития еще и рака поджелудочной железы, рака толстой кишки, рака простаты (у мужчин), рака легкого.

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То есть для полноценной защиты пришлось бы удалить не только молочные железы и яичники, но и ряд других органов. Не нужно забывать и о том, что при операции по удалению молочных желез хирург, удаляя железистую ткань, не может быть на 100% уверен в том, что установил импланты на «чистое поле». И в оставшейся ткани молочной железы даже после успешной операции может развиться рак.

Позиция отечественных онкологов такая: если мы выявляем гены наследственной предрасположенности к раку молочной железы или к раку яичников, то тщательно наблюдаем за такими пациентами. До 40 лет — выполняем УЗИ молочных желез, после 40 лет — делаем маммографию. Если есть подозрение на новообразование или патологические изменения — МРТ груди.

Когда рак выявляется на первой или второй стадии, его сразу начинают лечить. Интересно, что если заболевание диагностировано у носительницы генов, то в целом по нему дают даже лучший прогноз, чем в случае выявления рака молочной железы, например, у женщины без наследственных генов.

Но главным залогом успешной борьбы с любым видом рака по-прежнему остается своевременное обнаружение заболевания. Чтобы не пропустить начальную стадию рака, врачи рекомендуют абсолютно всем женщинам делать регулярное самообследование и периодически посещать врача.