Джордж Клуни в 56, а Стив Мартин — в 67: знаменитости, впервые ставшие отцами после 50 лет

Певец Том Джонс стал отцом в 16 лет, у музыканта Рода Стюарта родилась дочь, когда ему было 18 лет, а футболист Неймар держал в руках первенца в 19-летнем возрасте. Однако среди знаменитостей немало тех, кто с отцовством не торопился. Например, Ричард Гир впервые отправился в роддом за наследником в 50 лет, а Стив Мартин — когда получил пенсионное удостоверение. В день рождения Джорджа Клуни (6 мая актер отпразднует 61-летие) «Газета.Ru» вспоминает знаменитостей, которые впервые стали отцами лишь после 50 лет.

В своих многочисленных интервью лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» признается, что настоящий успех пришел к нему после тридцати лет. В том, что Джордж Клуни не лукавит, легко убедиться, взглянув на его фильмографию, или вспомнив его яркие отношения с актрисами, моделями и спортсменками.

Успех в делах семейных пришел к нему значительно позднее — актер женился на юристе Амаль Аламуддин в 53 года (это второй брак Клуни), а спустя три года у супругов родились двойняшки Элла и Александр.

Как признавался Клуни в интервью The Hollywood Reporter, он был удивлен, как в их случае теория быстро стала практикой:

«Это как: «Да, мы собираемся стать родителями, да». И вдруг ты говоришь: «Черт возьми. Я родитель!»».

Квентин Тарантино

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Однажды в интервью GQ Квентин Тарантино признался, что во время работы над картиной не может заниматься ничем другим: «Все крутится вокруг фильма. У меня нет жены. У меня нет детей. Ничто не может мне помешать». Тарантино, в фильмографии которого больше 40 картин, где он выступал в разных амплуа — от актера до режиссера, впервые женился лишь в 55 лет.

На вопрос, почему тянул с походом в загс так долго, режиссер отвечает прямо — ждал идеальную женщину. Идеальной женщиной для Тарантино стала израильская певица Даниэла Пик (на момент свадьбы ей было 35 лет). В феврале 2020 года в 56 лет режиссер впервые стал отцом — у супругов родился сын Лео. Через год СМИ сообщили, что вскоре в семье появится еще один ребенок.

Хью Грант

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Обладатель премий «Золотой глобус» и BAFTA прямо заявлял, что незнакомая женщина действует на него, как магнит. Как итог, сначала Хью Грант обзавелся наследниками (первый ребенок родился, когда британскому актеру был 51 год, второй и третий — в 52 года, четвертый — в 55 лет, пятый — в 57 лет), а лишь потом женился.

Первого для Хью Гранта ребенка родила китайская актриса Тинглан Хонг. Второй ребенок появился в отношениях с продюсером Анной Эберштейн. Но вскоре актер вернулся к своей предыдущей пассии, и Хонг снова родила ему ребенка. Затем Хью Грант вернулся к матери своего второго ребенка Эберштейн. У пары родилось еще двое детей: для Гранта они стали четвертым и пятым наследниками. После их рождения, в 2018 году, Грант и Эберштейн приняли решение пожениться. Для 57-летнего актера этот брак был первым.

«Здорово иметь детей. Вдруг вы начинаете любить кого-то больше, чем себя. И самое удивительное, они тоже вас любят», — говорил Хью Грант в интервью The Jess Cagle.

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По мнению Ричарда Гира, в отличие от других видов любви, отцовская любовь способна сохранять баланс между мудростью и влюбленностью. К такому выводу лауреат премии «Золотой глобус» пришел, когда ему было чуть за 50 — в 2000 году актриса, модель Кэри Лоуэлл, вторая жена Гира, родила сына Гомера.

По мнению голливудского актера, отцовство поспособствовало его духовному и личностному росту.

«Хотя я и не ожидал этого — честно признаюсь. Ведь отцом я стал довольно поздно. Конечно, я очень благодарен Кэри за то, что она подарила мне это счастье», — говорил Гир в интервью «7 дней» в 2015 году.

Спустя почти три года после интервью Ричард Гир женился в третий раз. Его избранницей стала Алехандра Сильва. Молодая публицистка (девушка моложе актера на 33 года) родила Гиру двух сыновей — Александр появился на свет, когда его отцу было 69 лет, второй мальчик (его имя пока не раскрывается) — за 4 месяца до 71-летия актера.

Крис Нот

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Как и его киногерой в сериале «Секс в большом городе», Крис Нот не торопился со свадьбой и рождением детей в реальной жизни. До алтаря актера удалось довести лишь Таре Уилсон, которая в свое время пришла в бар Нота, чтобы устроиться туда официанткой. Молодой девушке (Тара на 27 лет младше Криса) потребовалось почти 10 лет, чтобы официально стать миссис Нот. Влюбленные поженились в апреле 2012 года, когда их общему сыну было 9 лет.

Нот, который впервые стал отцом в 53 года, решился на второго ребенка лишь через 12 лет — в 2020 году у супругов родился еще один сын.

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Стив Мартин впервые женился, когда ему был 41 год. Второй раз оскароносный актер решился на брак в 62 года. А первенца звезда картин «Отпетые мошенники» и «Розовая пантера» держал на руках спустя 4 месяца после своего 67-летия — журналистка Анна Стрингфилд родила дочь Мэри.

Актер, который прославился во многом благодаря ролям отцов, не жалеет, что стал родителем в преклонном возрасте. Как говорил Мартин в одном из интервью, этот факт позволил ему осознать реальную важность рождения ребенка:

«Я безумно счастлив. Все время этого мира принадлежит мне. Я уже всего добился в жизни, защищен по всем фронтам. Нет необходимости больше строить карьеру. У меня есть много свободного времени. И я посвящаю его дочери. Это потрясающе!».

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Первый брак американского актера продлился шесть лет, второй — три года. После второго развода Джефф Голдблюм был одним из главных холостяков Голливуда больше 20 лет. В третий раз звезда фильмов «Парк юрского периода», «Муха», «День независимости» пошел под венец с гимнасткой Эмили Ливингстон, младше его на 31 год. Как уверял Голдблюм в различных интервью, Эмили рассказала ему о беременности прямо в день бракосочетания.

Ровно через 8 месяцев после свадьбы у влюбленных родился первенец — сын Чарли. Тогда 62-летний новоиспеченный отец выложил фото с женой и наследником, сделанное в госпитале. Голдблюм отметил, что Чарли Оушен родился в День независимости США. Второй раз актер стал отцом в 64 года — весной 2017 года у пары родился сын Ривер Джо.