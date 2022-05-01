«Смотришь на секс других как на дорогое иммерсивное шоу»: репортаж с вечеринки для взрослых

Kinky Party – это популярный в крупных городах формат секс-позитивных вечеринок, формат которых строго анонимен. В программе – костюмированные шоу с сексуальной тематикой, танцы и коктейли. Из более необычных развлечений – сексуальные практики вроде шибари и сквирта под руководством профессионала и секс на удобных кожаных диванах. Корреспондентка «Газеты.Ru» поучаствовала в одной из таких вечеринок.

Встречаюсь с Юлей и Мариной в кафе – джинсы, свитера, большие сумки. Примерно в таком виде мы ходим по вечерам гулять с детьми на площадки. Только на этот раз в сумках вместо влажных салфеток, соков и игрушек – глиттер для губ и для глаз, провокационно короткие платья и яркие парики – согласно заявленной теме вечера.

Мы трое – журналистки, познакомились и подружились, как смешно ни звучит, в редакции детского сайта. Позже коллеги перешли на сайт взрослый и их первым редакционным заданием стал репортаж с подобной вечеринки. Формат бывшим авторам статей про выбор подгузников и лечение колик неожиданно понравился, и теперь они посещают кинки несколько раз в год.

У меня же дебют, и я слегка волнуюсь. Скажу честно: на вопрос, зачем я туда собралась, четкого ответа у меня нет. Немного – любопытство, немного – челлендж по выходу из зоны комфорта, ну и с подругами давно не виделась, не все же встречаться на бегу за чашкой кофе.

Мини, каблуки и полиция

Сто лет назад, до рождения детей, я вела рубрику «секс» в известном глянцевом журнале. На память об этом у меня осталось множество контактов сексологов, коробка игрушек (в ней в том числе гигантский вибрирующий фаллоимитатор, которым, мне кажется, можно отгонять маньяков в переулке) и убеждение, что любые сексуальные практики – это норма, если все участники согласны и старше восемнадцати лет.

Больше всего переживаний у меня было по поводу дресс-кода – не почувствую ли я себя в золотом диско-платье самой толстой и непривлекательной среди юных модельных дев в кожаных ремешках. Оказалось, что это полная ерунда: людей было много, все очень-очень разные и по форме, и по содержанию, и при этом невероятно прекрасные в этой непохожести.

Возможно, дело в антураже, музыке, свете и общей доброжелательности или какой-то еще тайной магии – не зря эти вечеринки считаются одними из лучших в своей сфере – но все выглядели совершенно органично. И брутальный мужчина в мини, с рыжим каре и в серебряных ботильонах на шпильке, и хрупкая, бритая наголо девушка в совершенно прозрачных клешах, и крупная дама, напоминающая заведующую нашего детсада, только не в строгом костюме, а топлес, на роликах, в задорных салатовых колготках и с «пальмочкой» на голове.

При входе каждого внимательно осматривали – не слишком ли закрытая и строгая одежда, и инструктировали: любой отказ – это отказ, согласие – это согласие, телефоны доставать нельзя, что-то непонятно – подойди и спроси. За выполнением правил следила кинки-полиция: улыбчивые девушки и молодые люди в специальной униформе.

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Воск, сквирт и секс

Если вынести за скобки костюмы, поначалу это все напоминало обычную дискотеку, причем школьную. Антураж другой, а ощущения примерно те же – весело, нестрашно и кажется, что вы все знакомы. Кто-то стоит в углу и с интересом оглядывает входящих, кто-то пришел с партнером и полностью увлечен им, кто-то приветствует старых друзей: «О, Серега, какое платье!».

Правда, школьный зал выглядел не так стильно, а единственными столами там были обеденные. Здесь же на одном столе – wax play, во время которой специально обученный человек капает на кожу желающим горячий воск, возле другого в такт музыке работает мускулистый сквиртолог – совершенно невозмутимый, в отличие от женщин на столе. Есть зона для порки – со стороны удары кожаной плетки больше напоминают нежные поглаживания.

«А когда же начнется секс? Мне надо написать про него!» – кричу я, стоя на танцполе, одной из подруг. На мой вопрос реагирует не только она, но и стоящий рядом мужчина в костюме Элвиса. Он подмигивает и предлагает заняться им прямо сейчас и втроем, но услышав «нет, спасибо» улыбается и уходит. Принцип согласия здесь соблюдают строго.

Через пару часов танцы становятся более откровенными, а на диванах появляются первые горячие пары – или не пары, количество участников актов совершенно разное. Я никогда не наблюдала живьем за сексом других людей, но это, как и все остальное, в рамках кинки выглядело красиво, органично и совершенно естественно. Больше всего напоминало дорогое иммерсивное шоу: ни неловкого любопытства, ни отторжения.

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Желания участвовать, впрочем, у меня не возникло, даже теоретического. В отзывах я читала много историй о том, как люди находили на кинки друзей, любовь и серьезные отношения, но такого запроса у меня не было изначально. Подозреваю, чрезмерно романтизировать эти мероприятия не стоит – за блестками и костюмами скрываются все те же обычные люди, которых ты можешь встретить на работе, в транспорте и кино – с ипотекой, паническими атаками или дурным характером. Что касается просто секса, многое, опять же, зависит от запроса и от степени откровенности, которая тебе необходима или, наоборот, противопоказана для ярких ощущений.

Мы весь вечер танцевали и разговаривали, ощущая себя молодыми, легкими и свободными. Куда более, чем в обычных клубах, где твое «нет» могут считать как «да ну ладно тебе», а наряд моментально оценить как слишком или недостаточно откровенный. Здесь же – карнавал и бурлеск, по крайней мере, пока ты просто зритель. Непосредственные участники, с которыми я разговорилась в зоне для отдыха, расценивали свой опыт по-разному. От «похоже на фантик, в котором нет конфеты – сначала рад, а потом разочарован» до «было невероятно, лучшая ночь в жизни».

В роли зрителя я сделала два нехитрых вывода: первый — что самый желанный человек на свете – это тот, которого ты страстно любишь, а второй — встречаться с подругами без детей в необычных местах – это классно и весело.