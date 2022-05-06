Еда в тюбиках, магнитофончики на шее и шкаф-пылесос: как описывалось будущее в книгах нашего детства

Прогнозы на будущее любят делать не только футурологи, социологи, экономисты и политологи. Писатели, в том числе и детские, тоже поднимают тему «прекрасного далека». Филолог по образованию, обозреватель «Газеты.Ru» вспомнила, как XXI век выглядел в детских книжках века XX.

«Часы с вариантами», Александр Житинский

close 100% Книга «Часы с вариантами» А.Житинский/Издательство «Волчок»

Подросток Сережа Мартынцев, герой повести Житинского, написанной в 1984 году, получает в подарок от деда необычные часы – благодаря старинному аксессуару он может путешествовать во времени.

Книга напоминает триллер «Эффект бабочки», но в менее драматическом и кровавом варианте: Сергей то пытается вернуть школьную любовь, то помириться со старым другом. В одном из эпизодов он переносится в 2000 год – там у него по-прежнему советская власть, жена, семилетняя дочь, японский видеомагнитофон и еда в тюбиках. Был ли Карлсон галлюцинацией, а Тараканище – пародией на Сталина? Искать новые смыслы в хорошо знакомых произведениях – занятие увлекательное, но иногда в этих... 28 апреля 14:46

«Я заглянул в холодильник. Он был заполнен в основном разного размера тюбиками, как зубная паста. Я с недоумением взирал на них. Парень оторвался от газеты, тоже заглянул в холодильник и схватил большой тюбик, на котором было написано «Второе N 5». Он отвинтил колпачок, поднес тюбик ко рту и выдавил на язык нечто зеленоватое», – описывает прибытие в новое время герой.

Еще одна примета будущего в версии Житинского – аэробика: «Ее любителей и любительниц можно было встретить везде: на улицах, в магазинах, в троллейбусах. С маленькими магнитофончиками на шее и стереонаушниками на ушах они беззвучно дергались, как марионетки, иной раз в самом оживленном месте. Имелись коллективные системы аэробики, когда от одного магнитофона тянулся шнур со многими парами стереонаушников... Это рассматривалось как форма общения».

Интересно, а лайки там ставить можно было?

«Ксанта, Бука, Фома и я», Александр Шалимов

close 100% Рассказ «Ксанта, Бука, Фома и я» входит в сборник «Охотники за динозаврами» А.Шалимов/Издательство «Недра»

Будущее в рассказе 1964 года изображено практически идеальным: гармония природы и технических достижений. Обо всем этом мы узнаем от маленькой девочки Ксанты из поселка на Камчатке, которая беседует со стариком ста двадцати (продолжительность жизни в будущем значительно увеличилась) лет.

Ксанта объясняет пожилому человеку, что дети и родители сейчас живут отдельно. Она и ее подружки, например, в селении Серебристый Лебедь, живут вместе с наставниками. Мама же Ксанты, геолог, работает в Петропавловске, папа, тоже геолог, – изучает вулканы на Луне.

Сама девочка с профессией еще не определилась. «В первом классе мы с Марой, моей лучшей подругой, хотели быть капитанами космических кораблей. Во втором – Мара вдруг захотела стать океанологом, чтобы работать на дне Тихого океана. И я тоже захотела. Но потом мы узнали, что там всегда темно, и, понимаете, мы раздумали. Теперь Мара хочет научиться сочинять красивую музыку, а я – я еще думаю... Может быть, я буду работать на такой станции, как эта, только побольше... А может быть, поеду сажать леса в пустынях Африки…или буду перевоспитывать диких животных, делать их умными и добрыми», – сообщает Ксанта. Кроме того, она заботится о киберах, роботах с интеллектом, лечит больных роботят и опекает старых.

О, дивный новый мир!

«Незнайка в Солнечном Городе», Николай Носов

close 100% Н.Носов/Издательство «Махаон»

Хотя прямо в книге об этом не говорится, но сам Солнечный город изображен как идеальный мегаполис будущего. Устройство жизни в нем Носов описывает подробно, с любовью и фантазией – многие из реалий предсказать в 1958 году было довольно сложно.

Например, погода в городе всегда солнечная – поэтому он так и назван (правда, эрудиты любят проводить параллели с утопией Томмазо Кампанеллы «Город Солнца»).

Управляют ею с помощью порошков: одним посыпают тучи, чтобы они исчезли, другой используют, чтобы начался дождь, но только в садах и огородах. В городе дождь идет исключительно ночью, чтобы никому не мешать.

Есть в Солнечном городе универсальный круговой самоходный посадочный комбайн Циркулина: он срезает траву, вспахивает землю, сажает зерна, боронит, а из срезанной травы делает удобрение.

При этом столь высокотехнологичный комбайн привязан к столбу тросом – в зависимости от натяжения троса машина делает большие или меньшие круги, а когда трос разматывается, гудит, призывая машиниста.

Существуют и более совершенные варианты – вместо троса устройство оборудовано радиомагнитной связью.

Ездят жители города на автолошадках, реактивных роликовых труболетах и гусеничных велосипедах, а живут в современных домах, где есть столовые, игротеки, театры и кино.

Быт коротышек облегчают стиральные автоматы, механические подметалки, герметические горшки и пневматические кастрюли. Но если готовить не хочется, то еду привезет кухонный лифт из домовой столовой.

Администратор гостиницы, где остановился Незнайка с друзьями, общается с ними с помощью монитора. В номере есть шкаф-пылесос, который чистит всю помещенную в него одежду, встроенный проектор с мультфильмами и даже робот-пылесос «Кибернетика».

В местной милиции работают камеры наблюдения: «над пультом в четыре ряда были помещены пятьдесят два шаровидных телевизионных экрана, на которых, как в зеркальных шарах, отражались пятьдесят два городских перекрестка».

Впрочем, нарушителей порядка нет, а из всех наказаний в идеальном мире будущего сохранились только нотации. Вот она, сила слова.

«Девочка, с которой ничего не случится», Кир Булычев

close 100% Книга «Девочка, с которой ничего не случится» К.Булычев/Издательство «Качели»

Цикл рассказов про любимицу всех советских школьниц и особенно школьников, Алису Селезневу, созданный в 1965, содержит полный комплект реалий из будущего. Там, в 2082 году, есть автобусы с портальным экраном – вошел в одном месте, и моментально вышел в другом, летающие такси, говорящие роботы, полеты на Луну и Уран для всех желающих, тот самый миелофон, помогающий читать мысли людей, животных и роботов на расстоянии.

В доме Алисы живут марсианский богомол, бронтозавр Бронтя и говорящий зверек Шуша с Сириуса. А еще в мире будущего нет физических наказаний – Алиса уверена, что это термин из сказки.

В повести «Ржавый фельдмаршал» мы узнаем новые подробности быта Алисы. Например, утром ей помогает просыпаться умный будильник: он запрашивает у домашнего компьютера нужную информацию: «какие уроки сегодня у Алисы в школе, причем очень важно узнать – какие из них Алиса любит, а какие только терпит? Что сегодня домработник приготовил на завтрак? Не поссорилась ли вчера Алиса с кем-нибудь из друзей?». Исходя из этого гаджет выбирает мелодию для пробуждения.

С неменьшим энтузиазмом Булычев описывает и телевизор будущего: «Внешне он представляет собой плоский экран, прикрепленный к стене. Если приказать экрану включиться, он начнет двигаться по стене таким образом, чтобы замереть точно перед глазами зрителя. Потом телевизор начнет показывать, что ему велят. Если ты хочешь услышать новости, начнутся новости, а если у тебя настроение послушать новую модную песню «Моя бабушка летала на Венеру», то телевизор покажет тебе концерт популярных песен. В двадцать первом веке не человек — раб телевизора, который что хочет, то и показывает, а телевизор — слуга человека, который показывает то, что ты желаешь видеть».

Ах, Алиса, как бы нам встретиться?