03 мая 2022, 12:14 Семья и Дети Тест: назовите предмет из советского детства Угадайте, что за вещь времен СССР изображена на фото Наталья Астрожникова Слушать Остановить

close 100% Pixabay, BALUXION/Wikimedia Commons

Многие советские школьники удивились бы тем вещам, которые есть у современных детей. В свою очередь немало вопросов у сегодняшней молодежи возникает при виде предметов из СССР. А сможете ли вы угадать, что изображено на фото? Проверьте в тесте «Газеты.Ru».