09 мая 2022, 00:21 Семья и Дети Тест: угадайте советский фильм о войне по стоп-кадру Угадайте культовые военные кинокартины времен СССР по одному кадру Ольга Рудашевская Слушать Остановить

close 100% Кадр из фильма «Летят журавли»/Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

Часто нам трудно найти подходящие слова, чтобы рассказать современным детям о Великой Отечественной войне. На помощь приходят советские фильмы — проникновенные, яркие и честные зарисовки о том, как страшно и тяжело жилось во время войны. Предлагаем проверить, хорошо ли вы помните легендарные отечественные картины, а после — выбрать те, которые вы посмотрите вместе с ребенком. Тест «Газеты.Ru» — в помощь.