Бросил в детстве, а теперь объявился: помогать ли «блудному» отцу

«Милосердие или справедливость?»
Наталья Лукьянова, практикующий психолог:
— С позиции внутреннего выбора человеку важно определиться со своими приоритетами и ценностями, на основании которых можно принимать решение о помощи родителям во взрослом возрасте. В большинстве традиционных культур родители живут вместе с детьми или родственниками до конца жизни. Это обусловливается как раз ценностями культуры.
Если для вас помогать неприемлемо, подумайте, стоит ли помогать в благодарность за то, что родители дают жизнь. Жизнь – это бесценный дар.
Но, конечно же, можно и не помогать, если это не подходит лично для вас.
Безусловно, несправедливо, когда родители бросают своих детей, бьют, издеваются над ними. В таком случае сложно представить, что у ребенка во взрослом возрасте возникнет желание помогать. Здесь уместно задать философский вопрос: «Что ты выбираешь – милосердие или справедливость?»
Но если помогать для вас приемлемо и в такой ситуации, то делайте это спокойно и проявляйте милосердие.
«Важно опираться не на общественное мнение, а на свои ощущения»
Елена Гончарова, семейный психолог, член Российского Психологического Общества:
— Вопрос о том, как поступить взрослому человеку в подобной ситуации, не имеет универсального ответа. Важнее, с какой «мифологией» о своем отце и его отношении жил ребенок, какие чувства к родителю сохранились, были ли до этого момента попытки как-то выстроить детско-родительские отношения, нет ли лишения родительских прав, есть у самого ребенка желание общаться?
При этом важно опираться не на общественное мнение или мораль, а на собственные ощущения. Нередко выросшие дети сами ищут общения с биологическим отцом, и тогда им комфортно отозваться на просьбу о помощи.
Однако, если нет желания общаться, больно или даже обидно, выросший ребенок должен прислушаться к себе и поступить так, чтобы не раниться о контакт с отцом.
Если принято решение помочь отцу, важно ориентироваться на себя и собственные ресурсы. Эта помощь не может быть оказана из дефицита, когда, например, денег хватает только на собственных детей или время ограничено внутрисемейными и рабочими задачами. Также нужно обсудить частоту и объем помощи: она будет разовая или системная? При этом нужно помнить, что в любой момент человек имеет право сказать: «Стоп. Я больше помогать не намерен».
Если принято решение отказать в помощи, не нужно оправдываться, достаточно сказать: «Я не могу сделать для тебя то, о чем ты просишь».
«Возможно, есть смысл прояснить, почему отец не помогал в детстве»
Анна Ассовская, психолог детской клиники:
— Главное, что нужно учесть – такое решение должен принять именно взрослый человек, а не тот ребенок внутри него, который чувствует себя брошенным.
Иногда информация о том, что отец бросил ребенка, бывает неверной. Ребенок не знает всех настоящих нюансов расставания родителей и владеет только той информацией, которую дают окружающие его взрослые. Поэтому, если отец все-таки появляется в жизни взрослого ребенка, то, возможно, имеет смысл встретиться и прояснить, почему вообще так получилось, что общения не было.
Вполне вероятно, в результате такой беседы произойдет восстановление отношений между ребенком и родителем. Это, конечно, прекрасно, так как можно будет наверстать упущенные ранее возможности, заново обрести отца и, если есть уже дети, то для них – дедушку.
Но бывает, что внезапно появившийся родитель преследует корыстные цели. И даже в этом случае человек все равно должен сам решить – хочет он помогать отцу или нет (не факт, что он не захочет помогать).
Если человек чувствует, что ему мешает принимать решение обида, боль, разочарование, то будет полезен психолог.
«Родители дарят чудо жизни, но это не обязывает помогать материально»
Петр Галигабаров, психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Санкт-Петербурга:
— Если ко мне обратится клиент с подобным вопросом, то я заподозрю у него в наличии внешний (экстернальный) локус контроля: в процессе взросления он, видимо, сформировал убеждения, что в его судьбе все решают другие и жизнь его в чужой власти. Возможно, он не привык принимать решения самостоятельно и перекладывает ответственность за происходящее на окружающих.
Как специалист я предложу высказать эмоции, которые наполняют клиента, пришедшего с подобным вопросом.
Что он чувствует? Стыд и страх порицания перед окружающими или отцом? Либо он злится? Или ему грустно? Каждая человеческая эмоция говорит о покушении на наши личные психологические границы, и разбирая ощущения, можно понять скрытые причины поведения человека. Через эмоции мы придем к его мыслям по данному вопросу.
Также я предложу сделать квадрат Декарта и ответить на четыре вопроса, чтобы обрести рациональный взгляд на проблему:
• что он получит, если поможет отцу;
• что он получит, если не поможет отцу;
• что он потеряет, если поможет отцу;
• что он потеряет, если не поможет отцу.
Принимать решение за клиента я не стану, предложив ему начать работу над выработкой навыка брать на себя ответственность за собственную жизнь.
Да, не всегда родители являются мамами и папами, проявляющими заботу о потомстве. Но они дарят нам чудо жизни, и одно это требует благодарности. Но не обязывает помогать материально бросившему тебя человеку — это вопрос к твоей совести и твоим свойствам личности.
«Если решили помогать, то у отца должны быть обязанности перед семьей
Татьяна Поскакалова, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ:
— В принятии решения помогать или не помогать необходимо ориентироваться исключительно на собственные чувства, на личную эмоциональную выгоду.
Если имеется внутренняя потребность попробовать заново выстроить отношения, дополучить те внимание и заботу, что были недоступны в детстве, то имеет смысл откликнуться на просьбу о помощи. Однако условия общения и помощи должны определяться самим сыном или дочерью, а не отцом.
Если у вас есть дети, то ваш отец может получить шанс проявить себя в роли любящего деда и тем самым доказать собственную готовность участвовать в вашей жизни. Для укрепления отношений и проверки их искренности очень важно включить вашего отца в круг обязанностей. Например, выгулять собаку в ваше отсутствие, отнести или забрать вещи из химчистки.
Возобновляя отношения, всегда стоит быть внимательным к встречным шагам вашего отца и воспринимать их критически, не поддаваться на манипуляции.
В сложившейся ситуации необходимо учитывать и то, как эти встречи влияют на других членов вашей семьи. Не стоит рисковать крепкими сложившимися связями ради новых и, возможно, бесперспективных.
Может ли отец по закону потребовать от взрослого сына или дочери помощи
Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners:
— Ч. 1 ст. 87 СК РФ закреплена обязанность трудоспособных совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботится о них. Эта обязанность может исполняться детьми как добровольно, так и принудительно путем взыскания в пользу родителей алиментов.
В то же время, ч. 5 ст. 87 СК РФ предусматривается возможность освобождения детей от обязанности содержать нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей в случае, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения своих обязанностей. К родительским обязанностям относятся, например, воспитание, содержание детей и другие.
Таким образом, родителям, не участвовавшим в содержании ребенка, скорее всего будет отказано в требовании о взыскании материальной поддержки с повзрослевших детей. Однако освобождение детей от обязанности по содержанию недобросовестных родителей является правом, но не обязанностью суда.
Этот вопрос будет решаться отдельно в каждом конкретном деле с учетом представленных доказательств. В судебной практике встречаются случаи, когда суд отказывает родителям во взыскании алиментов с детей, обосновывая это, например, уклонением от выполнения обязанности родителей, злоупотреблением спиртными напитками, неуплатой алиментов на содержание ребенка.
Законом также предусмотрено одно абсолютное основание для освобождения детей от обязанности содержать родителей — лишение родителей родительских прав. При наличии такого обстоятельства суд в любом случае откажет родителям в праве на алименты с их совершеннолетних детей.
При этом, если возникает спорная ситуация, каждая из сторон должна доказать свою позицию.
Например, если отец не платил алименты на содержание ребенка, а теперь обратился к нему за содержанием, сам ребенок или его родственники должны доказать, что он их действительно не платил.
Это можно подтвердить постановлениями судебных приставов-исполнителей (о возбуждении исполнительного производства, о расчете задолженности по алиментам). Как неуплату алиментов, так и невыполнение других родительских обязанностей можно достоверно подтвердить постановлениями о привлечении родителя к административной ответственности по соответствующим категориям дел. В процессе доказывания возможно и использование свидетельских показаний (например, со стороны родственников или соседей).
Сам родитель также может пытаться подтвердить свое участие в воспитании и содержании ребенка различными документами (выписками из банка о перечислении средства в пользу ребенка, документами, подтверждающие посещение родителем вместе с ребенком образовательных и медицинских организаций, совершение иных действий в интересах ребенка) и свидетельскими показаниями иных лиц.
Подобный вопрос всегда неоднозначен, решение будет принимать суд на основании аргументов одной и второй стороны, поэтому здесь не может быть универсальных схем и рекомендаций.