Тест: угадайте советский фильм о войне по стоп-кадру

Кадр из фильма «Летят журавли»/Кадр из фильма «А зори здесь тихие»
Часто нам трудно найти подходящие слова, чтобы рассказать современным детям о Великой Отечественной войне. На помощь приходят советские фильмы — проникновенные, яркие и честные зарисовки о том, как страшно и тяжело жилось во время войны. Предлагаем проверить, хорошо ли вы помните легендарные отечественные картины, а после — выбрать те, которые вы посмотрите вместе с ребенком. Тест «Газеты.Ru» — в помощь.
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