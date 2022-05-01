Тест: сможете ли вы угадать взрослую дочь звезды по фото

Внешнее сходство, похожие интересы, унаследованный талант. Многие наследницы знаменитых актеров, музыкантов и спортсменов добились немалых высот на своем поприще. Например, дочь Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского (1 мая Елизавете исполняется 28 лет) окончила ГИТИС, служит в МХТ им. А. П. Чехова и получает международные кинонаграды. Сможете ли вы угадать взрослых дочерей знаменитостей по фото — узнайте, пройдя тест «Газеты.Ru».
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