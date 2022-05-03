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Семья и Дети

Тест: назовите предмет из советского детства

Угадайте, что за вещь времен СССР изображена на фото

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Pixabay, BALUXION/Wikimedia Commons
Многие советские школьники удивились бы тем вещам, которые есть у современных детей. В свою очередь немало вопросов у сегодняшней молодежи возникает при виде предметов из СССР. А сможете ли вы угадать, что изображено на фото? Проверьте в тесте «Газеты.Ru».

Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!

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