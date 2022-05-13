13 мая 2022, 00:26 Семья и Дети Тест: угадайте советский мультфильм по сказочной нечисти Вспомните, откуда пришли Леший, Водяной, Баба-яга и другие представители нечистой силы Наталья Астрожникова Слушать Остановить

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На календаре – пятница, 13-е, а на «Газете.Ru» – свежий тест, посвященный любимым советским мультфильмам. Сможете ли вы угадать, откуда эти представители сказочной нечисти – Леший, Водяной, Баба-яга, Кощей Бессмертный, Домовой, Черт?