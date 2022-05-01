01 мая 2022, 10:35 Семья и Дети Тест: сможете ли вы угадать взрослую дочь звезды по фото Отгадайте дочь знаменитого человека по одному снимку и небольшой подсказке Татьяна Силина Слушать Остановить

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Внешнее сходство, похожие интересы, унаследованный талант. Многие наследницы знаменитых актеров, музыкантов и спортсменов добились немалых высот на своем поприще. Например, дочь Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского (1 мая Елизавете исполняется 28 лет) окончила ГИТИС, служит в МХТ им. А. П. Чехова и получает международные кинонаграды. Сможете ли вы угадать взрослых дочерей знаменитостей по фото — узнайте, пройдя тест «Газеты.Ru».