Все еще полезно, но дешевле: чем заменить дорогую красную рыбу

Премиальные сорта лососевых рыб относятся к дорогостоящим деликатесам, поэтому многие россияне убеждены в исключительной пищевой ценности этих продуктов. Однако врачи утверждают, что дороже — не значит полезнее. О бюджетной и при этом не менее достойной альтернативе дорогой красной рыбе «Газете.Ru» рассказали нутрициолог и диетолог.

Сколько стоит красная рыба

По данным Росстата, средняя потребительская цена на охлажденную и мороженую рыбу лососевых пород этой весной составляла 986,64 руб. за килограмм.

Что касается семги и форели, то цены на эти виды рыбы имеют большой разброс. Как рассказал «Газете.Ru» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, килограмм выращенной на аква-фермах рыбы стоит от 600 до 1500 руб. Цена за океанскую (дикую) рыбу выше: килограмм обойдется в 1200-1600 руб.

Однако не стоит ориентироваться на стоимость стейков лосося в магазинах. «Речь идет о средней стоимости неочищенных тушек», – отмечает Шапкин.

Вся ли красная рыба полезна

Врач-терапевт, диетолог, специалист направления фитнес-тестирования X-Fit Маргарита Будасси объясняет: «Красная рыба является ценным продуктом питания, который подходит почти при любом виде диеты и питания для детей старше двух лет и взрослых (при условии, что на этот продукт нет аллергии). Насыщает организм качественным белком и аминокислотами, необходимыми для всех тканей, клеток и иммунитета, повышает настроение за счет содержания триптофана и снижает активность воспалительных процессов за счет омега-3 жирных кислот».

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Однако есть и «темная» сторона этого деликатеса, о которой предупреждает Елена Евдокимова, эндокринолог и диетолог-нутрициолог АО «Медицина»:

«В большинстве случаев премиальные сорта рыб (форель, семга) искусственно выращиваются на аква-фермах, поэтому могут содержать стимуляторы роста».

Маргарита Будасси также обращает внимание, что дикая рыба более полезна: «Насыщенность витаминами и качество белка зависит от того, где выращивалась рыба: в естественных условиях или нет».

Как отличить выращенную семгу от океанской рыбы? Шапкин поясняет, что сделать это непросто: «Даже сопроводительные документы могут ничего не объяснять. Океанская значительно крупнее – единственное отличие. Хотя в Норвегии научились выращивать и крупную».

Бюджетная альтернатива дорогому лососю

Какие более доступные по цене продукты способны стать достойной заменой дорогой красной рыбе?

«Семгу и форель можно заменить на любую другую морскую жирную рыбу. Более бюджетные источники белка и жирных кислот омега-3 – это сельдь, скумбрия, горбуша, сардины, печень трески. Их лучше употреблять в соленом или печеном виде», – отвечает Маргарита Будасси.

Наиболее популярные у россиян продукты из этого списка – сельдь и скумбрия – в розничных магазинах стоят 400 руб. и 450-500 руб. за килограмм соответственно, уточняет Павел Шапкин.

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В пользу сельди высказалась и Елена Евдокимова. Помимо этой бюджетной рыбы, из российских продуктов она выделила еще и икру мойвы.

Перечисленные сорта рыбы также богаты полиненасыщенными жирными кислотами, а значит, по своим полезным свойствам она не уступает деликатесам. Маргарита Будасси объясняет ценность такого питания: «Омега-3 кислоты способствуют очищению стенок сосудов от холестерина, предотвращают появление «холестериновых бляшек». Улучшают вязкость крови и укрепляют стенки сосудов. Приводят артериальное давление в норму. Повышают уровень «хорошего» холестерина — ЛПВП (липопротеиды высокой плотности)».

Однако не следует торопиться с введением жирной рыбы в детский рацион (для прикорма разрешены только нежирные сорта). Например, сельдь не рекомендуется давать ребенку как минимум до двух лет, тем более, что ее не всегда можно полностью очистить от косточек. Также важно помнить, что на белок рыбы бывает аллергия, поэтому любой новый продукт следует включать в рацион ребенка с большой осторожностью и под контролем педиатра.

Растительная альтернатива рыбе (по содержанию омега-3)

Льняное семя – лидер по содержанию омега-3 растительного происхождения. Оно содержит 44–61% альфа-линоленовой (омега-3), 15–30% линолевой (омега-6), 13–29% олеиновой (омега-9) кислот.

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Терапевт и диетолог Маргарита Будасси рассказала, как употреблять в пищу этот продукт:

«Для наилучшего усвоения полезных веществ рекомендуется измельчать семена льна непосредственно перед употреблением. Отмечу, что льняное масло лучше хранить в холодильнике во избежание окисления и порчи продукта».

Эндокринолог и нутрициолог Евдокимова отметила, что полезно добавлять семена льна в кисломолочные продукты, особенно в йогурты.

Альтернатива семге и форели среди других лососевых

Если вы любите красную рыбу, то помимо премиальных сортов стоит обратить внимание на другие варианты. Какие «конкуренты» на магазинных прилавках есть у семги и форели?

«Это горбуша, кета, кижуч. По своим ценным пищевым свойствам эта рыба не уступает дорогим сортам. К примеру, горбуша содержит даже больше витамина D, чем семга или форель», – поясняет диетолог Евдокимова.

С чем лучше сочетать жирную рыбу

Маргарита Будасси объясняет, что любые жиры лучше сочетать с клетчаткой в виде некрахмальных овощей (капуста, огурцы, помидоры), зелени, ферментированных (подвергшихся процессу брожения) продуктов без уксуса и сахара. И цельными злаками, например, с нешлифованным рисом.

Доктор отмечает, что желательно есть красную рыбу два-три раза в неделю по 100-150 г. А семена льна (в перемолотом виде) стоит употреблять в количестве двух столовых ложек – это закрывает дневную потребность в омега-3.