Как отучить ребенка сосать палец: советы педиатра и стоматолога

Большинство детей имеют привычку сосать пальцы – это связано с сосательным рефлексом и стремлением к самоуспокоению. При этом у одних детей она проходит сама собой, а для других обсасывание собственных пальцев становится навязчивой привычкой. О том, к чему это может привести и как отучить ребенка сосать палец, «Газете.Ru» рассказали педиатр и стоматолог.

Почему ребенок сосет палец

Как объяснила «Газете.Ru» педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Ирина Мещерякова, рефлекторный процесс сосания появляется у детей еще в утробе матери. Часто при ультразвуковом исследовании удается увидеть, что ребенок посасывает пальчики.

После рождения младенец может сосать пальчик для удовлетворения сосательного рефлекса – особенно в том случае, если мать по каким-то причинам слишком рано завершает грудное вскармливание и переводит ребенка на искусственное кормление. Также большинство детей тянут пальцы в рот с целью самоуспокоения.

«Если ребенок волнуется, то подобное занятие позволяет ему почувствовать комфорт и безопасность, которые он получает у груди матери», – поясняет педиатр.

Привычку сосать пальцы можно объяснить проблемами в эмоциональной сфере, например, когда ребенку не хватает принятия, заботы и любви.

Чем опасна привычка сосать пальцы

Ирина Мещерякова рассказала о влиянии привычки сосать палец на желудочно-кишечный тракт:

«Поскольку сосательный рефлекс является обязательным механизмом в процессе пищеварения маленького ребенка, он запускает процесс перистальтики и выработки ферментов, поэтому впоследствии возможны нарушения со стороны ЖКТ. И, конечно, не стоит забывать о том, что ротовая полость – это «входные ворота» для инфекции. Немытые руки, которые ребенок постоянно тянет в рот – причина многих инфекционных заболеваний».

Кроме того, доктор предупредила, что нужно обращать внимание на то, как ребенок держит пальцы во рту: свободно или же давит на десну. Во втором случае возможны изменения прикуса, формирование щели между верхними и нижними передними зубами, наклон передних зубов вперед, сужение верхней челюсти.

Как грудное вскармливание влияет на прикус

Как объяснил «Газете.Ru» Владимир Лосев, стоматолог, главный врач клиники «Мегастом», грудное вскармливание положительно влияет на формирование прикуса у детей: «Сосание женской груди сопровождается у ребенка определенными усилиями зубочелюстной системы и положением головы и тела. Задействуются мышцы, которые помогают правильно развивать челюсти, в частности положение нижней челюсти. Благодаря этому формируется правильное положение суставной головки и суставной поверхности».

Ранний перевод ребенка на искусственное кормление может выработать у него привычку сосать пальцы – таким образом младенец будет пытаться приблизиться к ощущениям, которые испытывал у материнской груди. Однако это чревато формированием неправильного прикуса.

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Формирование неправильного прикуса (открытый прикус)

Владимир Лосев предупреждает родителей, что к деформации прикуса может привести не только привычка младенца сосать палец, но и использование неправильной соски при переходе на искусственное кормление. Ситуация усугубляется, когда ребенок лежит не на боку, а на спине – в таком положении задействуются другие группы мышц (в отличие от того, как это происходит во время естественного грудного вскармливания), что приводит к неправильному формированию нижней челюсти.

«Это ведет к уменьшению объема нижней челюсти, она сужается – соответственно происходит уменьшение объема полости рта, языку остается мало места, он начинает стремиться наружу. Все это становится причиной выталкивания передних зубов – таким образом формируется открытый прикус», – объясняет доктор.

Также стоматолог отметил, что существуют специальные анатомические соски, которые сконструированы так, чтобы у ребенка не происходило изменений прикуса и он формировался правильно, как при грудном вскармливании.

«Их необходимо применять с шести месяцев до года. В этот период происходит формирование сустава», – уточняет Владимир Лосев.

Также важно вовремя отучить ребенка от сосания пальцев.

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В каком возрасте следует отучить ребенка сосать палец

На первом году жизни привычка сосать пальцы не так уж опасна, однако, чем раньше ребенок от нее избавится, тем меньше неприятных последствий она будет иметь, объясняет Ирина Мещерякова.

«Считается, что в возрасте трех-четырех лет эта привычка должна исчезнуть самостоятельно и без особых последствий. Главное, чтобы ребенок перестал сосать палец до шести-семи лет, когда происходит замена молочных зубов на постоянные. Если же привычка сохранилась в старшем возрасте и под воздействие попали постоянные зубы, то необходимо обратиться к ортодонту», – комментирует педиатр.

Как отучить ребенка от сосания пальца

Если маленький ребенок постоянно тянет пальцы в рот, то избавиться от этой привычки поможет правильный подход к кормлению.

«Если малыш сосет пальцы между кормлениями грудью, стоит увеличить время трапезы. Если же ребенок находится на искусственном вскармливании, следует уменьшить диаметр отверстия в соске, чтобы процесс кормления стал более длительным», – рекомендует Ирина Мещерякова.

Педиатр подчеркивает, что наказывать ребенка за вредную привычку ни в коем случае нельзя. Родители, которые пытаются отучить ребенка от сосания пальцев с помощью горчицы, также совершают ошибку. Строить, разрушать и прятаться. Как без обычных игр «ломается» тело и психика ребенка Любой здоровый ребенок любознателен от природы – даже самые простые игрушки вызывают у него... 21 апреля 12:31

«Не стоит пытаться мазать пальцы ребенка сильно пахнущими веществами, горьким лаком или пикантными соусами – это не приведет к нужному результату. Малышу можно надевать на ночь рукавички, чтобы он не смог сосать палец во сне, а днем мягко убирать ручки изо рта. Контролировать этот процесс нужно спокойно и методично. Но не более того, поскольку стресс от крика или наказания, напротив, приведет к тому, что малыш станет сосать пальцы еще больше – ведь этот процесс успокаивает», – предупреждает доктор Мещерякова.

Если не получается избавиться от этой привычки, то стоит задуматься о психологическом состоянии ребенка. Возможно, сохраняется психотравмирующая ситуация, или же ребенок просто не знает, чем себя занять. И в том, и в другом случае все в руках родителей.

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Ирина Мещерякова предлагает родителям несложные правила общения с детьми:

· уделяйте побольше времени своему ребенку;

· не допускайте проявлений агрессии или негативных эмоций в присутствии ребенка;

· хвалите его почаще за все его достижения, в том числе за отсутствие привычки сосать палец.

Если вышеперечисленные меры не дают нужного эффекта, следует обратиться к ортодонту, который назначит ношение пластинок с ограничителями.

В случае, если дело в психологическом состоянии сына или дочери, поможет детский психолог. Однако специалист должен работать не только с ребенком, но и с родителями, поскольку в таком случае психологическая атмосфера в семье зависит именно от взрослых.