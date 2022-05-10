Лепка из глины или пилочка с собой: как отучить ребенка грызть ногти

Навязчивые действия, при которых ребенок может обгрызать ногти, называются онихофагией. Такое состояние обычно относят к проявлению поведенческих и эмоциональных расстройств. Однако это может оказаться вовсе не патологией, а вредной привычкой. О том, как отучить ребенка грызть ногти, «Газете.Ru» рассказали педиатр и консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Егор Гаврюшкин, психолог и семейный психотерапевт Кристина Ковалевская, невролог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Разият Чупанова и детский психиатр клиники Mental Health Center Марина Гармаш.

Почему ребенок грызет ногти

Считается, что если ребенок грызет ногти, это говорит о его склонности к нервозам. Это действительно может быть проявлением тревожного расстройства, и такой своеобразный ритуал помогает ребенку справиться со стрессовой ситуацией. Таким образом он пытается справиться с психологической нагрузкой во время какой-либо задачи. Как отучить ребенка сосать палец: советы педиатра и стоматолога Большинство детей имеют привычку сосать пальцы – это связано с сосательным рефлексом и стремлением... 05 мая 11:00

Однако детский психиатр Марина Гармаш объяснила, что такому поведению есть и другая причина. По ее словам, ряд исследований указывает на то, что у некоторых детей обкусывание ногтей может быть привычкой, которая сформировалась в раннем возрасте (от пяти-шести месяцев до полутора-трех лет). В этот период считается нормой, что ребенок тянет руки в рот.

Как отметила невролог Разият Чупанова, в случае, если это действительно лишь вредная привычка, со временем некоторые дети самостоятельно перестают обгрызать ногти в более старшем возрасте.

«Согласно эпидемиологическим данным, дети начинают грызть ногти не раньше трех-четырех лет», — уточнила невролог.

Врач уточнила, что привычка может оставаться у ребенка вплоть до подросткового возраста, а затем исчезнуть во взрослом возрасте.

Как сообщила психолог и семейный психотерапевт Кристина Ковалевская, есть еще две менее очевидные причины такого явления. В первом случае ребенок берет дурной пример со взрослого.

«Если ребенок грызет ногти на руках, это может быть копированием поведения другого значимого человека в семье», — подчеркнула психолог.

По ее словам, ребенок повторяет за кем-то из взрослых, неосознанно пытаясь общаться с родителем или родственником.

Во втором случае это действие может быть попыткой привлечь внимание матери, чтобы та волновалась и старалась больше времени проводить с ребенком.

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Как глистные инвазии связаны с привычкой обгрызать ногти

Если ребенок постоянно грызет ногти, то высока вероятность, что грязь из-под них попадет в организм через слюну. Это может привести к заражению паразитами. Размножение в организме яиц глистов называют глистными инвазиями.

«Чаще всего глистные инвазии возникают из-за нарушения гигиены. Когда ребенок обкусывает поверхность кожи вокруг ногтевой пластины, грызет саму ногтевую пластину, то возникает риск того, что появятся глистные инвазии», — предупредил педиатр Егор Гаврюшкин.

Есть и другие последствия. Например, из-за обгрызания ногтей может нарушиться их рост. Плохая привычка приведет к деформации, истончению и расслаиванию ногтевой платины, а также к воспалению и нагноению.

Советы психиатра. Что сделать, чтобы ребенок перестал грызть ногти

Некоторые родители считают, что если они начнут бить по рукам ребенка, грызущего ногти, это избавит его от дурной привычки. Однако психиатр Марина Гармаш призвала не прибегать к таким жестким методам.

«Это, наоборот, может привести к ухудшению и учащению невротических действий, а также значительно разладит взаимопонимание между ребенком и родителями, которое в первую очередь необходимо, если есть желание справиться с этой привычкой», — объяснила специалист.

По ее словам, есть несколько методов, которые помогут отучить ребенка грызть ногти. Например, взрослые могут ежедневно их стричь.

«Коротко подстриженные ногти не дадут грязи скапливаться, и она не будет попадать в рот, то есть вероятность инфицирования организма паразитами несколько снизится. Также можно носить с собой пилочку для ногтей, чтобы сразу обработать ноготь, если на нем появится скол», — рассказала психиатр.

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Как добавила врач, очень важно придумать альтернативу, чтобы ребенку было легче переключать внимание.

«Есть много антистресс-игрушек, которые можно использовать как замену привычки, занять ими руки. Разработайте с ребенком кодовое стоп-слово, которым вы можете подать сигнал, заметив, что он грызет ногти на руках», — посоветовала психиатр.

Советы психолога. Как отучить ребенка грызть ногти

Родители часто задаются вопросом, сколько часов в сутки необходимо выделить, чтобы отучить ребенка грызть ногти.

Однако семейный психотерапевт и психолог Кристина Ковалевская отметила, что родителям не следует зацикливаться на этом. Лучше, наоборот, выделять время ребенку, в течение которого ему разрешается обгрызать ногти. Постепенно нужно сократить этот обговоренный период до нескольких минут.

«При этом не ругайте ребенка, а напоминайте ему об «официальном времени» для этого занятия, наблюдайте за ним и контролируйте его действия. Так привычка грызть ногти постепенно перейдет в осознаваемую «работу» по расписанию, и ее старое бессознательное назначение потеряет свой смысл», — объяснила психотерапевт.

Ковалевская добавила, что нужно снизить склонность к неврозам у малыша. Для этого подойдет лепка из глины или пластилина.

Также ребенку может помочь сказкотерапия. Родители вместе с сыном или дочерью могут придумать свою собственную сказку. Важно, чтобы персонажи и события произведения указывали на внутренние переживания и тревоги ребенка. Такая мягкая терапия поможет ему справиться с привычкой обгрызать ногти.