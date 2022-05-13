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Семья и Дети

Тест: угадайте советский мультфильм по сказочной нечисти

Вспомните, откуда пришли Леший, Водяной, Баба-яга и другие представители нечистой силы

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Стоп-кадры из мультфильмов
На календаре – пятница, 13-е, а на «Газете.Ru» – свежий тест, посвященный любимым советским мультфильмам. Сможете ли вы угадать, откуда эти представители сказочной нечисти – Леший, Водяной, Баба-яга, Кощей Бессмертный, Домовой, Черт?

Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!

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