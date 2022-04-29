Чацкий или Обломов? Тест: назовите персонажа книги по описанию

На школьных уроках литературы немало внимания уделяется тому, как писатели характеризуют своих персонажей. Сможете ли вы назвать героев и героинь самых известных произведений русской литературы по описанию из книг? Проверьте свои знания — в тесте «Газеты.Ru».
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